Il Rigoletto: Urgenza europea. Riscoprire l'idea di Europa, oltre le crisi

L'Europa travolta dal coronavirus è dinanzi a una crisi che viene definita "senza precedenti". Effettivamente senza precedenti è questa pandemia che ha costretto per settimane al lockdown più di quattro miliardi di persone in tutto il mondo. Non sono, però, senza precedenti le difficoltà che la Ue sta incontrando nell'affrontare l'ennesima crisi degli ultimi dieci-quindici anni: difficoltà di ricomporre a livello europeo i divergenti interessi nazionali, di adeguare il proprio strumentario alle sfide che ha dinanzi, di essere solidale.

Del resto, è almeno dal 2014 che si parla di Unione Europea in "crisi esistenziale". In questa sede si prova a riflettere su alcune delle scelte politiche più significative che hanno causato tale crisi, per provare a individuarne ragioni e responsabilità. Il volume offre un punto di vista forte sulla questione, sostenendo che troppo si è indugiato sul ricondurre la crisi politica della Ue alla minaccia populista e sovranista. Lettura che ha alimentato una sottovalutazione della dimensione "esistenziale" della crisi europea e delle responsabilità di un europeismo divenuto incapace di mettere in discussione lo status quo.

Con questo lavoro si propone un'analisi che spazia oltre le ultime due legislature europee e, attraverso il confronto con personalità del calibro di Giuliano Amato, Angelo Bagnasco e Suor Alessandra Smerilli, si avanza una proposta di metodo: solo un dibattito sulle ragioni dello stare assieme in Europa può alimentare un nuovo europeismo e, così, rilanciare il progetto di integrazione.

Mario Di Ciommo (Roma, 1979) è dottore di ricerca in diritto costituzionale europeo e avvocato. Esperto di public affairs, ha approfondito le tematiche politico-istituzionali europee attraverso studi post-universitari, esperienze di lavoro in think-tank (in particolare, come ricercatore presso la Fondazione ASTRID), nonché lavorando per UniCredit, dove si è occupato – per tre anni presso l'ufficio di rappresentanza a Bruxelles – di affari regolatori e istituzionali europei poi. Autore della monografia Dignità umana e Stato costituzionale (Passigli 2010), oltre che di articoli scientifici e saggi su temi europei, oggi lavora per Cassa Depositi e Prestiti.





Prefazione

È noto, il progetto europeo nasce da un insieme di so­gni. Anzitutto quello kantiano di "Pace perpetua". Come una stella polare intorno a molte tempeste, Kant immagi­nava un'era in cui gli Stati moderni avrebbero scelto un modo nuovo di stare insieme per abbandonare per sempre la violenza e la sopraffazione, le divisioni e la guerra. Fac­ciamo fatica ad ammetterlo, ma Kant lo aveva messo nero su bianco: le contraddizioni del capitalismo avrebbero por­tato all'estinzione degli Stati, già a fine Ottocento, lo Sta­to-Nazione appariva come una macchina obsoleta.

È stato il sogno anche di Santi Romano, quando, du­rante la sua lezione inaugurale all'Università di Pisa nell'an­no accademico 1909-1910, esordì tracciando "l'eclissi" del­lo Stato nazione. Tuttavia la cultura di allora non ascoltò la voce dei suoi profeti. Il quadro politico europeo rimase immutato e rinchiuso nella famosa massima «una Nazio­ne, uno Stato, un codice», che come una miccia fece esplo­dere le due Guerre mondiali.

In questo volume, Mario Di Ciommo riprende il sogno di un'Europa "unita nella diversità" e lo rilancia, ne esplo­ra le radici, spiega la natura del tronco e lascia al lettore la responsabilità di coltivare i frutti di un albero buono che la storia ci affida come eredità. Senza però farsi illusioni, perché l'Europa sta attraversando una crisi esistenziale, una sorta di bivio che, come per Israele nel libro del Deutero­nomio, la chiama dal di dentro a scegliere tra «la vita e il bene, la morte e il male» (Dt 30,15). È per questo che l'Au­tore non perde occasione per ribadire che la crisi da finan­ziaria è diventata una crisi di senso, di orizzonte umano e spirituale. Chi vogliamo essere? Verso dove vogliamo an­dare? Cosa possiamo fare insieme? Sono alcune domande che attraversano il volume.

Per rispondere occorre "fare memoria" e recuperare i va­lori originari dell'europeismo: lì, secondo l'Autore, possia­mo ritrovare "risorse costituenti", attraverso le quali rispon­dere a domande attualissime che attraversano proprio la crisi esistenziale che l'Europa sta vivendo e tornare a rico­struire il "patto europeo". Le ceneri della Seconda guerra mondiale sono state trasformate in una casa comune gra­zie alla fiducia di una generazione, al sogno di tre uomini (cattolici), di frontiera, perseguitati dalle dittature nazifa­sciste: il francese Robert Schuman, il tedesco Konrad Ade­nauer, l'italiano Alcide De Gasperi, i padri fondatori dell'Unione europea.

