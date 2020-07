Il rigoletto : Storia universale della svastica

«Se volete sapere che aspetto ha il logo dell’odio, non dovete cercare oltre»: da qui parte Steven Heller, celebre grafico e art director, per un’inedita ricognizione nella storia e negli abissi del male. Perché prima di diventare il fulcro della propaganda nazista, la svastica ha attraversato i secoli: come segno di buon auspicio, è comparsa nelle culture più disparate e in mille varianti. Fa impressione sfogliare questo libro riccamente illustrato, un curioso campionario di svastiche che va dall’India ai nativi americani, dall’antica Grecia alla pubblicistica di inizio Novecento, tra biglietti di auguri, scatole di biscotti e riviste per boy scout. Tutto questo patrimonio di immaginario è stato spazzato via dall’uso funesto che ne ha fatto Adolf Hitler, trasformando un simbolo del sole nell’emblema dello sterminio. Storia universale della svastica ripercorre questa vicenda straordinaria per ragionare sui meccanismi dell’appropriazione culturale, perché se l’estetica influenza il linguaggio, è anche vero che nessun “segno” è mai veramente neutro. Succedono cose, nella storia, che sembrano impossibili da cancellare. La svastica è tuttora impossibile da redimere: camuffata o esibita, viene riesumata dalle nuove destre, che siano i gruppuscoli nazionalisti dell’Est Europa, il nuovo suprematismo bianco o il microcosmo nerd dell’alt-right, che ha giocato un ruolo fondamentale nell’elezione di Donald Trump. È inevitabile che sia così: in una società sempre più visuale, la battaglia delle idee passa per forza anche dai simboli. Nonostante la sua perfezione estetica, o forse proprio per questo, la svastica è e forse resterà per sempre una ferita che sanguina.

Che aspetto ha l'odio

La svastica nazista è un'oscenità visiva. Un tempo segno di buona sorte, durante il xx secolo è stata distorta e corrotta, e ribaltata nell'incarnazione grafica dell'intolleranza. Se volete sapere che aspetto ha il logo dell'odio, non dovete cercare oltre.

Molti gruppi, organizzazioni e società segrete negli Stati Uniti e in Europa la impiegavano insieme a simboli simili su cartelli, bandiere e :atuaggi già parecchio tempo prima dell'avvento del nazismo; ancora oggi in tutto il mondo queste immagini si trovano sugli emblemi dei movimenti per il nazionalismo bianco e la supremazia xenofoba, che all'inizio del millennio sono tristemente diventati piùvirulenti e sfrontati che mai.

Dedicando un intero volume alla svastica si potrebbe forse correre rischio di intensificarne l'eco e perpetuarne la valenza negativa, ma d'altro canto ignorarla significa permettere che la sua riproduzione si propaghi in maniera incontrollata. Non credo più, come credevo fino a qualche anno fa, che con il tempo la svastica possa (e debba) tornare al suo significato benevolo, quando identificava, tra le altre cose, la luce del sole. Anzi, temo che la svastica si sia ormai eclissata per sempre nell'o­scurità delle tenebre.

In una precedente versione, mai pubblicata in Italia, questo libro si intitolava più otti m isticamente The Swastika: Symbol Beyovid Redemption? e si interrogava per l'appunto sulla possibilità di una qualche reden­zione. E in effetti ho scritto alcuni articoli a proposito dei tentativi più onesti di rivendicazione e riabilitazione del simbolo, incluso uno per "The Atlantic" (14 agosto 2014) sulla missione sincera e convinta dell'ar­tista-designer Si njun Wesson di riportare la svastica alla sua precedente santità spirituale, attraverso la linea di abbigliamento Spiritual Punx. Inizialmente condividevo questa visione ma, finché l'utilizzo dell'im­maginario nazista continuerà a emanare un potere distruttivo, non c'è nessuna possibilità che la svastica possa essere redenta. E intendo dire: mai e poi mai!

