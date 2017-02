YouTube, scorrimento veloce avanti e indietro video Android. Nuova app YouTube

Nuova app YouTube per Android: scorrimento veloce

YouTube nuovo look e nuova app per Android. Google cambia l'app di YouTube per Android e introduce lo scorrimento veloce avanti e indietro per YouTube.

L’app YouTube per Android adesso supporta gesture nuove per mandare avanti e indietro i video in maniera rapida, senza dover ricorrere alla barra di avanzamento.

Da oggi, l’app di YouTube per Android permetterà di portare avanti o indietro un video, ad intervalli ben precisi di 10 secondi, con un doppio tap per lo scorrimento veloce.