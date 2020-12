Altan racconta la famiglia con le sue vignette satiriche: “Papi Mami Bebi”

Papi Mami Bebi: la famiglia è tutto, quindi basta e avanza

Una raccolta di vignette dedicata alla famiglia e al rapporto genitori-figli, che ci riguarda tutti da vicino. A farci sorridere, non prima di averci fatto assaporare un retrogusto amaro, sono personaggi che, con le loro fragilità e le loro complesse dinamiche quotidiane, ci somigliano disperatamente.

"Con il passare degli anni mi sento più sicuro non di quello che penso, ma di quello che sento". Altan

L’autore

Altan

Francesco Tullio Altan è nato a Treviso nel 1942. Da piccolo sognava di progettare navi. Per un po' ha studiato a Venezia e poi è emigrato in Brasile. A Rio de Janeiro ha cominciato a disegnare le prime figure per sua figlia Kika. Quando lei gli ha chiesto un cane, lui le ha regalato la Pimpa. A Francesco piace molto disegnare con i bambini della sua Aquileia, perché non si lasciano distrarre dai giudizi degli adulti. Per Gallucci ha illustrato, tra gli altri, Ci vuole un fiore, La papera, la pulce e l'orologio, L'Arca di Noè, Il leone si è addormentato, La tartaruga, What a wonderful world, Nella vecchia fattoria, Virgola, Per te, Acquarello, Un bimbo sul leone, Ninna nanna dei sogni e Biancaluna. È autore, sempre per Gallucci, di Mondo Babonzo, Trino e del film d'animazione Kamillo Kromo, pubblicato nella collana 'Stravideo'.

Editore: Gallucci

Data pubblicazione: 25 novembre 2020

Collana: uG

Formato: 12 x 16 cm, brossura con bandelle

Pagine: 96

Isbn: 9788836240272

SOGLIA ALCUNE PAGINE SU AFFARITALIANI.IT*:

*Immagini disponibili in libera consultazione sul sito dell'editore Gallucci