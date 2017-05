WhatsApp svolta whatsapp Android? Whatsapp campia completamente! Sveglia!!

WhatsApp chat su Android WhatsApp chat cambia tutto svolta per WhatsApp (Android).

WhatsApp ha annunciato l’implementazione per Android delle chat messe in evidenza nelle prossime settimane, su Android e iOS, potrebbero giungere funzioni a dir poco rivoluzionarie per WhatsApp.

WhatsApp ha introdotto anche nella versione stabile per Android, dopo diverse settimane di beta testing, la funzionalità che permette di evidenziare – o meglio fissare in alto – le conversazioni più importanti. Rispetto a poco tempo fa, quando le chat venivano ordinate secondo un parametro cronologico, d’ora in poi sarà possibile selezionare delle chat e tenerle fisse in alto, rispetto alle altre che – invece – continueranno a presentarsi secondo il criterio precedente.

Per utilizzare questa funzionalità, già presente su Telegram da tempo, basterà selezionare una chat, e scegliere l’icona della puntina, che è collocata accanto a quelle che permettono di cestinare, silenziare, o archiviare, le conversazioni. Unico neo: su WhatsApp sarà possibile evidenziare “solo” un massimo di 3 conversazioni chattistiche.

Per il futuro di WhatsApp è sempre l'account twitteriano @WABetaInfo, il quale ha spiegato che gli sviluppatori del messenger in verde stanno lavorando all’introduzione, nelle versioni applicative stabili per Android e iOS, di funzionalità innovative.