Giovanni Quaglia: un libro ne racconta passione civile, valori, insegnamenti

Una passione civile, Giovanni Quaglia

Una passione civile, dopo l’introduzione di Marco Revelli, presenta una raccolta di scritti, discorsi e riflessioni che hanno accompagnato i vari momenti di impegno politico, amministrativo, formativo e sociale di Giovanni Quaglia, e si articola in tre capitoli che aggregano i vari interventi attorno ad alcune specifiche tematiche: valori culturali e territoriali; società, etica e finanza; nuovi attori del tessuto sociale. Esse invitano a guardare al futuro, ripartendo dalle comunità e dai territori, con speranza e nella consapevolezza che, nonostante tutte le paure, le divisioni e le contrapposizioni, esistono realtà e comportamenti virtuosi, esempi di altruismo e solidarietà, aggregazioni sociali impegnate per il bene comune e capaci di lavorare insieme con entusiasmo e passione civile.

L’autore

Giovanni Quaglia

Docente di Economia e Direzione delle Imprese presso il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, giornalista pubblicista e revisore contabile, è Presidente di Fondazione CRT, dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria piemontesi, di REAM Sgr S.p.A., Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo dell’ACRI. È stato Sindaco di Genola (CN), Consigliere regionale del Piemonte, Presidente della Provincia di Cuneo dal 1988 al 2004, Presidente, amministratore e Sindaco di Società, quotate e non, e di Associazioni culturali e di promozione territoriale. È autore di numerose pubblicazioni.





Editore: Aragno

Collana: Biblioteca Aragno

Pagine: 137

Data di Pubblicazione: 2020

EAN: 9788893800372

ISBN: 8893800373





Una passione civile, Giovanni Quaglia per Aragno editore

LEGGI UN ESTRATTO SU AFFARITALIANI.IT:

Introduzione

Di Marco Revelli

Nei tempi difficili emergono i valori (per chi li possiede). Così come, all’opposto, si diffondono i disvalori (alimentati da chi ne è privo). Giovanni Quaglia fa parte dei primi: di chi i Valori li ha, radicati nel processo della sua formazione giovanile nell’area di un cristianesimo politico con forte valenza sociale e praticati in un lungo percorso di vita e di impegno pubblico, come documenta questo libro.

Il primo di questi valori fondanti è quello della “Persona”. Della dignità della persona e del suo primato, così come affermato nel “paradigma personalistico”, da quella grande scuola di umanesimo radicalmente democratico che è appunto il personalismo di Emmanuel Mounier e di Jacques Maritain, e nella cui radice stava un forte, partecipato solidarismo. E il cui principio poteva essere sintetizzato nel motto secondo cui “un’azione è buona nella misura in cui rispetta la persona umana e contribuisce al suo sviluppo; in caso contrario è cattiva”. Questo spirito sarà facile al lettore percepirlo in tutti questi testi: costituisce, in qualche modo, il filo conduttore che lega tra loro le “quattro vite” dell’autore, vissute nel corso del quasi mezzo secolo che ci separa dal suo debutto come sindaco del suo comune: la vita dell’amministratore, quella del dirigente politico, quella della guida nel campo delle Fondazioni bancarie e quella del docente universitario.

Secondo quell’insegnamento potente che proveniva dalla Francia, e che fin dalle sue origini, negli anni ’30, soprattutto con la rivista “Esprit” costituirà un terreno d’incontro e di confronto tra laici e credenti, l’Uomo, nella sua autentica esistenza, non è l’Individuo atomizzato e solo ma la Persona, che è “l’Io che si apre alla relazione”. Alla monade (competitiva) del pensiero individualistico, si contrappone l’essere che si realizza nell’incontro con l’altro e che vive il legame reciproco non come limite ma come condizione della propria libertà. Non stupirà quindi che in questi scritti il secondo Valore che emerge come denominatore comune sia quello della Comunità.