Nel 1954 Adenauer pronunciò: «L'Unità dell'Europa era un sogno di pochi; è stata una speranza per molti; oggi è una necessità per tutti». L'Ue è un dono, ma anche un compito da costruire insieme, tra diversità di lingua, cultura, tradizione e storia. Che ne è stato di quella fiducia e di quel sogno? L'europeismo "main­stream" di oggi, dice l'Autore, ha perso il contatto con es­si: in questo senso la crisi esistenziale, dinanzi alla quale ci troviamo, è figlia in buona parte dell'incoerenza tra valori fondativi dell'europeismo delle origini e azione politica dell'europeismo di oggi.

I sogni però possono essere interpretati anche come incubi. Da quando l'economia e la società hanno inizia­to a globalizzarsi e a integrarsi tra loro a livello planeta­rio, le istituzioni nazionali non sono più state in grado di controllare lo sviluppo economico e i confini geografici entro i quali gli scambi commerciali avvengono. Parados­salmente, la paura — e per alcuni leader, "europeisti" in­clusi, anche l'interesse — invece di scommettere su nuove governance europee ci ha riportato nel paradigma statuale del potere.

Mario Di Ciommo ci invita a non dare risposte vecchie ai problemi nuovi. È stato calcolato dal Governo francese, per esempio, che per un cittadino europeo investire 500 euro nel bilancio dell'Unione europea significa ricevere un beneficio di 12mila euro alla fine di ogni anno in servizi, contributi, opportunità culturali e così via.

Certo, le tensioni sono note. Da una parte ci sono gli effetti della globalizzazione, di internet, della libertà di mo­vimento, che hanno cambiato per sempre i postulati alla base della teoria dello Stato, ma anche lo spazio dell'Ue. Dall'altra è in corso una marcia indietro a causa della crisi finanziaria del 2008, dai debiti sovrani, dell'ondata migra­toria e dall'uscita della Gran Bretagna dall'Ue.

Le politiche populiste vogliono "più" Stato nazione, le politiche protezioniste del Presidente americano Trump vogliono "meno Ue". A ciò si aggiunge l'azione politica dell'europeismo di oggi, il quale ha costruito una Ue in­tergovernativa, la quale, proprio in quanto dominata dai protagonismi dei Governi nazionali, sembra mancare della volontà politica di lavorare alla tessitura di un interesse genuinamente europeo. Di qui lo stallo del processo euro­peo di integrazione. Tuttavia occorre scegliere se retroce­dere o avanzare, altrimenti il rischio è quello descritto dal racconto dei medievali sull'asino di Buridano che, indeci­so verso quale balla di fieno andare, morì di fame.

In questo contesto, la burrasca dei populismi si ab­batte su tutto ciò che è governo e istituzione — e che ab­biamo approfondito nel recente volume Le politiche del progetto europeo.

In definitiva, il coinvolgimento dei cittadi­ni europei sarà decisivo per il futuro dell'Europa e dell'eu­ropeismo: di qui anche la proposta dell'Autore di istituire un corso di educazione civica europea che accomuni il per­corso scolastico dei giovani dei 27 Paesi europei, da pen­sare come "piattaforma costituente permanente", attorno alla quale costruire una rinnovata coscienza civica europea.

C'è un solo antidoto per Di Ciommo: rifondare l'euro­peismo, ripartendo dai principi costituzionali comuni ai Paesi europei, e in primis la dignità della persona umana. Volti, competenze e metodo. Nega il pluralismo e le minoranze interne; venera i leader come padri e padroni che appaiono nei media come uniche voci; esalta il nazio­nalismo e il sovranismo; ignora gli enti intermedi nella so­cietà, come le associazioni, la Chiesa, i sindacati; privilegia forme di democrazia diretta su quella rappresentativa; igno­ra le garanzie costituzionali come forme di controllo del potere; forma la pubblica opinione su appelli a emozioni e a credenze personali; sostituisce la destra e la sinistra po­litica con le categorie di nord contro il sud, il "noi" contro il "loro"; contrappone l'élite a una idea di popolo puro.

Molto dipenderà allora dalle risposte che la coscienza morale del popolo europeo sceglierà di dare alle conseguen­ze dei populismi. Secondo l'Autore è questa una straordi­naria finestra che può spalancarsi sull'altrove per vedere in­sieme un orizzonte più nitido: l'attenzione e il credito dei cittadini europei verso l'Europa è ai massimi storici, come dimostrano anche le ultime elezioni europee del 2019. La crisi invece di allontanarci ci ha avvicinato. È un'occasio­ne culturale inedita e da valorizzare, perché capace di re­stituire linfa civica e slancio democratico al futuro del vera "novità" europea nata dalle macerie del secondo conflitto mondiale.

