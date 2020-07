Il rigoletto : La Terra brucia. Per una critica ecologica al capitalismo

Questo libro è in primo luogo un doveroso tributo (ma anche un doveroso ringraziamento) a un grande dissidente come Giorgio Nebbia. Dissidente perché la sua critica ecologica al capitalismo smascherava impietosamente le contraddizioni del sistema. Essa torna oggi di grandissima attualità, noi convivendo con gli effetti sempre più pesanti prodotti da un riscaldamento climatico figlio di questo modello capitalistico e (paleo)tecnico; ma di grande attualità anche con la pandemia da coronavirus, per non dimenticare che, ben più grave della pandemia, è proprio il cambiamento climatico. Ma questo libro è anche - vorrebbe essere anche - un vademecum per i giovani che si impegnano da mesi per la difesa della Terra. Ricordando loro che l'ecologia non nasce oggi, che l'ambientalismo è una filosofia politica antica e che già più mezzo secolo fa si lanciavano allarmi sul futuro della Terra. Un libro, questo, che vuole dunque ricordarci come critica ecologica e critica politica e culturale - cioè dissidenza - debbano procedere insieme. Era (è) la grande lezione di Giorgio Nebbia.

Autore

Giorgio Nebbia è stato un chimico, ricordato per essere il fondatore dell'ecologia economico-sociale, professore emerito di Merceologia, tra i padri dell'ambientalismo. Si è occupato dello studio dei processi di produzione delle merci, del trattamento dei rifiuti, dei rapporti tra economia ed ecologia. Nel sottolineare l'esigenza di difendere i beni della natura, in Lettera dal 2010. La società postcapitalstica comunitaria (in Alle Frontiere del Capitale, Jaca Book e Fondazione Luigi Micheletti) ricordava che l'umanità in passato ha più volte rischiato di essere spazzata via sia dai conflitti che da eventi metereologici estremi. Auspicava un mondo in cui «le unità comunitarie sono state costruite sulla base dell' affinità tra i popoli e in cui l'agricoltura è stata di nuovo riconosciuta come la fonte primaria di lavoro di cibo e di materie prime, un mondo di popoli solidali e indipendenti, in cui la circolazione di beni e di persone non è piu dominata dal denaro, ma dal diritto di ciascuna persona ad una vita dignitosa e decente». Un auspicio ineludibile, la straordinaria utopia di un ecologista giusto messa su carta.Tra i suoi libri: Ambientiamoci. Racconti di ecologia (Stampa Alternativa 2010), Dizionario tecnico-ecologico delle merci (Jaca Book 2011), Non superare la soglia. Conversazioni su centocinquant'anni di ecologia (con Valter Giuliano EGA 2016).Fonte: edizioni Jaca Book.





Editore: Jaca Book

Collana: Dissidenze

Anno edizione: 2020

In commercio dal: 18 giugno 2020

Pagine: 176 p., Brossura

EAN: 9788816415683

Introdizione

Pier Paolo Poggio e Marino Ruzzenenti

Giorgio Nebbia aveva forti curiosità per la storia, in tutte le sue forme, ma bisogna intendersi: non si trattava di un'aggiunta, di una passione erudita, astratta, separata dal suo lavoro di chimico-merceo­logo. La storia, ai suoi occhi, era intrinseca ai processi che studiava, messa in essere dalle attività lavorative governate dal capitale, dall'in­teresse economico di quest'ultimo a crescere e riprodursi, utilizzando risorse naturali e umane. Le attività che modificavano e modellavano l'ambiente, ogni processo di produzione di merci, di uso delle stesse e gli scarti che ne derivavano, erano calati in un determinato tempo sto­rico che concorrevano a forgiare.

Le merci si potevano conoscere e analizzare, e con esse la fisiolo­gia e le patologie della società, solo se collocate nel tempo, nel ciclo della loro produzione ed esistenza, indagando il loro impatto sull'am­biente, le comunità, i corpi, le menti dei produttori e consumatori. Ne conseguiva, in modo pregnante e inaggirabile, che se si voleva inter­venire per fronteggiare e sanare, nei limiti del possibile, un inquina­mento causato da attività antropiche, da determinate tecnologie, si doveva conoscere la storia di quelle produzioni e dei cicli produttivi. Viceversa, cancellare quella storia era impossibile, essa riaffiorava a distanza di tempo, in diverse modalità a seconda delle sostanze impli­cate. Ovvero prendeva forma, in termini il più delle volte non perce­pibili, nelle modificazioni ecologiche che aveva prodotto, indagabili solo quando assumevano dimensioni macroscopiche, impattanti non solo su singoli ecosistemi o persone ma a livello globale. Il caso più clamoroso è quello del cambiamento climatico. Ma vale per molti in­quinamenti causati da attività considerate normali, ovvero dalle guerra, dalla produzione e utilizzo di quelle che Nebbia chiamava merci oscene. La saldatura tecnica-storia è strutturale, separarle significa non ca­pire e non poter agire in modo efficace per fermare e invertire il pro­cesso distruttivo, enormemente intensificatosi con l'industrializzazio­ne estensiva — pienamente in atto — e altresì con quella intensiva, a cui ingenuamente o meno si attribuiscono poteri salvifici (le recenti industrie punto zero).

