Globalizzazione e politica del lavoro in un mondo dominato dall'economia

La politica mondiale del lavoro, affrontare la globalizzazione

Nel giro di qualche decennio si è affermata la globalizzazione, cioè la trasformazione del mondo in un’unica grande economia; così il problema di tutti – degli Stati, delle aziende, dei popoli – è diventato quello di stare dietro, di farne parte, di non rimanerne esclusi, di non perdere il treno.

Si può dire che la globalizzazione sia avvenuta quasi esclusivamente sul piano economico, senza nessuna regola che la orientasse o la incanalasse. La politica è rimasta totalmente assente, salvo agevolare il processo; e se l’economia si era già ampiamente emancipata dal sociale, a livello mondiale, la sua autonomia, il suo “slegarsi” dalla società, è diventata una regola generale.

Questo libro è dedicato ai lavoratori e alla loro volontà di affrontare insieme, forti della loro storia sindacale, sociale e politica, le sfide del mondo del lavoro. Oggi ne hanno davanti una nuova e più grande: il lavoro è diventato mondiale. Se un tempo l’internazionalismo era una bandiera dei lavoratori, oggi l’internazionalizzazione è una scelta del capitale, che ha deciso il campo di gioco su cui svolgere la partita e il movimento dei lavoratori non vi si può sottrarre. Se la globalizzazione ha consentito ad alcuni Paesi, come la Cina, di emergere, nell’insieme ha creato enormi scompensi e profonde ingiustizie.

La maggior parte del valore mondiale viene estratto oggi dai paesi del Sud, mentre i vantaggi sono trasferiti quasi interamente al Nord. Il movimento sindacale – bloccato per quasi 50 anni dal confronto col comunismo – ha di fronte il problema di lottare per una globalizzazione giusta e per una sempre maggiore unità fra i lavoratori di tutto il mondo.

L'autore





Sandro Antoniazzi

Per trent’anni si è dedicato all’attività sindacale, prima nella FIM-CISL e poi nella CISL. Nel 1992, durante Tangentopoli, viene chiamato a presiedere il Pio Albergo Trivulzio e nel 1994 la Fondazione San Carlo. Presiede l’«Associazione Convivialità». Con Jaca Book ha pubblicato Il mutualismo. Per un nuovo stato sociale (con M. Carcano, S. Zaninelli, 2016); L’anziano e il suo futuro. Un problema di riconoscimento (con M. Carcano, 2017); Perché CL? (con A. Bonomi, L. Negri, L. Scaraffia, A.M. Sicari, 2018); La partecipazione dei lavoratori. Una democrazia inedita (con M. Carcano, V. Volpe, S. Zaninelli, 2018); Lavoro e cristianesimo. Un problema aperto (con C. Corbari, 2019).

Editore: Jaca Book

Collana: Sociologia

In commercio dal: 14 gennaio 2021

Pagine: 128

EAN: 9788816416543

LEGGI UN ESTRATTO DEL LIBRO SU AFFARITALIANI.IT:





La politica mondiale del lavoro, affrontare la globalizzazione: Sandro Antoniazzi per Jaca Book

Introduzione

PER UNA COSCIENZA MONDIALE DEL MOVIMENTO DEI LAVORATORI

Questo libro è dedicato ai lavoratori e alla loro volontà di affrontare insieme, nelle forme possibili, i problemi che si incontrano oggi nel mondo del lavoro, forti della loro storia sindacale, sociale e politica e delle soluzioni che hanno via via trovato, con sacrificio e intelligenza alle sfide che incontravano. Oggi ne hanno davanti una nuova e più grande: il lavoro è diventato mondiale.

Il libro, affrontando alcuni fra i maggiori problemi internazionali attuali (multinazionali, migrazioni, lavoro informale e precario), intende sostenere che la scelta mondiale da parte del movimento dei lavoratori non è più rinviabile, non ha alternative. Se una volta si parlava di internazionalismo come di un obiettivo del movimento dei lavoratori, oggi l’internazionalizzazione è una scelta del capitale e per i lavoratori diventa una scelta conseguente e obbligata.

Il mondo dell’economia e del lavoro è ormai immerso nella globalizzazione. Le imprese migliori sono proiettate sui mercati mondiali pena la loro sopravvivenza: esportare, delocalizzare, creare filiali e connessioni, comprare aziende o associarsi, allargare la presenza sui diversi mercati è diventata prassi quotidiana. E il Paese accoglie aziende e investitori stranieri, che insediano attività, produzioni, servizi, reti di vendita. Nella sola città di Milano si calcola che siano 300.000 i lavoratori che fanno capo a gruppi stranieri.