La svastica suscita sempre emozioni profonde. I nazisti l'hanno resa un'arma: prima come emblema del partito, poi come segno dell'orgo­glio nazionale e, infine, come marchio di fabbrica dell'efferata crudeltà di Adolf Hitler in nome della superiorità della Germania. Hitler, da abile comunicatore, insieme ai suoi complici capì come alimentare la paura, da una parte attraverso i mass media e dall'altra attraverso simboli, bandiere, uniformi. I nazisti crearono tutto un apparato grafico capace di alimen­tare una propaganda al vetriolo costruita sull'applicazione strategica di uno specifico immaginario mitico e di una storiografia fabbricata a tavo­lino. Monopolizzando la scena pubblica, convinsero un numero crescente di cittadini suggestionabili, dentro e fuori i confini della Germania, che i loro avversari—ebrei e bolscevichi, presunti responsabili delle sofferenze del dopoguerra—avrebbero dovuto essere umiliati, puniti e, in buona sostanza, eradicati. Joseph Goebbels, il famigerato ministro per l'istru­zione pubblica e la propaganda, si assicurò che il vero fosse cancellato, la logica soppressa e la menzogna legittimata. La verità era tale solo se a veicolarla erano i burocrati del partito. Dalla stampa quotidiana ai bollet­tini affissi settimanalmente, la grafica serviva a corroborare il messaggio denigratorio nei confronti del nemico. Questa massa critica di stampa e propaganda visiva— letteralmente tonnellate e tonnellate di documenti fu molto efficace in patria e all'estero, ma il nodo cruciale di tutto il potere simbolico nazista risiedeva nella svastica: audace e grandiosa, era ('impri­matur, il marchio del Fùhrer, il cui obiettivo dichiarato era riportare il paese agli antichi splendori, come indicava lo slogan Deutschland, erwache! "Germania, svegliati!".

Com'è riuscita la svastica a lasciare una cicatrice così profonda sull'u­manità? Dopotutto, tanti marchi in passato hanno rappresentato il terrore, ma nessuno è sopravvissuto fino a oggi in maniera così indelebile. Questa domanda mi ha tormentato fin da quando ho iniziato a studiare il graphic design e la brandizzazione delle dittature, e i segni e i simboli che ne rappresentano le ideologie.

Adolf Hitler uccise milioni di persone, e Stalin anche di più. I numeri esatti sono inimmaginabili. Senza voler banalizzare l'omicidio di massa, a livello di simbologie la questione suscita alcune perplessità: perché la svastica nazista è universalmente riconosciuta come il marchio del terrore, del razzismo e del genocidio, mentre la falce e martello dell'U­nione Sovietica, per esempio, non ha subìto una stigmatizzazione simile?

Forse si tratta di una sorta di sopravvivenza darwiniana della strate­gia simbolica più adattabile. Lo stalinismo non fu meno brutale del nazi­smo: anzi, probabilmente lo fu anche di più. Ma i nazisti vennero sconfitti, mentre i sovietici trionfarono nella cosiddetta "Grande guerra patriot­tica", e molti dei territori dell'Est Europa devastati dal conflitto divennero il bottino di Stalin. Il dittatore imprigionò e giustiziò milioni di cittadini russi, ucraini, polacchi, ebrei, e molti altri all'interno dei suoi stessi confini. Tuttavia, falce e martello non si sovrapponevano a Stalin: lui si limitò a ereditarle (prima della Rivoluzione d'ottobre del 1917 falce e martello erano simboli dei lavoratori). Al contrario, la svastica era sinonimo di Hitler: la svastica era la Germania, e la Germania era Hitler. Entrambi i loghi erano efficaci, crudi e d'impatto, ma se Stalin aveva solo "preso in prestito" il proprio marchio, Hitler"ne deteneva i pieni diritti".

Nonostante in Germania la legge ne proibisca l'uso, oggi la svastica sopravvive sotto svariate forme in ogni nazione in cui esiste l'odio razziale (e, in particolare, l'antisemitismo). La troviamo ancora scarabocchiata con rabbia nei luoghi pubblici, dalle metropolitane alle sinagoghe: un prome­moria tranchant per ricordarci che la gente comune ha sempre grande familiarità con il linguaggio visivo dell'odio.

La svastica ha ispirato molti altri marchi, attualmente reperibili online. Nel suo Hate ove Display, un database dei simboli dell'odio, l'Anti-Defama­don League (ADE) ne elenca 178. La biblioteca della Shippensburg Univer­sity, Pennsylvania, possiede una vasta colle/ione di materiali su alt-right e gruppi di odio.

E il Southern Poverty Law Center (sPLc) sul suo sito web documenta dozzine di emblemi dell'estrema destra americana, tra cui molti appartenenti a gruppi neonazisti, neoconfederati, nazionalisti bian­chi e separatisti. Nella sola Pennsylvania operano più di trenta di questi gruppi, altri 48 sono stati rilevati nel nord del lo stato di New York, e 950 su tutto il territorio statunitense.