Giorgio Nebbia era estraneo al pensiero filosofico che teorizza l'autonomia e l'assolutizzazione della Tecnica, per più motivi. Gli in­teressavano tutte le tecniche, aveva una curiosità onnivora che spazia­va dalle tecniche dei tempi più antichi e dei popoli più lontani dall'Oc­cidente sino alle tecnologie del futuro. I suol primi lavori divulgativi sono dedicati alla propulsione a razzo; gli studi sul futuro, a partire da Bertrand de Jouvenel, sono uno dei campi che lo avevano affascinato da sempre. Con una voracità giovanile che non aveva mai cedimenti, voleva conoscere quel che l'uomo, attraverso il tempo, è in grado di fare con il lavoro e l'intelligenza, mantenendo aperta l'ambivalenza tra costruzione e distruzione, produzione di beni utili alla vita delle per­sone, sfruttamento dei lavoratori, danni alla salute e all'ambiente.

Il suo è stato quindi un approccio storico-critico al reale, sul filo dell'understatement e dell'ironia, sostanziato da una conoscenza dal­l'interno dei processi fisico-chimici attraverso i quali si materializza l'attività tecnico-lavorativa, sia a valle della ricerca scientifica, sia come esito e trasmissione di saperi pratici, più o meno antichi, variamente costituitisi. Quella che Giorgio Nebbia proponeva con estrema coe­renza e continuità era una visione umanistica della tecnica, peraltro molto distante da come è stata coniugata nella cultura italiana del No­vecento, piuttosto affine a più lontani momenti della nostra tradizio­ne culturale in cui non vigeva alcuna separazione tra scienze dell'uomo e della natura.

È però necessario, per chi voglia collocare in termini corretti le po­sizioni di Giorgio Nebbia, al di là di molti approfondimenti auspica­bili, mettere in chiaro due caratteristiche salienti della sua personalità e attività: l'individuazione precoce, specie nel contesto italiano, del tema dei limiti e di quello della responsabilità con cui l'umanità deve fare i conti.

Quindi, legame tra ecologia ed etica, rispetto della natura e delle persone, consapevolezza della condizione tragica in cui si trova l'uo­mo che non può affidarsi semplicemente ai dettami della natura ma è costretto a essere libero. L'investimento nelle magnifiche sorti progressive ha prodotto Frutti avvelenati, disuguaglianze sempre meno accet­tabili, rischi insensati per l'ecosfera globale. Si impone una rottura con il paradigma p romet rico egemone nella modernità. Giorgio Neb­bia cercava di praticare questo salto di paradigma, partendo dagli am­biti specifici, seppure svariatissimi che conosceva e frequentava quo­tidianamente, attingendo risorse e ispirazione da due matrici che ave­va assunto come orizzonte: il cristianesimo e il marxismo. L'uno ispi­ratore delle scelte personali, l'altro dell'analisi del funzionamento del­la società. In entrambi i casi la sua collocazione è atipica, di adesione ai valori originari o alle metodologie di analisi, ma indipendente dalle rispettive «chiese». Il che è rilevante per come intendeva e praticava la politica.

Per Nebbia l'ecologia ha in sé una dimensione politica sin dal suo primo affacciarsi ottocentesco, nonostante la lunga latenza della poli­tica ufficiale, che ancora permane, se si compara l'urgenza con le azio­ni, le singole scelte a fronte del processo complessivo, la salvaguardia dell'ambiente rispetto al suo sfruttamento a fini economici. L'ecologia diventa politica nel momento in cui l'ambiente in cui si vive non è più, principalmente o esclusivamente, íl prodotto dell'evoluzione naturale che ne definisce il contesto, ma il risultato dell'azione del lavoro asso­ciato, l'esito della relazione sempre più intensa tra tecnica e natura. È all'interno di questo processo storico, in cui si struttura il paesaggio fi­sico, sociale e mentale della modernità, in continua espansione, che in singole situazioni e poi in dimensioni sempre più vaste si fa esperien­za della crisi ecologica; l'ambiente non regge più l'azione degli uomi­ni, si moltiplicano le fratture, la sua manutenzione diventa sempre più urgente, indispensabile e insieme insufficiente.

