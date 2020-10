Company culture, far crescere le aziende investendo sulle persone: il libro

Company culture, il sistema operativo che fa crescere le aziende

Gli smartphone funzionano grazie a iOS o Android, i PC grazie a Windows o Linux. E le nostre aziende? Sono regolate da infinite procedure che rischiano di mandarle in blocco, denunciando l’urgenza di un nuovo «sistema operativo» che, una volta installato, le renda più flessibili e innovative.

Se infatti tutto cambia – lo scenario economico, la concorrenza, le generazioni al lavoro – e se tecnologia e trasformazione digitale hanno rivoluzionato ogni aspetto del vivere e del fare impresa, le aziende invece sono rimaste perlopiù immobili. Arretrando. E ora solo le persone possono farle uscire da questa situazione, a condizione tuttavia che chi governa le imprese sappia far leva sui valori giusti per far crescere la componente umana insieme al business, all’insegna del binomio produttività-felicità. A questo mira il framework della company culture proposto da Rimassa.

Capitolo dopo capitolo, il libro illustra i valori imprescindibili da coltivare in azienda, ci aiuta a decodificare le fasi più complesse della trasformazione e ci spiega come installare il sistema operativo che può farla funzionare. Attraverso il racconto di modelli di successo, italiani e internazionali, dimostra come C-level, manager ed HR possano davvero interpretare una leadership nuova e guidare il cambiamento. Con una nota finale: solo le imprese che iniziano oggi potranno crescere domani.

L’autore

Alessandro Rimassa

Imprenditore ed esperto dei temi che ruotano intorno al future of work, ha costruito la sua carriera nel mondo education e della digital transformation. Oggi è advisor di Luxottica University, consulente strategico di Feltrinelli Education e founder di Changers, community italiana dedicata alla crescita professionale. Dopo avere diretto il Centro Ricerche e la Scuola di Comunicazione e Management di IED-Istituto Europeo di Design, ha co-fondato e guidato, come CEO, Talent Garden Innovation School, oggi presente in cinque paesi europei. È membro dei consigli di amministrazione di Save the Children Italia, ScuolaZoo e i40Saas. È autore di diversi libri, tra cui Generazione 1000 euro (con A. Incorvaia, 2006; tradotto in sette lingue e diventato un film e quindi riedito nella versione Remix nel 2016) e La repubblica degli innovatori (2015). Per Egea ha diretto la collana TAG Books.





Editore: EGEA

Collana: Business e oltre

Data di pubblicazione: ottobre 2020

Formato: Brossura e Epub

Pagine: 208

EAN: 9788823837997

ISBN: 8823837995

LEGGI UN ESTRATTO DEL LIBRO SU AFFARITALIANI.IT:

Seconda parte

Company Culture

In un decennio, come gli anni Venti di questo millennio, in cui il cambiamento è continuo e sempre più rapido, con la realizzazione concreta della digital transformation e il completamento della quarta Rivoluzione Industriale, le imprese che vogliono rimanere sul mercato – e crescere – devono modificarsi profondamente. Non possono cioè più basare il loro funzionamento su sistemi rigidi e spesso superati, ma devono adattarsi alle continue scosse di trasformazione a cui sono soggette, con modalità e approcci decisamente diversi rispetto a ciò che hanno fatto in passato, come abbiamo ben compreso nella Prima parte.

Devono, in sintesi, installare un nuovo sistema operativo: la company culture. Non ci sono altre vie. Cos’è davvero la company culture, e soprattutto come si fa a realizzarla e utilizzarla, lo scopriremo in questa Seconda parte, in cui attraverseremo tutti i diversi elementi che la compongono e vedremo quindi il framework su cui è basata: uno schema complesso ma duttile, che deve essere maneggiato e azionato per ridisegnare l’azienda a partire dal modo di lavorare e, quindi, dalle persone.

Trust & Transparency

Nella città olandese di Makkinga la polizia aveva notato che il 70% dei segnali stradali veniva ignorato dai conducenti e che l’eccesso di divieti faceva sentire il guidatore poco responsabile delle proprie azioni. Così hanno fatto un esperimento e rimosso i segnali stradali. Il risultato? Il numero di incidenti è diminuito drasticamente.

Netflix ha condotto un esperimento simile quando ha cambiato la policy sulle spese di viaggio, decidendo di togliere il tetto massimo e sostituirlo con la frase «Act in Netflix’s best interest». I leader hanno dimostrato nella pratica di fidarsi della capacità di regolarsi dei loro collaboratori, ottenendo una riduzione delle spese, evitando di scrivere infinite procedure, risparmiando il tempo del controllo e sviluppando una cultura centrata sulla libertà. Sono stati, come abbiamo visto nel Capitolo 6, people positive, hanno fondato la relazione tra le persone sulla fiducia.

Nella pratica ciò significa pensare che i nostri colleghi facciano del proprio meglio ogni giorno, sia quando rispettano gli orari di ingresso e uscita sia quando arrivano in ritardo; sia quando collaborano sia quando non comunicano con efficacia; sia quando condividono le nostre idee con entusiasmo sia quando sono reticenti o esprimono dubbi. Pensare che le persone diano sempre il proprio meglio crea un clima di ascolto ed empatia che favorisce la comunicazione trasparente: se un collega non ha dormito perché suo figlio ha pianto tutta notte e sa che può dirlo a tutti e prendere qualche ora di permesso, gestirà al meglio questa difficoltà. Ascoltarlo e comprenderlo fa un’enorme differenza non solo nella sua vita, ma anche nella relazione con lui, nell’organizzazione del flusso di lavoro e nella produttività di tutto il team.

Essere people positive e complexity conscious, altro concetto introdotto nel capitolo che ha chiuso la Prima parte, vuol dire utilizzare speciali occhiali per osservare le nostre pratiche aziendali e cancellare pregiudizi e modi operandi che danneggiano le persone, invece di aiutarle a esprimere il loro meglio. Pensiamo alle procedure e alle policy. Sono regole nate dal presupposto che senza di esse nessuno si comporterebbe adeguatamente.

Qual è l’altra faccia della medaglia? Che trattiamo coloro che lavorano con noi come bambini. Immaginiamo di cominciare a lavorare in un’azienda piena di regole, penseremo che se ci sono tanti vincoli è perché prima tutti si comportavano male oppure che i responsabili siano ossessionati dal controllo. Saremmo felici di lavorare lì? Probabilmente no, perché in un’azienda con tante regole e policy manca una cosa fondamentale per costruire relazioni interpersonali feconde: la fiducia.