L’Europa, che è stata costruita sull’idea della realizzazione di un mercato comune, ha favorito e accelerato questo processo, attivandosi per eliminare ogni ostacolo al libero mercato. Assistiamo così a un intreccio sempre più fitto e inestricabile di aziende, tecnologie, prodotti, merci, dei più diversi Paesi, di cui spesso è difficile conoscere composizione e provenienza. I processi avanzano a una velocità impressionante e a loro è legato il nostro futuro come persone, come famiglie, come lavoratori, come Paese.

Il movimento del lavoro fa molta fatica a stare al passo degli eventi, indebolito dalle trasformazioni intervenute e condizionato dalla molteplicità delle sue tradizioni e forme organizzative. Ma certamente non può limitarsi a un ruolo puramente formale e difensivo: questo è ormai il terreno su cui si decidono le sorti del mondo del lavoro, la condizione che detta i termini del confronto e i problemi da affrontare.

La globalizzazione, come dice la parola, coinvolge l’intero mondo con infinite conseguenze in ogni campo. Una globalizzazione priva di un qualsiasi orientamento ha provocato spesso danni rilevanti; in Occidente si sono smantellate intere industrie, depauperando città e regioni delle loro attività, mentre nei Paesi emergenti si sono messe in crisi tante economie già deboli e non attrezzate a reggere la concorrenza internazionale. Le politiche liberiste, attuate in molti Stati nella speranza di poter attrarre gli investimenti internazionali o per imposizione del Fondo Monetario Internazionale, hanno di frequente determinato spinte verso l’emigrazione o verso il lavoro informale.

Fra gli effetti positivi va sicuramente considerato lo sviluppo di diverse nazioni in precedenza marginali: il secondo e il terzo mondo sono entrati a tutti gli effetti nell’economia globalizzata, cioè nell’unica economia ormai estesa al mondo intero. In questo modo molte produzioni si sono trasferite in nuovi Paesi industrializzati, consentendo drastiche riduzioni dei costi.

La Cina è diventata il maggior Paese produttivo del mondo e tutta l’area asiatica (India, Vietnam, Indonesia…) si è trasformata in una grande officina. Le multinazionali si sono sparse nel mondo intero e con l’aiuto della finanza e attraverso le catene di valore prelevano profitti ovunque sfruttando i bisogni e le debolezze degli stati e dei popoli. Tutto questo ha provocato squilibri economici e gravi problemi di occupazione e sociali in tanti Paesi.

Se ci si mette nell’ottica di affrontare la globalizzazione, i problemi che si presentano, anche limitandosi ai principali e più attinenti al lavoro, rivestono dunque uno spessore enorme. Un forte limite nell’affrontarli risiede nella stessa natura e tradizione del sindacato, quasi esclusivamente di carattere nazionale: nazionali sono l’organizzazione, i contratti, le leggi che riguardano i lavoratori, soprattutto in Occidente, e la solidarietà internazionale, di conseguenza, si presenta ancora modesta. Già a livello europeo, un contesto relativamente omogeneo, le differenze tra i diversi Paesi sono tali da rendere estremamente difficile stabilire norme e regole di valore generale.

Inoltre, il sindacato è uscito seriamente indebolito dalla diminuzione del tradizionale lavoro operaio in cui aveva le proprie roccaforti e trova molte difficoltà a organizzare i lavoratori delle nuove attività frammentate, articolate e spesso precarie. La precarietà, che si è rapidamente diffusa anche nei Paesi di antica industrializzazione, sembra assumere sempre di più un carattere distintivo nel lavoro globalizzato. D’altronde i problemi aperti – se si intende operare d’intesa con i lavoratori e i sindacati di altri Paesi – richiedono disponibilità e impegni che oltrepassano i limiti presenti e impongono al sindacato un salto di qualità, che può solo derivare da scelte politiche coraggiose.

Si pensi alle migrazioni internazionali: si tratta di lavoratori che lasciano il loro Paese per migliorare la propria condizione (così come hanno fatto tanti italiani nei tempi passati), tuttavia la questione non viene analizzata da questo punto di vista, che dovrebbe essere quello giusto e normale, come una cooperazione tra lavoratori di Paesi diversi. Il ruolo del sindacato appare marginale.

La condizione di queste persone, per la maggior parte in fuga disperata a causa di guerre o di situazioni al limite della sopravvivenza, induce a considerare la loro accoglienza innanzitutto sul piano assistenziale. Il modo del tutto irregolare e caotico del loro arrivo – in mancanza di un sistema efficiente italiano e europeo che regoli i flussi e organizzi l’integrazione – determina problemi e paure che poi vengono utilizzate strumentalmente. Un sindacato, con vocazione internazionale, dovrebbe assumere un ruolo molto più significativo nell’affrontare il tema migratorio.