Caterina de' Medici. D'acchito, nel pronunciare questo nome, si percepisce l'impressione che la Signora che lo portava sia stata una delle tante donne che appartenevano alla potente casata toscana, di parte guelfa, che, per secoli, ha dominato su Firenze e l'intero territorio ad essa pertinente, spingendo il proprio potere politico e amministrativo su quasi l'intera Italia centrale, costituendo uno stato civilmente ben articolato e molto sagacemente organizzato. Ma, leggendo il corposo saggio di Alessandra Necci, "Caterina de' Medici. Un'italiana alla conquista della Francia", Venezia, Marsilio Editori, 2019, ci si rende pienamente conto come questa nobildonna fiorentina sia stata qualcosa di più e di meglio di quanto la prima considerazione possa spingere a credere.

Già dal sottotitolo del volume si comprende come il personaggio biografato non sia stato un esponente qualunque degli ambienti toscani del XVI secolo ma, invece, una persona intelligente e colta, impregnata fino al midollo dei princìpi-cardine della civiltà italiana del Rinascimento. La quale, avendo profondamente introiettato la filosofia politica di Niccolò Machiavelli (1469 – 1527), lo “spregiudicato” Segretario fiorentino, la cui figura è stata, con acutezza, scandagliata da Giuseppe Prezzolini, nel 1932, in un magistrale saggio che ne studia le sfaccetature in maniera compiuta e priva di sbavature, tanto comuni agli innumeri studiosi d'accatto che se ne sono occupati in momenti diversi, sia stata capace di dominare un'intera società che nulla aveva da apprendere da altre coeve realtà politiche e sociali.

Andata sposa per convenienze politiche dello zio pontefice Clemente VII, nel secolo Giulio de' Medici (1523 – 1534), ad Enrico II di Valois, Caterina viene senza indugio catapultata in un ambiente, quello della residenza reale di Francia, popolato da una fauna di cortigiani così feroce e priva di scrupoli che avrebbe letteralmente sbranato una piccola donna italiana, per di più riservata fino alla timidezza e mancante di qualsiasi attrattiva fisica ed estetica. Tratti che la ponevano immediatamente in uno stato d'inferiorità genealogica e, si potrebbe altresì aggiungere, storica e psicologica, nei confronti, particolarmente, di Diana di Poitiers, duchessa di Valentinois, amante en titre, come si usava dire in un tempo ormai remoto, del consorte di Caterina, successore, al trono del padre, Francesco I, della quale dovette subire innumeri arroganze, respinte con acume sottile e molto ben calibrato.

La Fiorentina, catapultata a Parigi grazie ad uno dei tanti matrimoni politici tra potenti casate, come all'epoca era di uso comune procedere, seppe, in ogni circostanza, dissimulare le proprie più intime ed autentiche opinioni, riuscendo a nascondere con intelligenza e duttilità tutte le sue azioni, tutte le sue reazioni, senza jattanza di sorta, con mansuetudine e pacatezza, fino a che le circostanze, sorrette dalle proprie incontrovertibili virtù personali, non la posero sul trono di Francia, sia pure in qualità di reggente, durante la minorità del figlio Carlo IX (1560 – 1574), che, però, scomparve giovanissimo, tanto che la regina madre, fino alla propria morte, rimase l'assoluta protagonista della scena politica di Francia ponendo in essere, con il suo savoir-faire, ogni personale capacità politica e diplomatica avendo, però, sempre come scopo, assoluto e finale, il bene della Francia stessa e la vitale salvaguardia dell'istituzione monarchica dei Valois, che, nonostante la totale dedizione della lungimirante e duttile regina de' Medici, era destinata, a breve, ad estinguersi sostituita dalla dinastia dei Borbone, che subentreranno sul trono francese dal 1589, allorchè scomparve Enrico III di Valois (1574 – 1589), anch'egli privo di eredi: la casata reale dei Valois-Angoulême aveva regnato sulla Francia con una serie di ben tredici sovrani, fin dall'anno 1328.

Merito indiscutibile di Alessandra Necci è stato quello di avere sfatato, in questo efficace saggio, la cosiddetta “leggenda nera” di Caterina de' Medici con argomentazioni convincenti e molto ben documentate; non ultima, la questione della “Strage di san Bartolomeo”, della quale, all'unanimità, viene ritenuta ispiratrice insieme con il figlio Carlo IX. I quali, nella notte tra il 23 e il 24 del mese di agosto del 1572, assistettero, senza muovere dito, al massacro degli Ugonotti in cui trovò la morte l'ammiraglio Gaspare di Coligny (1519 – 1572), capo di quella setta religiosa, il quale, anni prima, si era distinto sui campi di battaglia delle guerre d'Italia, nel 1544.