Il processo è irreversibile: il tentativo di bloccare l'integrazione europea ha le stesse probabilità che aveva un feudatario di interrompere la rivoluzione com­merciale e industriale. Ma come ogni crisi, essa apre nuo­vi spazi di possibilità. E infatti, la crisi dello Stato nazione ha contribuito al processo di un nuovo ordine politico-economico mondiale, i cui attori sono governi nazionali e istituzioni globali, istituzioni finanziarie ed economiche. Questo livello sovranazionale lo può solo governare un'Ue con un'anima, un fuoco che motivi il "per chi vivere" e "verso dove andare". Insieme.

È una questione etica, legata al bene fiducia che per­mette di gestire insieme temi come il calo demografico e il cambiamento climatico, l'inquinamento e le infrastrut­ture di trasporto, la pianificazione dello sviluppo urbano e l'incremento della domanda di energia, la scarsità di ri­sorse primarie, come l'acqua e le nuove epidemie come quella del coronavirus. Senza princìpi etici prevale il so­spetto e gli interessi privati e nazionali.

Come se ne esce? Con una nuova visione dell'umano, che assuma la "fragilità" e le contraddizioni della storia e leghi il visibile e l'invisibile, il concreto e l'ideale, il cadu­co e il duraturo. Ripartire dalla debolezza dell'Ue significa far prevalere la cultura della vita, di cui la morte è parte.

Per questo l'autore lascia libero il lettore di considerare l'Ue come «un'organizzazione internazionale ma meno di uno Stato Federale», oppure, secondo la posizione di Jean Monnet, una sorta di federalismo: «Non vi sarà pace in Europa se gli Stati si ricostruiscono sulla base della sovra­nità nazionale. I Paesi europei sono troppo piccoli per ga­rantire ai popoli la prosperità indispensabile. È necessaria una federazione».

A Di Ciommo interessa ribadire invece che c'è una strada che vale la pena percorrere, è quella di un nuovo europeismo, da ricostruire attingendo, da un la­to, alla visione dei Padri fondatori di una "unione sempre più stretta", dall'altro, alla sete di dignità, eguaglianza, li­bertà, sicurezza e identità dei cittadini d'Europa di oggi: è questa "l'urgenza europea" che l'Autore ci mette dinanzi.

Ma c'è di più, nel volume si risponde anche alle sfide lanciate dal Presidente del Parlamento europeo, David Sas­soli, in merito alle minacce che affliggono l'Ue e a quali risposte dare ai problemi del funzionamento della demo­crazia europea. Le domande del Presidente Sassoli sono per noi centrali: «Perché vogliono dividerci? Quando si dice che non siamo una potenza militare, a chi facciamo pau­ra? Cosa c'è al di là dello spazio europeo?».

Ripartiamo da qui. Anche per la Dottrina sociale della Chiesa e nei discorsi degli ultimi tre Pontefici, l'europei­smo non è una scelta ideologica ma è uno status, un dirit­to, un quadro di valori condiviso. Altro è dire in quale mo­do riformare l'Unione. L'obiettivo comune deve essere quello di «salvare il Pianeta, come leva per un profondo cambiamento del nostro modello di sviluppo», ha scritto Sassoli. È l'insegnamento di Francesco nella Laudato si' a essersi radicato come alternativa di sistema possibile.

Così per l'Ue il sogno di oggi è quello di fare scelte sostenibili per rilanciare gli investimenti, combattere la povertà e at­tuare il Patto Verde europeo. Ma per amare, occorre prima conoscere; per questo le scuole, i media, le aziende, i cor­pi intermedi hanno una responsabilità pari a quella delle istituzioni.

Riscoprire la forza nella debolezza dell'Ue significa per gli Stati scommettere in un'unione anzitutto di valori che testimoniano al mondo il limite al potere e il rispetto del­la dignità di tutti, inclusi i poveri. Non c'è area al mondo che abbia garantito un periodo così lungo di pace, prospe­rità, progresso, ma ciò che si è conquistato non è mai per sempre se si abdica alla responsabilità di impegnarsi per custodirlo.

Non basta più allora l'etica della convinzione, quella delle regole e delle procedure che si osservano per essere nel giusto. Con questo approccio l'Ue economica ha in parte fallito la sua missione. È il ritorno all'etica della responsabilità — definita da Weber «l'agire razionalmente orientato allo scopo» — che restituisce agli europei visione politica e un'identità inclusiva, ma anche appartenenza e capacità di calcolare le conseguenze di ogni scelta politica per le generazioni che verranno.