Zoomark International pronta l’edizione 2019 a maggio tra business e turismo

E quando si parla di animali da compagnia le emozioni non hanno confini. Affetto, amicizia, passione e tutto questo si traduce in tanta cura per i nostri amici.

E dove questa passione diventa anche business è ogni anno a Bologna a Zoomark International, il più importante appuntamento professionale per l’industria dei prodotti per gli animali da compagnia in Europa. Nella sua ultima edizione, nel 2017, gli espositori sono cresciuti del 17% e i visitatori professionali del 25%.

Zoomark International 2019. Un appuntamento da non perdere

Lunedì 6 maggio fino a giovedì 9 maggio 2019 si aprirà la nuova edizione.

Non sarà più nel fine settimana come le passate e permetterà così agli operatori professionali italiani e a quelli internazionali di organizzare la loro visita nei giorni di loro maggiore gradimento e con un afflusso medio più equilibrato.

La decisione di spostare le date nei giorni infra-settimanali nasce da una ricerca effettuata da Zoomark tra i professionisti: l’obiettivo è superare le 27.000 presenze del 2017, di cui 9000 provenienti dall’estero.

E’ questa una delle novità più rilevanti della 18a edizione di Zoomark che quest’anno vedrà anche un nuovo layout con i padiglioni 25 e 26 e i nuovissimi 28, 29 e 30, che permetteranno un aumento della superficie espositiva di circa il 10% .

Zoomark International 2019. Tra business e turismo a Bologna

“Il nostro obiettivo è quello di innalzare ulteriormente la fruizione della nostra Fiera – dice Marco Momoli, Direttore Commerciale di BolognaFiere. Abbiamo spostato le date dal lunedì al giovedì per rispondere alle esigenze dei grandi buyer internazionali che prediligono viaggiare durante la settimana. Inoltre, lunedì è un tradizionale giorno di riposo per i negozi che, in alcune zone d'Italia chiudono anche nei pomeriggi di mercoledì o giovedì. Pensiamo anche di mettere a disposizione dei buyer e dei visitatori pacchetti che comprendano, oltre alle prenotazioni alberghiere, un programma con visite turistiche di Bologna. Siamo consapevoli di offrire il meglio degli espositori internazionali di questo settore ma, anche, di offrirlo in una città bellissima, ricca di attrattive culturali, di cibo ottimo, di occasioni di intrattenimento di qualità”.

Zoomark International inaugurerà dopo un anno intero di promozione all’estero: Mosca e Canton sono state le location dove Zoomark ha accompagnato le imprese italiane e internazionali desiderose di approcciare e/o ampliare i mercati-chiave russo e cinese, fino a estendersi a tutto l’Oriente.

La fiera cresce in dimensioni e in internazionalizzazione, instaurando un rapporto one-to-one con gli espositori, che mantengono con essa uno scambio continuo, in tutte le sue fasi di preparazione.

L’attenzione verso i buyer e i visitatori è prioritaria. L'elenco completo degli espositori sarà disponibile online nelle prossime settimane e permetterà di selezionare le aziende anche per singolo Paese e per categoria merceologica: un modo semplice di consultazione che faciliterà la visitazione. Inoltre per ogni espositore sarà possibile ottenere informazioni (in italiano e inglese) relative all'azienda stessa, con un focus dedicato ai suoi prodotti-novità.