Tutto il saggio della Necci è ispirato alla precisazione storica di fatti e vicende – che non costituisce affatto un revisionismo – e alla meticolosa anatomia dell'indagine e delle conclusioni che fanno di questo volume un lavoro circostanziato su uno scampolo prezioso di storia e antropologia italiana ed europea in cui alla rivendicazione dell'italianità, luminosa e sapiente,operante non soltanto nella sfera politica tuot-court, bensì anche nell'ambito sociale e di costume, allorchè la veneranda matrona toscana, che ormai sedeva saldamente sul trono dei Valois perennemente in gramaglie, attenuate soltanto da un bianco colletto, introduce nella vita quotidiana, non soltanto delle classi egemoni della Francia, sì bene tra i ceti subalterni, l'uso delle posate e quegli indumenti intimi che gli antichi romani solevano indicare con il termine, che può sembrare sottilmente pruriginoso, di subligacula ma che tanto servono all'igiene personale e al decoro di chi li indossa.

Grazie, dunque, ad Alessandra Necci e alla sua cultura politica e storica e di costume se un'italiana del calibro di Caterina de' Medici, accusata di molteplici nefandezze, viene, in queste intense pagine, che si leggono con scioltezza considerevole, moralmente risarcita e riportata alla propria autentica dimensione umana di donna, di madre, di sovrana, nella dizione più pregnante nella quale essa possa essere naturalmente declinata.

IL LIBRO - Sovrana dotata di incomparabile ingegno, Caterina de' Medici è una delle figure più straordinarie del Cinquecento. Mal compresa e avversata da contemporanei e posteri, la sua personalità complessa si presta a innumerevoli e controverse interpretazioni. Tra luci e ombre, Alessandra Necci restituisce un ritratto inedito di una geniale mente politica, che sembra incarnare il Principe al femminile, capace di trovare un equilibrio tra Fortuna e Virtù, maestra nel valorizzare le caratteristiche della patria d'origine, l'Italia rinascimentale, e le opportunità offerte dalla patria d'adozione, la Francia dei Valois. Nata a Firenze nel 1519, rimasta orfana, dopo un'infanzia di privilegi e sofferenze arriva a Marsiglia nel 1533 per sposare il secondogenito del re Francesco I, Enrico di Valois il quale, però, non ha occhi che per la sua amante Diane de Poitiers. La consapevolezza di dover contare solo sulle proprie forze la rende imperscrutabile e guardinga e ne esalta la capacità di autocontrollo, l'intelligenza politica, la tenacia; talenti compresi unicamente dal suocero. Dopo anni di subalternità, «la Fiorentina» si prende la sua rivincita quando, scomparso Enrico, governa in nome dei figli ancora piccoli. Il suo regno durerà circa trent'anni, insanguinati dalle guerre di religione fra cattolici e ugonotti: anni durante i quali, spinta dalla volontà di pacificare il paese e rafforzare il potere della Corona, viaggia, tesse rapporti e alleanze, mette in scena a corte «la rappresentazione della regalità», ponendo le basi per la nascita della Francia del Grand Siècle.

Autore :

Alessandra Necci è laureata in giurisprudenza e ha una specializzazione in relazioni internazionali ottenuta a Parigi. Ha collaborato con alcuni giornali, quali il «Messaggero» e il «Giornale». È stata consigliere per le Relazioni esterne del Presidente del Senato e ha lavorato a lungo nelle istituzioni. Ha pubblicato con Gangemi Storia di Nausicaa e con Marsilio Il prigioniero degli Asburgo. Storia di Napoleone ii re di Roma (2011, due edizioni) e Re Sole e lo Scoiattolo. Nicolas Fouquet e la vendetta di Luigi xiv (2013, due edizioni, Premio Fiuggi). È opinionista televisiva, ed è stata docente all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. È Segretario generale della Fondazione Necci, per cui ha curato Memento. La mia storia, di Lorenzo Necci. È stata recentemente insignita della onorificenza di Chevalier de l'Ordre des Arts e des Lettres dal Ministro della Cultura francese.





Editore: Marsilio

Collana: Gli specchi

Anno edizione: 2019

In commercio dal: 28 novembre 2019

Pagine: 384 p.,