In scienza e coscienza: il racconto di chi ha salvato il paziente 1 dal Covid

Codogno. Una notte in ospedale. In pronto soccorso arriva uno strano caso di polmonite. Il mattino dopo la dottoressa Annalisa Malara, anestesista, è di turno in terapia intensiva quando portano Mattia. Giovane, atletico, eppure si è aggravato di colpo e la TAC è chiara: polmonite interstiziale. Perché le terapie non funzionano? Contro cosa combatte, il corpo di Mattia? È il 20 febbraio e da poco più di un mese si ha notizia di un virus misterioso che uccide, a Wuhan. In Italia però non sta circolando e secondo il protocollo sanitario nazionale Mattia non è un soggetto a rischio. Eppure.

Annalisa non perde tempo e si procede d’urgenza con un tampone. Positivo. Mattia Maestri è il primo paziente italiano a cui viene diagnosticato il Covid-19. È in arrivo uno tsunami e dall’ospedale di Codogno hanno appena suonato la campana d’allarme.

Da quel giorno la vita di Annalisa e di noi tutti è cambiata. La pandemia, che era stata prevista ma a cui nessuno era preparato, ha dilagato. Per mesi infermieri e medici come Annalisa hanno lavorato su turni massacranti, senza pause, senza risparmio, per assistere centinaia di migliaia di malati. In molti hanno perso la vita facendolo.

La storia di Annalisa, dei suoi colleghi a Lodi e Codogno e di come hanno fatto scudo all’avanzata dell’epidemia è la storia di Davide e Golia: piccoli ospedali con pochi mezzi, schierati contro un mostro spaventoso. Ma è anche una storia di tenacia e competenza. Ed è, più di tutto, una storia di cura che ci riguarda tutti molto da vicino.

Annalisa Malara

Nata a Cremona nel 1982, medico chirurgo, si è specializzata in Anestesia e Rianimazione all’Università di Pavia. Dopo la formazione presso il Policlinico San Matteo di Pavia ha prestato servizio come anestesista rianimatore prima all’Ospedale civile di Vigevano e, attualmente, all’Ospedale Maggiore di Lodi, cui afferisce anche la struttura ospedaliera di Codogno. Qui Annalisa era di turno il 20 febbraio 2020, quando venne ricoverato quello che si sarebbe in seguito rivelato come il primo caso accertato di Covid-19 in Italia. Annalisa vive a Lodi e ama molto la montagna e gli sport. Questo è il suo primo libro.

Introduzione

Affinchè non accada mai più

Quella narrata in questo libro è la storia dei primi cento giorni di gestione del Covid-19 negli ospedali di Codogno e di Lodi, mesi durante i quali abbiamo dovuto affrontare un vero e proprio tsunami. Un picco di ricoveri di massa nei Pronto Soccorso e nei reparti di Terapia Intensiva che, dilagando poi velocemente nell’intero Paese, ha messo a dura prova la tenuta stessa del Servizio sanitario nazionale e con questa ha minacciato la tutela della salute pubblica.

Questo libro non è in alcun modo un saggio scientifico di epidemiologia o virologia, né tantomeno pretende di essere esaustivo nel ripercorrere i progressi terapeutici e medici, le decisioni politiche o i profondi mutamenti sociali che hanno caratterizzato questo periodo così difficile. Ho solo voluto raccontare la mia esperienza di medico durante la pandemia, dall’interno dei reparti di Terapia Intensiva in cui lavoro. Nel farlo ho cercato di rimanere sempre aderente ai fatti cui ho partecipato o assistito in prima persona, dalla decisione di eseguire il tampone al paziente uno alla riapertura del Pronto Soccorso di Codogno, passando per le storie delle persone che abbiamo curato e le principali decisioni che ci hanno permesso di rispondere al dilagare della pandemia.

Soprattutto ho cercato di raccontare lo straordinario impegno profuso dai miei colleghi, medici e infermieri, che hanno dato prova di grande professionalità e di una profonda umanità. I progressi che abbiamo compiuto, i risultati che abbiamo conquistato faticosamente giorno dopo giorno sono merito di un riuscito gioco di squadra cui hanno contribuito il personale medico, quello paramedico e quello amministrativo dei nostri ospedali.

Troppo alto e moralmente inaccettabile è il costo in termini di vite umane che abbiamo dovuto pagare a causa del coronavirus. L’ho visto con i miei occhi e non posso né voglio tacere ciò che ho imparato in corsia, giorno dopo giorno: il Covid-19 è una malattia feroce, ancora troppo imprevedibile per poterla considerare sotto controllo, i cui esiti sono stati drammatici e fatali per un altissimo numero di persone. In queste pagine racconterò cosa significa tentare di curare pazienti con i polmoni e diversi organi interni devastati dal virus, senza riuscire a trovare una terapia efficace al cento per cento, procedendo per prove ed errori, sotto l’incalzare continuo di una progressione apparentemente inarrestabile dei contagi che rendeva ancora più difficile l’erogazione della cura a tutti coloro che ne avrebbero avuto bisogno.

Occorre fare tutto ciò che è in nostro potere affinché non accada mai più. Con questo libro mi auguro di poter contribuire, seppur in minima parte, ad accrescere la consapevolezza collettiva dell’importanza dell’azione individuale. Quando tutti fanno la propria parte, ciascuno come può – chi continuando a svolgere al meglio il proprio lavoro, chi rinunciando temporaneamente alle proprie abitudini per rispettare regole di igiene e sicurezza in questo momento indispensabili – il sistema non solo resiste ma reagisce e, come abbiamo visto, è più forte anche del Covid-19.

Nel momento in cui scrivo l’Italia sta entrando in una fase delicata. Agosto ha portato un generale rialzo del numero dei casi in tutta Europa, e l’Italia purtroppo non ha fatto eccezione. Siamo riusciti ad alleggerire la pressione sugli ospedali, tuttavia con l’autunno alle porte, la riapertura delle scuole e la ripresa delle normali attività lavorative di certo non possiamo ancora abbassare la guardia ne´ tantomeno abbandonarci a insensati trionfalismi. Sono ancora troppe le cose che non sappiamo e nel mondo il contagio cresce a una velocità spaventosa, flagellando quei Paesi dove la sanità pubblica non funziona come dovrebbe o, se funziona, non è accessibile a tutti come da noi.

È importante ricordarlo: potremo dirci al sicuro solo quando gli investimenti che in tutto il mondo sono stati destinati alla ricerca produrranno finalmente il risultato desiderato e sarà universalmente disponibile un vaccino efficace contro il virus. Una collega qualche giorno fa mi ha detto: «Speriamo di dimenticare presto». Non sono d’accordo, credo al contrario che la reazione più giusta sia proprio quella di non dimenticare. Di recente mi è tornato in mente un documentario che ho visto l’anno scorso in tv e che mi aveva molto colpito: vi si descriveva l’antica arte giapponese del kintsugi, una pratica che consiste nel restituire nuova vita a oggetti in ceramica rotti in più pezzi.

I frantumi vengono ricomposti e, anziché tentare di celarne le linee di frattura, le si mettono in evidenza usando dell’oro zecchino. L’oggetto «ferito» viene esaltato e impreziosito dalle sue cicatrici, che lungi dal rappresentare un difetto si trasformano in un punto di forza. È ciò che dovremmo imparare a fare anche noi, come società: non vergognarci delle ferite ma abbracciare il danno, farne tesoro per il futuro. Solo così avremo qualche possibilità di diventare esseri umani più completi, più forti e pronti a superare le prossime crisi.