Parecchi marchi d'odio contemporanei affondano le proprie radici nell'iconografia nazista, alcuni come vero e proprio omaggio, altri in maniera sarcastica sotto forma di trol I e bot. Per esempio, il design della bandiera nazionale di KEK (una parodia di nicchia dell'alt-right, dalle valenze ironiche, che gioca sul culto del meme Pepe the Frog) si rifà para­dossalmente allo stendardo di guerra dei nazisti. Il cosiddetto logo keki­stano riprende infatti le fasce sul braccio delle divise nazionalsocialiste e le bandiere militari; qui la svastica è sostituita da alcuni caratteri tipografici che compongono la parola KEK SU uno sfondo verde anziché rosso. Secondo l'spLc, alcuni membri dell'alt-right «sono particolarmente compiaciuti del modo in cui lo stendardo disturba i liberai che ne riconoscono l'origine nazista». Altri, dissimulando le loro vere intenzioni, si mostrano falsa­mente distaccati, ma in questo caso le implicazioni sono altrettanto sgra­devoli e allarmanti.

L'Aufbruch deutscher Patrioten ("Risveglio dei patrioti tedeschi"), un nuovo partito estremista, ha adottato come simbolo un fiordaliso sullo sfondo e una bandiera tedesca in primo piano. «Questo fiorellino blu era usato negli anni trenta come simbolo segreto dei nazionalsocialisti austriaci, all'epoca fuorilegge, prima che l'Anschluss (l'annessione dell'Au­stria alla Germania) deli938 sancisse l'avvento del nazismo nel paese», ha spiegato Josie Le Bionde sul "Guardian"(-11 gennaio 2019).

"PublicSource", una testata online con base a Pittsburgh che si dedica a «cogliere tutte le sfumature della cronaca locale», elenca come pericolosi i simboli di alcuni gruppi discutibili, dal neonazista Natio­nal Socialist Liberation Front alla Israelite School of Universal Practi­cal Knowledge, una setta di separatisti afroamericani. I loghi vanno dall'affusolato triangolo rovesciato stile Star Trek dell'antisemita Iden­tity Evropa, al marchio dal look curiosamente aziendale del gruppo skinhead Be Active Front usa Questo libro in realtà si concentra soprattutto sulla storia della svastica. Tuttavia, data la crescente tolleranza nei confronti del suprematismo dimostrata in maniera più o meno esplicita da politici di tutto il mondo, ho voluto includere ulteriore materiale su vecchi e nuovi loghi dell'odio, e un'analisi sul ruolo della grafica nell'ideologia dell'estrema destra contem­poranea. Sebbene gruppi d'odio e suprematisti siano esistiti negli Stati Uniti fin dalla fondazione del paese, la democrazia rappresentativa ha consentito ai lumi della ragione di sopravvivere—almeno per il momento. Oggi, però, la magnifica stella democratica si è tristemente trasformata in un buco nero e la libertà è sempre più osteggiata dai leader antiprogres­sisti fautori di politiche retrograde e votati da un elettorato razzista. Make America Great Again è una minaccia, non una promessa.

Il simbolismo gioca un ruolo fondamentale nel propagare idee sgra­devoli. Se cooptata dai suprematisti bianchi di Charlottesville, Virginia, com'è accaduto durante i disordini scoppiati in seguito alla manifesta­zione "Unite the Right" del 2017, anche un'innocente fiaccola di bambù da oggetto che porta la luce può tramutarsi in simbolo d'odio. Davanti ad avvenimenti simili, è difficile non cedere alla sensazione che la fran­gia estremista non sia più una frangia, e che nel frattempo il complotto contro l'America stia guadagnando terreno. La piega incomprensibile che hanno preso gli eventi non può essere interamente imputata all'at­tuale presidente o ai suoi galoppini; c'è sempre stata un'Amerika all'om­bra degli Stati Uniti, abitata da coalizioni marce che hanno incitato alla supremazia bianca, all'iniquità di genere e a un'infinità di altre macchinazioni discriminatirue, come i concetti di America first e "americanismo", tutte raccolte sotto il grande ombrellone del populismo nativista.

Colore diversi, facce giovani e simboli nuovi, ma la loro retorica della supremazia e dell'escusione è antica quando la repubblica stessa, e necessita di una vigilanza continua.