"Gli immutabili", il diario (intimo) di Veronica Gentili. IL RIGOLETTO

Gli immutabili, di Veronica Gentili

Veronica Gentili racconta i mesi di questa lunga quarantena che hanno cambiato inevitabilmente la nostra quotidianità, un diario a tratti intimo che diventa un racconto collettivo in cui tutti possiamo riconoscerci: incontri con gli amici in videochiamata, occhiate sospettose e sguardi di seduzione con le mascherine, paura quando la malattia arriva a toccare i nostri affetti più cari. E mentre vediamo continuamente posticipata la speranza di ricominciare presto a uscire, a lavorare, a vivere, i buoni propositi della quarantena si scontrano con una realtà che ci vede più arrabbiati di prima. Unendo l’ironia del racconto all’analisi giornalistica, questo libro ci guida attraverso notizie allarmanti, fake news, riduzionisti e falsa retorica, per riscoprire tutta l’umanità che abbiamo temuto di perdere.

Editore: La nave di Teseo

Anno edizione: 2020

In commercio dal: 26 novembre 2020

Pagine: 224

EAN: 9788893950800

L'autrice

Veronica Gentili

Dopo essersi diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica, inizia a lavorare per il cinema, la televisione e il teatro. Ha scritto e diretto diversi spettacoli teatrali. Giornalista pubblicista dal 2015, collabora con “Il Fatto quotidiano”.

Ha condotto la trasmissione I funamboli su Radio24. In televisione è stata opinionista per Agorà, La gabbia, DiMartedì e Coffee Break. Dal 2018 conduce il programma Stasera Italia Weekend su Rete 4.





Fine ottobre

Sapevamo tutto. C’era stato detto e ripetuto in ogni modo, fino alla nausea, fino a far sentire Alessandro, con le sue previsioni e i suoi consigli, davvero una Cassandra. E invece oggi che i contagi superano i 10.000 e che torna a tirare aria di lockdown c’è un’atmosfera da brusco risveglio collettivo. “Qui tra un po’ ci richiudono tutti dentro”. Eh, è possibile. La certezza è che stavolta nessuno si metterà a cantare sui balconi. Siamo anni luce dalla comunità che ha bisogno di condividere e di mostrarsi migliore, dall’Italia che riscopre il patriottismo solidale. Intanto bisogna dire che oggi i patrioti non esistono più. Nessuno ama la patria, ciascuno ne ama solo un pezzo: ama coloro che la pensano come lui. Mezzi patrioti al massimo. Per un momento, lo stesso momento in cui io e il Cacciatore in cucina sognavamo la Storia, le opinioni si sono ricongiunte in un unico insieme: siamo saliti sui balconi a cantare di gioia per esserci ritrovati.

“Siamo di nuovo un popolo unito, in cui ciascuno è disposto a sacrificarsi per l’altro”, per tutti gli altri, non solo per quelli che gli somigliano.Ci siamo sentiti pronti a scambiare l’appartenenza a una fazione con l’Assunzione all’eternità. Un cambio tutto sommato vantaggioso. Poi siamo scesi dal balcone e siamo rientrati in salotto, fiduciosi che dalla camera oscura uscisse a momenti l’immagine simbolo della nostra tragedia. Abbiamo creduto di vederla nei carri che sfilavano con le bare dei morti di Bergamo, nel volto dell’infermiera con i lividi degli occhiali di protezione dopo ore e ore di turni, nell’immagine di Papa Francesco che prega da solo in una piazza San Pietro deserta, nella fotografia del presidente Mattarella in piedi, anche lui solo, davanti all’Altare della Patria, con la mascherina, per le celebrazioni del 25 aprile: tutte immagini importanti, tutti falsi allarmi.

Nessuna di queste è stata l’icona definitiva, perché la fine non è mai arrivata: il provvisorio si è imposto come condizione permanente. L’illusione dell’hic et nunc è svanita: la lava di Pompei si è sciolta in fretta e ha preso a scorrere tiepida nelle nostre giornate, sporcandole ma senza immobilizzarle. I bollettini, i dpcm, le mascherine, i tamponi, il saluto con il gomito sono diventati routine, ci siamo abituati. La capacità dell’uomo di adattarsi a tutto è uno di quei pensieri che in fondo mi ha sempre sollevata: abbiamo più risorse di quante non sappiamo di avere, o semplicemente abbiamo un’enorme capacità di rassegnazione.“L’uomo si adatta a tutto. È capace di adattarsi persino alla guerra. Figurati se non sei in grado di adattarti tu.” Tante volte mi sono trovata a rassicurare gli altri così e mentre lo dicevo a loro, indirettamente, rassicuravo me stessa. Adattarsi è un talento della specie umana tutta, non del singolo individuo: non crediamo di averlo, ma viene fuori quando serve.

Lo spirito di sopravvivenza è uno di quegli accessori compreso nel kit fornito da madre natura: non bisogna fare appello alle proprie qualità individuali, lo si riceve in dote a prescindere. Sì, questo pensiero continua a rassicurarmi anche adesso.Anche questa volta ci siamo adattati, Covid è entrato a far parte della quotidianità.

