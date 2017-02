Youtube diretta streaming al via. Anche sesso, come vederlo su Youtube diretta

Su Youtube al via la diretta streaming da smartphone per i creator con oltre 10mila iscritti

Youtube dà via a una nuova funzionalità per la diretta streaming da dispositivi mobili (volendo anche rapporti sessuali, perché no!), disponibile per tutti i creator con più di 10.000 iscritti. Questo lancio mette tutta la forza della diretta streaming a disposizione di centinaia di migliaia di creator di talento e dà loro un modo ancora più spontaneo e diretto di condividere i loro pensieri, le loro vite e la loro creatività. La diretta streaming da dispositivi mobili è integrata nell'app YouTube. Per iniziare a trasmettere in streaming è sufficiente aprire YouTube e andare live!

I video trasmessi in diretta streaming avranno le stesse funzionalità dei normali video di YouTube. Si possono rintracciare con la ricerca, attraverso i suggerimenti o le playlist e possono essere protetti dagli utilizzi non autorizzati. La diretta streaming da dispositivi mobili utilizza l'infrastruttura di YouTube. La società che fa capo a Google sostiene di aver lavorato a stretto contatto con centinaia di creator per perfezionare questa esperienza, facendoli trasmettere da una barca o mentre ricevono le chiamate dei fan. In base ai loro commenti, è stata rallentata la chat live (che riceve messaggi contemporaneamente) e fatto in modo di ottenere uno streaming migliore da tutti i dispositivi.