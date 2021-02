5Stelle spaccati sulla Raggi. E ora spunta Gualtieri

Virginia Raggi, attraverso un post su Facebook, ha chiesto alla direzione del Movimento 5 Stelle di porre fine ai giochi di partito e alle ambiguità, ritenendo che fosse un atto dovuto nei confronti dei cittadini, a tre mesi dalle elezioni, sapere chi sarebbe stato il candidato sindaco dei pentastellati per le elezioni romane.

Post scritto la mattina di mercoledì 17 Febbraio, esattamente il giorno dopo che, secondo rumors di Palazzo Senatorio, la Raggi ha ricevuto una chiamata da parte dei vertici pentastellati, scrive Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/spaccatura-nei-5-stelle-roma-raggi-s-o-no-1925210.html). Quest'ultimi l'avrebbero informata che il suo partito si sarebbe presentato in coalizione con il Pd e che non avrebbero appoggiato una sua eventuale ricandidatura e, inoltre, che il prossimo candidato sindaco sarà Roberto Gualtieri, ex ministro dell'economia nel Conte II. Scelta ascoltata dalla Raggi ma non digerita, la quale, infatti, avrebbe manifestato con rabbia la sua ferma intenzione di non fare un passo indietro. Proprio ieri è spuntata una pagina su Facebook, immediatamente cancellata, chiamata "Roma al Futuro" per Gualtieri sindaco. Un errore voluto?