Il Rigoletto/ Irrazionalità, storia del lato oscuro della ragione

Scoperta dai greci, esaltata nell’età moderna, divinizzata dall’Illuminismo, la facoltà della ragione è sempre stata una guida, un modello, parte della definizione stessa di essere umano. Eppure – questa è la tesi centrale del nuovo libro di Justin E.H. Smith "Irrazionalià. Storia del lato oscuro della ragione" – tutti i tentativi di imporre la razionalità, di rendere le persone o le società più razionali, hanno inevitabilmente scatenato una reazione opposta e contraria, svelando la resistenza dell’irrazionalità nella vita umana. La storia della logica e dell’interpretazione dei sogni, le teorie sulla cognizione animale e il populismo, l’oralità e la scrittura, le pseudoscienze, l’arte e la censura, l’elezione di Trump, le ingerenze di Putin, la disillusione sulle potenzialità di Internet e dei social media di rappresentare un nuovo spazio di comunicazione razionale e costruttiva: con una godibile e ambiziosa narrazione, ricca di aneddoti e provocazioni, che spazia tra filosofia, antropologia, politica e attualità, Irrazionalità esplora la natura più profonda dell’uomo, cioè quella di «animale irrazionale». Proprio lo scontro, la necessaria convivenza, fra ragione e irrazionalità ci caratterizza. Bisogna farsene una ragione.

Justin e. h. Smith:

Docente di Storia e filosofia della scienza all'Université Paris Diderot - Paris VII, tra le sue pubblicazioni si ricordano Nature, Human Nature, and Human Difference. Race in Early Modern Philosophy e Divine Machines. Leibniz and the Sciences of Life (entrambi usciti per Princeton University Press). Scrive abitualmente per il «New York Times», «Harper's Magazine» e «Cabinet Magazine». In Italia con Einaudi ha pubblicato Il filosofo (2016).





Conclusione

L'irrazionalità è ineliminabile. Non abbiamo altra scelta che lo mire la notte e quindi perdere il contatto con la legge del tenti escluso. Quando ci svegliamo, non possiamo fare a meno di senti re, qualunque cosa la nostra società ci dica di diverso, che ciò chi sperimentiamo nella vita dei nostri sogni ha un qualche senso di vo rità, anche se è, rigorosamente parlando, impossibile. Né possiamo fare a meno di dedicarci ad attività che per certi aspetti non fiuto davvero bene. Il problema è serio. Non è solamente il fatto che noi stiamo facendo le cose nel modo giusto. Piuttosto, sentiamo elm se dovessimo esclusivamente fare le cose che sono buone per noi questo di per sé non sarebbe un bene per noi. Perché moriremo tutti, e quindi sappiamo che tutta l'utilità razionale che ci aspeta mo dalle nostre azioni alla fine verrà annullata, la vita stessa ptd facilmente apparire intrinsecamente irrazionale, e tanto più quimi do viene spesa in un impegno zelante per applicare la razionalità La tesi di questo libro che l'irrazionalità sia tanto potei mal mente dannosa quanto umanamente inestirpabile, e che gli sh , per sradicarla siano estremamente irrazionali — è tutt'altro che i va. Non c'era bisogno che ne scrivessi. Ormai è perfettamente ovivo da almeno alcuni millenni. La duplice argomentazione, contro la mitizzazione del passato e contro le illusioni sulla nostra capitelli di imporre un ordine razionale sul nostro futuro, beneficia sempre di essere ravvivata, come avidentemente ciò che è stato perfettamente ovvio per alcuni millenni continua a scivolare di nuovo in vasta categoria di cose che sappiamo ma non sappiamo.

C'è ampio numero di opere che sono servite in vari livelli e ma-come modelli per questo lavoro. Il più ovvio è quello di Era-L'elogio della follia, del 1511. La follia, o pazzia, è una specie ionalità. Ma ciò che il grande umanista olandese loda e celebra qui abbiamo solamente cercato di comprendere, e, se neces­accogliere, in uno spirito che non è né a favore né contro dizione in questione. Questo non è un contributo a ciò che esco è convenientemente definito Narrenliteratur, la «letteratura degli sciocchi», che celebra la debolezza umana attraverso catura e l'esagerazione. In effetti ho seguito almeno in qual-odo lo spirito di Michel Foucault, nella sua opera del 1961: della follia nell'età classica (Folie et déraison. Histoire de la l'age classique), per il quale i folli emergono nel mondo più rso l'imposizione da parte della società di questa categoria ttraverso i loro pensieri e le loro azioni da folli. Questo libro, , come il suo, è una «storia» in quanto tenta di dipingere un quadro di come il mondo attuale è diventato così com'è, rinunciando a una cronologia rigorosa e a qualsiasi presunta nza causale di eventi. Ma anche qui l'attenzione dell'autore è su una specie relativamente ristretta dell'ampio genere che ci iterssa, e le sue conclusioni sulla contingenza storica della sono in definitiva un po' troppo lontane dall'affermazione Istica di una follia innata nella nostra specie che non può essere analizzata come una semplice costruzione o contingenza. C'è un'eco di Irrational Man: A Study in Existential Philosophy illiarn Barrett del 1958, che pur con tutte le sue virtù appare 'meno troppo dipendente dalle preoccupazioni della sua era a, dall'umore di metà secolo che respira, per avere sufficien­za esplicativa per il momento presente, oppure abbastanza intuizione fuori dal tempo per liberarci da esso. E c'è sicuramnete un residuo significativo anche della delirante Pseudodoxia epidemia del 1646 di Thomas Browne, dove l'autore inglese registra , con fascino pruriginoso, l'epidemia di false credenze popollari della sua epoca rivoluzionaria. È un grande paradosso dell. . i • attuale che, sebbene la totalità di tutto l'apprendimento umano sia più accessibile che mai nella storia, e in effetti miliardi di noi sulla terra possono ora facilmente accedervi con un dispositivo speciale che portano in tasca, tuttavia le false credenze sono piu diffuse che mai.

Forse vale la pena di menzionare un altro titolo, ma non senza una spiegazione preliminare. Nella stesura di questo libro, prin­cipalmente tra il 2016 e il 2018, ho smesso di bere, ho acquistato un tracciatore di attività Fitbit e un monitor per la pressione san­guigna, ho chiuso il mio account Facebook (una piaga per l'uma­nità peggiore di qualsiasi droga), mi sono finalmente impegnato a essere pienamente onesto con tutti nella mia vita, e ho rimesso ordine nelle mie da tempo trasandate finanze. Mi sono ricompo­sto, ho messo giudizio: finalmente ho portato a termine il «sillogi­smo impossibile» e mi sono reso conto che ho solo una quantità limitata di tempo per fare tutto ciò che voglio fare. Sono diventato razionale, nel mio modo limitato e relativo. A questo proposito. mi dico, ho seguito il percorso di Richard Klein, che alla fine e ina­spettatamente ha smesso di fumare nel corso della stesura del suo meraviglioso peana per quella immonda abitudine, Seduzione del­la sigaretta del 1993. Il vero aiuto a sé stessi, ne risulta, non è nei facili insegnamenti dei professionisti dell'autoaiuto e degli uomini di fiducia, ma nel lavorare a fondo con tutto ciò che è buono, tutto ciò che amiamo, con ciò che odiamo e da cui vogliamo liberarci: tutto il delirio e l'illusione, gli entusiasmi, gli eccessi, le manie, i miti, le rapsodie, la testardaggine e l'autosovversione che rendono la vita umana, nel bene e nel male, quello che è.