Su questa rottura storica, sulle cause, dinamiche e sulle possibili soluzioni si concentravano l'attenzione e il lavoro di Giorgio Nebbia. La sua ecologia politica, il suo peculiare ambientalismo, seppure sim­patetico con le mobilitazioni dal basso, intrattenevano un legame esplicito con il socialismo otto-novecentesco. Nebbia propugnava una regolazione politica dell'economia, sulla base dí due presupposti che, peraltro, rompono con nuove o vecchie forme di autonomia del poli­tico: a) la cogenza dei limiti ecologici, individuabili e conoscibili da parte di una scienza non asservita, b) una consapevolezza diffusa della c.•risi ambientale, l'egemonia culturale del nuovo paradigma.

La divulgazione, cui dedicò molte energie lungo tutto l'arco della sua vita, aveva una finalità pedagogico-politica, era il suo apporto a un movimento dai contorni ancora indefiniti, aurorale, impegnato in contesti diversissimi a combattere una battaglia tanto urgente quanto

ardua: difendere la terra da una minaccia inedita, rappresentata dai suoi stessi abitanti, impegnati per scelta o per necessità in un'opera di creazione distruttiva, che sfociava in una guerra contro la natura. Non si faceva illusioni ma non cedeva alla disperazione, pensava che altre primavere dell'ecologia fossero possibili, che anche la più pallida e re­mota presa di coscienza fosse da sostenere e corroborare.

Il suo atteggiamento coniugava rigore sul plano della conoscenza ­tenendosi lontano dall'uso inflazionato e spesso truffaldino del termi­ne scienza — e apertura alla varietà delle esperienze. Se singoli o grup­pi sceglievano una qualche forma, ingenua o elaborata, dí ritorno alla natura, non gli interessava giudicare — purché venisse rispettata la li­bertà di chi la pensava diversamente — bensì conoscere motivazioni e pratiche di un fenomeno ín ogni caso significativo. Pensava però, con nettezza, che un ritorno generalizzato alla natura non fosse possibile né auspicabile; era un modo per cercare di uscire dalla storia opposto e simmetrico alla divinizzazione della tecnica.

Il rischio era di scontentare gli uni e gli altri: gli ambientalisti fon­damentalisti, seguaci di un'ecologia profonda dal tratti marcatamente antiumanistici; e i fautori del progresso tecnologico, dello sviluppo a ogni costo, dell'innovazione in quanto tale. Non si trattava di una po­sizione intermedia, ma di tener conto di due elementi fondamentali con cui fare i conti: le leggi inaggirabili della natura e la collocazione nella storia dell'umanità.

La curiosità per le più svariate esperienze in controtendenza si ma­nifestava su più fronti, specie quando era in ballo la questione strin­gente dei limiti, sia storici che naturali. Assolutamente centrale e co­stante l'attenzione per l'energia solare, sia nella forma diretta che indi­retta, essendo convinto, del tutto a ragione, che una transizione ecolo­gica sarebbe stata possibile solo passando dai combustibili fossili, e dal mito del nucleare, all'utilizzo intelligente e generalizzato dell'ener­gia solare. Si colloca lungo lo stesso filone di interessi la curiosità, po­liticamente scorretta, per le varie forme novecentesche di autarchia, a partire da quella dell'Italia fascista.

L'attuale perdita del senso della misura è figlia diretta dell'immen­so (ma non infinito) «tesoro» dei combustibili fossili che permette all'umanità di produrre e «consumare» a prescindere dai limiti fisici della biosfera, una sorta di euforica ubriacatura permanente, che si tra­duce in sperpero di risorse preziose per il futuro e in un impatto am­bientale devastante. L'esperienza autarchica, in particolare in un Pae­se sostanzialmente privo di quel «tesoro», è stata per Nebbia di gran­de interesse perché consente di analizzare nel concreto un complesso e coni roverso e.spertmollo economico e tecnico, al di là dei noti aspet­ti propagandistici, in cui da un canto si rimane ancorati alla moderni­tà e, dall'altro, ci si affida alle officine chimiche della natura. E non solo per attingere l'energia necessaria, ma anche per soddisfare i bisogni essenziali come quelli legati all'alimentazione, all'abbigliamento, alle calzature o ai materiali per le costruzioni, ai farmaci ecc., produzioni che oggi in gran parte dipendono dal petrolio. Quell'esperimento lo incuriosiva perché ci insegna come sia straordinariamente difficile e impegnativo il percorso del totale abbandono dei combustibili fossili — innanzitutto sul piano culturale, sociale e tecnologico — e tuttavia come possa essere concretamente praticabile. Uno stimolo per i giova­ni del movimento Fridays For Future, come tutto ciò che in ogni luo­go del pianeta può essere utile per riapprendere e sviluppare la neotec­nica guidata dal senso del limite e necessaria per il futuro dell'umani­tà: come diceva Giorgio Nebbia, il passato è prologo.