Del resto Ale ci aveva avvertiti anche di questo: “Prepariamoci, non saranno i cento metri, sarà una maratona.” Solo che ha dimenticato di dirci cosa questo avrebbe voluto dire in noi, dentro, nel luogo dove nascono i pensieri, i comportamenti, le attitudini.È stato nel momento in cui abbiamo realizzato che sarà davvero una maratona e abbiamo rinunciato a veder apparire la parola fine, che ci siamo inconsciamente rassegnati a veder svanire l’epica: il subentrare dell’abitudine ha sancito il prolasso dell’epopea dalla cavità della Storia e il naturale passaggio alla cronaca dei singoli drammi borghesi.L’assenza di un limite temporale ha modificato in corsa anche il compito di noi giornalisti; anzi, a dire il vero, noi il declassamento dalla Storia alla cronaca l’abbiamo tanto subito quanto agito.

Il nostro resoconto ininterrotto e ripetitivo degli eventi ha restituito ai cittadini la sensazione chiara della non progressione, di un raccontoavvitato su se stesso, senza capacità di sviluppo. L’assenza di una conclusione ci ha fatto desistere dalla ricerca di un criterio interpretativo, e ci ha spinti a rincorrere il mero susseguirsi dei fatti. Ci siamo messi a servizio di una pedissequa narrazione dell’accaduto a scapito di qualsiasi tentativo di analisi. Come individui abbiamo vissuto l’allungamento del brodo, come professionisti dell’informazione ci siamo limitati a registrarlo, ma nel comunicare continuamente alla collettività quanto il brodo si fosse allungato abbiamo contribuito ad allungarlo ulteriormente.E adesso che le cose tornano a farsi preoccupanti restituire serietà alla brodaglia è doppiamente complicato.

Se a Marzo siamo stati immediatamente reattivi, adesso che gli esperti ci chiedono di essere proattivi, ovvero di agire anticipatamente rispetto alla problematica, nuotiamo pigramente nella brodaglia e fatichiamo a metterci in sintonia con la gravità di quanto sta per riaccadere. Non abbiamo ancora trovato un vaccino per il corpo, ma la mente ormai è vaccinata e si comporta di conseguenza.I nostri rappresentanti tutto questo lo sanno bene e per questo sono più spaventati della scorsa primavera. I riduzionisti, virologi, politici, opinionisti, vengono accusati di questa lassità generale e, in effetti, di colpe ne hanno eccome. Hanno permesso a molti di nutrire la speranza che il virus fosse morto o quantomeno moribondo e che il cartello “The end” stesse per calare dall’alto. Ma per uno strano paradosso se la gente ha quasi smesso di temere Covid è stato proprio perché ha capito, checché ne dicessero i riduzionisti, che il cartello è ben di là dal comparire.

L’assenza di una data di scadenza rende meno orientati al sacrificio: l’abitudine ha screditato il pericolo più di quanto abbiano fatto certi discorsi.L’assurdo è che con i numeri di questi giorni rischiamo quest’inverno di avere tanti contagi e tanti morti quanti nella prima ondata, ma non riusciamo a scuoterci da questo torpore. La rimozione collettiva ha preso il sopravvento. Assistiamo ai drammi altrui passivamente, da spettatori, con una capacità d’immedesimazione molto ri- dotta. Le vite degli altri sono degli altri, non è più un’epopea collettiva. Consiste in questo dunque lo spirito di autoconservazione? Ognuno per sé e la scienza per tutti? Una percezione profondamente individualista degli eventi rende omologabile anche una pandemia?

A guardarsi intorno oggi sembra di sì.Le parole lockdown e coprifuoco vengono suonate come dei gong per catturare la nostra attenzione: qualcosa che imponga a ciascuno, individualmente, un cambio radicale nella gestione della propria quotidianità diventa l’unica minaccia per mettere un freno a questo disinteresse sparso.“Ormai sembra che in molti temano più il lockdown della malattia,” ho sentito dire ieri sera in TV a un collega.È così, perché il lockdown toccherà sicuramente anche loro, la malattia magari no.

Non so prevedere quanto la brutalità degli eventi potrà riportarci a quello stato di grazia collettivo, in cui tutto poteva accadere, che abbiamo vissuto a marzo. Non so quanto la Storia abbia in mente di ripensarci e darci una seconda possibilità. Onestamente non lo so. Purtroppo questo non lo può prevedere nemmeno Alessandro.Ma so per certo che oggi tutte le categorie che abbiamo incontrato, i guardinghi, i finti disinvolti, i miscredenti, gli allarmisti, i riduzionisti, ma anche io, il Cacciatore, Alessandro, Lucia, Giorgia e tutti gli altri, siamo tornati a far parte di un unico gruppo, che ci conteneva prima che arrivasse Covid e che ci conterrà ancora dopo che se ne sarà andato: gli immutabili.Anche questa volta abbiamo perso la nostra occasione per cambiare e rimasti gli stessi di prima. Come eravamo, così siamo rimasti.Sul resto, staremo a vedere.





La Nave di Teseo

Milano 2020

Euro 16.00

Pagine 230