Diario della capra: 16 mesi con Vittorio Sgarbi e le capre disegnate da Staino

“La scuola serve a difenderci: più si hanno strumenti per capire, più ci si può difendere.”

Inizia così un altro anno in compagnia di Vittorio Sgarbi, con un’agenda che ci ricorda, insieme agli impegni quotidiani e ai compiti di scuola, l’importanza di sapere, di studiare, di aggiornarsi, di non accontentarsi mai di quello che ci viene detto ma di approfondire, scavare, voler capire a tutti i costi. Tra citazioni colte e ironiche, tra lazzi e capre disegnate da Staino, compaiono anche capolavori dell’arte che il critico ci spiega e racconta con poche parole chiare e dirette, pregne di sostanza e bellezza, in un percorso che si snoda, giorno per giorno, in 16 mesi di arte e ironia.

Vittorio Sgarbi





Nato a Ferrara. Critico e storico dell’arte, ha curato mostre in Italia e all’estero. Ha ricoperto altresì vari ruoli in settori eterogenei, come quello della politica o della televisione. É autore di articoli e saggi come Il bene e il bello (Bompiani, 2002), L’italia delle meraviglie. Una cartografia del cuore (Bompiani, 2006) e Nel nome del figlio (Bompiani 2012), Il punto di vista del cavallo. Caravaggio (Bompiani, 2014) e Il tesoro d’Italia. Gli anni delle meraviglie (Bompiani). Con Michele Ainis è co-autore di La Costituzione e la Bellezza, pubblicato da La Nave di Teseo nel 2016. Nel 2018 esce Il Novecento. Vol. 1: Dal futurismo al neorealismo (La Nave di Teseo).

In tre occasioni ho incontrato Borges e in tre occasioni ho visto in lui l’Omero del nostro tempo, la voce che parlava dal buio rispetto al mondo, dalla cecità che era la sua caratteristica di visionario.

Domenica 6 settembre





“Per amare bisogna avere molto tempo a disposizione. Per questo l’amore è spesso legato a un periodo della vita in cui si ha molto tempo da perdere, cioè l’adolescenza.”

Sabato 31 ottobre





I libri per me sono come un cibo che assumi per continuare ad avere energia. Magari non ricordi cos’hai mangiato, ma è un muoversi continuo di pagine, di parole, delle quali spesso perdi i confini.

Domenica 10 gennaio





“Io dormo quando gli altri si muovono. Di notte, invece, lavorare è tripudio, Quell’uomo aveva così tanto senno non fatica.”

Mercoledì 31 marzo