Cina: storia, cultura e tensioni politiche e sociali nelle poesie di Yang Lian

Origine comprende per la prima volta insieme più di cento componimenti del poeta cinese Yang Lian: liriche, sequenze, poemi lunghi e neoclassici dai quali traspare la continua volontà di sperimentare aprendo la cultura millenaria cinese alle tensioni esistenziali, politiche e sociali della contemporaneità, inclusi i recenti fatti di Hong Kong, ai quali è dedicato il poema inedito Ritorno alla storia.

La parola poetica di Yang Lian nasce in cinese. Il poeta, in un passaggio di ritmi e sonorità, lavora al testo insieme con la sua voce privilegiata, quella di Brian Holton che lo traduce in inglese sin dagli anni '90. La traduzione in italiano dall'inglese è a cura di Tomaso Kemeny.

La poesia di Yang Lian coniuga una straordinaria irruenza espressiva di valenza sciamanica con la scrittura modernista di Pound, Eliot, William Carlos Williams e quella decadente di Baudelaire, senza mai smarrire l'esemplare misura della poesia classica cinese. L'energia metamorfica che percorre i suoi versi trasfigura il mondo naturale e storico secondo una morfologia antropocentrica, dove l'originale reinvenzione del meraviglioso ricorda la foga decontestualizzante della «scrittura automatica» surrealista.

L’autore

Yang Lian

(Berna, Svizzera, 1955), figlio di diplomatici, ancora giovanissimo, a Pechino, fonda la rivista «Foschia», dove a versi contemporanei si congiungono forme dell'antica poesia classica cinese. La sequenza di testi intitolati Norilang attira la collera governativa. In seguito al massacro in piazza Tienanmen (1989), sceglie l'esilio in Nuova Zelanda per poi stabilirsi a Londra. Eletto membro del Pen Club Internazionale (2008), ha conseguito numerosi premi di poesia, tra i quali il Gran Premio Internazionale Janus Pannonius (2018) e, in Italia, il Premio Internazionale Flaiano (1999), il Nonino (2002), il Premio Sulmona (2019).





Il traduttore

Tomaso Kemeny

(Budapest, Ungheria, 1938) professore ordinario di Letteratura Inglese all’Università di Pavia, ha pubblicato libri, saggi, articoli, sull’opera di Marlowe, Shakespeare, Coleridge, Shelley, Byron, Lewis Carroll, Dylan Thomas, Pound e James Joyce. Ha pubblicato dieci libri di poesia. Traduttore di Lord Byron, Jozsef Attila, Gèza Szocs e Ch. Marlowe, ha ideato numerose azioni poetiche e ha pubblicato un libro di poetica insieme al filosofo Fulvio Papi. Con Cesare Viviani ha condotto i seminari su Il Movimento della poesia italiana degli anni ’70 (documentati in due volumi) presso il club Turati di Milano. È uno dei fondatori del Movimento Internazionale Mitomodernista e della «Casa della Poesia» di Milano.





Editore: Jaca Book

Collana: Cantos

Traduttore: Tomaso Kemeny

Data di Pubblicazione: settembre 2020

EAN: 9788816415690

ISBN: 881641569X

Pagine: 376

Formato: brossura





Origine, le poesie di Yang Lian tradotte da Tomaso Kemeny per Jaca Book

Yang Lian, il poeta dell’eterno ritorno alle origini

Di Tomaso Kemeny

La poesia complessa, ma illuminante, di Yang Lian, secondo me si genera per cinque nuclei dominanti. Il primo nucleo è definibile come quello dell’«eterno ritorno alle origini». Si veda in L’occhio pubblico il verso «in questa notte stellata è nato ogni cielo stellato». Il secondo nucleo generativo e dominante è nominabile come quello dell’«onirismo assoluto» che si può cogliere in versi come «sogno i sogni di ogni pietra» (cfr. Sepoltura del cielo). Il terzo nucleo è quello della «mortalità delle illusioni». In Lo specchio si veda il verso «Ogni illusione si estingue». Il quarto nucleo è «i segni del tempo» che genera versi come «Le differenze temporali si decompongono nel corpo». Per finire, come quinto nucleo, abbiamo quello della «personificazione», fenomeno che è pervasivo, si trova ovunque in queste poesie. Si veda in La neve impersonale il verso «la notte come i pensieri di un pazzo bussa».

