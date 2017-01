WhatsApp ha una falla. Falla in Whatsapp, tutti leggono i tuoi messaggi!!

Falla in WhatsApp, messaggi criptati intercettabili. Panico per gli utenti di WhasApp.

Il servizio di messaggeria WhatsApp soffrirebbe di una "vulnerabilità" nel suo sistema di sicurezza, che potrebbe permettere a Facebook e altri portali di intercettare i messaggi codificati tra gli utenti. Lo rivela il Guardian. Secondo Facebook, nessuno può intercettare messaggi scambiati con WhatsApp, neanche la stessa compagnia e i suoi dipendenti, allo scopo di garantire la privatezza ai milioni di utilizzatori. Tuttavia, una nuova indagine rivelata dal quotidiano britannico afferma che la compagnia potrebbe di fatto leggere i messaggi cifrati, a causa del modo in cui WhatsApp ha applicato il suo cosiddetto protocollo di codifica end-to-end.

Gli attivisti per la privacy ritengono che questa "vulnerabilità" sia "una enorma minaccia per la libertà di espressione". Inoltre, avvertono che potrebbe essere sfruttata dalle agenzie di intelligence dei governi. Il protocollo di sicurezza di WhatsApp dipende da chiavi di sicurezza uniche, usate dal sistema Signal, sviluppato da Open Whisper Systems, che agiscono nelle comunicazioni tra utenti per garantire che le comunicazioni siano sicure e non intercettabili. Tuttavia, WhatsApp avrebbe un modo di arrivare alla ricodifica di tali chiavi, in modo che il ricevente dei messaggi non si accorga di alcun cambiamento. La vulnerabilità è stata scoperta da Tobias Boelter, investigatore specializzato in codifiche dell'Università di Berkeley, in California.

Boelter ha indicato al Guardian che "se un'agenzia di intelligence chiedesse a WhatsApp di divulgare lo storico dei messaggi, potrebbe effettivamente garantire l'accesso cambiando le chiavi". L'esperto ha affermato di aver riferito del problema a Facebook nell'aprile 2016, in seguito la compagnia gli notificò di essere già a conoscenza della questione. Il fatto, secondo il Guardian, mette in dubbio la privatezza dei messaggi scambiati attraverso il servizio di messaggeria online, utilizzabile in tutto il mondo.