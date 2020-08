Coronavirus e quarantena: il diario di viaggio di chi ha superato la tempesta

Diario di viaggio, appunti da una traversata

Un arcobaleno con i colori ormai sbiaditi e la frase #andràtuttobene ci ricordano due mesi passati a casa per sconfiggere la pandemia. Gli Appunti hanno aiutato nella traversata del mare in tempesta. Ma non tutti sono riusciti a vedere l’arcobaleno in cielo dopo la tempesta.

L'autore

Stefano Bisi

Nato a Siena nel 1957 ed è cresciuto tra Le Sperandole e Costa Venezia, piccoli borghi a poche centinaia di metri dal colle di Montaperti, lo stesso nome della loggia massonica nella quale è stato iniziato nell’82. Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, Giornalista professionista, dopo aver diretto le emittenti «Televideosiena» e «Antenna Radio Esse», è stato capo redattore del quotidiano «Corriere di Siena».

Gran maestro del Grande Oriente d’Italia dall’aprile 2014, è stato anche presidente dell’Oriente di Siena, Primo Sorvegliante del Consiglio dell’Ordine (il Parlamento del GOI) e Presidente dei Maestri Venerabili della Toscana dal 2007 al 2013. Ha scritto Sindaci in bianconero dedicato ai primi cittadini senesi; Stradario massonico di Siena; Massoneria Faq e, insieme ad altri, Sindaci in rosso a cura di Renato Brunetta e Vittorio Feltri. Con Tipheret ha pubblicato Massofobia. L’Antimafia dell’Inquisizione (2018) e Mitra e Compasso. Riflessione sui rapporti tra Massoneria e Chiesa (2019).

Editore: Tipheret

Collana: Punto luce

Data di Pubblicazione: giugno 2020

EAN: 9788864965468

ISBN: 8864965467

Pagine: 100





Presentazione

Un arcobaleno ormai sbiadito, attaccato alla finestra, è un ricordo di due mesi passati in casa per rispettare le regole stabilite dal governo. #Andràtuttobene c’è ancora scritto e si riesce a leggere questa frase. Era la parola d’ordine dell’inizio della quarantena. Ce la siamo impressi nella mente per farci coraggio, per superare quella che è stata una lunga traversata.

Non tutti sono riusciti a vedere l’arcobaleno in cielo dopo la tempesta. Non tutti hanno potuto vedere di nuovo il sole, abbracciare un albero, cogliere un fiore. A loro dedichiamo questi pensieri che ho pubblicato nel blog bisistefano.it dal 12 marzo al 18 maggio nell’anno pandemico 2020 e che oggi vengono raccolti in questo libretto.

Ai viaggiatori che hanno navigato torneranno in mente, ricorderanno che cosa hanno fatto in quella giornata e a chi non ha intrapreso il viaggio serviranno come spunto di riflessione per cercare nuovi approdi. Alla fine degli Appunti c’è quasi sempre uno spazio bianco per scrivere i vostri pensieri, gli aforismi, le citazioni, per arricchire questa raccolta, mattone dopo mattone, così come avete fatto nei due mesi della traversata nel mare tempestoso del coronavirus.

I navigatori hanno lasciato le loro considerazioni e ognuno si è sentito parte di una comunità di destino. Nessuno è restato solo. Almeno questo è quello che speriamo. Oggi ci possiamo chiedere se siamo riusciti a mantenere la calma anche durante la tempesta. La temperanza, infatti, è la caratteristica che distingue i navigatori da chi non dovrebbe imbarcarsi. Lo so anche io, che non sono uomo di mare ma di collina, nato e cresciuto in quei “poggi” che hanno il profilo disegnato con cipressi e acacie, le piante della terra toscana. All’inizio di questa navigazione tempestosa ci siamo detti che #tuttoquestopasserà.

Perché tutto passa, ci sono nuove pagine della vita da sfogliare. E troveremo nuove gioie e altrettanti dolori. Cercheremo di proteggerci dalle bufere, convinti che sotto le nubi nere, cariche di pioggia, ci sono le stelle. Non si vedono ma ci sono ad illuminare il nostro cammino. Buon viaggio.