Da quanto detto pare evidente che la dimensione spaziotemporale non è quella referenziale o consueta in quanto la proiezione del poeta nel testo, come avviene nei sogni, non viene rappresentata, né si vede, ma è il suo sguardo ad abbracciare e generare il tutto. Il tempo cosmico e quello onirico si fondono in un eterno presente che ingloba anche lo spazio/tempo delle origini.

Con sempre rinnovato stupore la poesia di Yang Lian evoca l’anima simbolica delle persone e delle cose esaltando la bellezza tragica dell’enigmatico destino umano raffigurabile nel flusso oscillante tra il senso e il non-senso degli eventi. I limiti indefiniti del cosmo evocato permettono di celebrare, implicitamente, la libertà relativa dell’immaginazione creativa. Le dissolvenze tragiche dell’esistente vengono affrontate con sorprendenti costruzioni verbali.

La forza del destino evocato spazza via i vuoti esercizi verbali che dissanguano molta poesia contemporanea, spalancando le finestre del meraviglioso a trascendere le salme storiche fondate sulle illusioni di un Progresso-Sviluppo permanenti. Si può concludere che in Yang Lian trionfa il primato della poesia sulla tragica condizione cosmica e umana. Il destino del poeta pare quello di cancellare lo spazio/tempo effimeri trasformando i segni dello zodiaco nelle lettere di un alfabeto inedito, impenetrabile come il vetro e come la solitudine dell’animo umano.

Origine

Riflessioni sulla vita dell’arte

(una risposta ad Ai Weiwei)

1.

è un destino questo? sradicato abbandonato disseccato dal

[sole consumato

forgiato in ferro ferro che giorno e notte avvampa di meno

le pieghe lentamente si sgualciscono scheletri usciti

dalla figura stringono un corpo invisibile

quel punto di partenza è grottesco quelle dita ti trascinano

[in basso

tracciano una serie di campane di bronzo che ronzano

[attaccate ai morti

scolpito da sotto terra fino alla superficie labiali di legno

continuano a fendersi fantasmi si aggrappano al collo

[dell’utero di legno

finisce nel grottesco voltati e vedrai

false stagioni falsi petali

false reincarnazioni che macchiano di verde un polpastrello

[di legno

alzati abbastanza per vedere la rovina accade una volta sola

quegli organi interni questo ammasso di pietre rosa-carne

[arrugginite

raggruppati forzatamente aperti cavati saldamente

[incastrati

una mano spinge il ronzio delle campane il tuo destino

è qui immerso nel raro fiore della morte

origine rumore registrato di collasso ovunque sul suo corpo

un mito della creazione non esiste l’ultimo giorno della tua vita

è qui indossa un milione di salvagenti colore dell’oro

fronteggiando il cielo per cadere nel sempre sconfinato

[fondale marino

2.

toccati e sappi l’origine è nel tuo corpo

la stanza in bosco albero morto dopo albero morto

tutti dicono il dolore è un lusso

la sala delle esibizioni senza fine pende dall’amo del cielo

bosco nell’alta marea schiaffeggia per amore come

[un’abilità

il blu increspato al tuo fianco ripete a sua volta una fossa che

[ti soffocherà

l’origine nel tuo corpo e del tuo desiderio prosciugato

decorando con arabeschi l’oceano muro dopo muro

la fine è ovunque gli annegati si trovano nei confini

andando grottescamente alla deriva il punto di partenza ha

[chiuso a chiave il traguardo

il punto finale pesca un inizio dagli organi interni vuoti

uno che giace sul fondale marino si stende all’interno

[dell’orizzonte di un nido d’uccello

su una sponda di nuovo morta non ancora là non hai

[bisogno di cercare

l’oscuro l’unica direzione del flusso che è un granello di

[bosco che grida per venire aiutato