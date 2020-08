Maria Antonietta, le lettere inedite che raccontano la donna dietro la regina

Le lettere inedite di Maria Antonietta

“Non ho un solo momento per me, fra le persone che bisogna vedere, le cose da scrivere e il tempo che passo coi miei bambini. Quest’ultima occupazione, che non è la minore, è l’unica a rendermi felice e quando sono molto triste prendo in braccio il mio piccino, lo bacio con tutto il mio cuore e ciò mi consola.”

Maria Antonietta è stata un’intrigante al servizio dell’Austria, una spia che agiva nell’ombra pronta a tutto per nuocere alla Francia, come è stata dipinta da una certa leggenda oscura, o una povera creatura travolta dagli eventi e rimasta in realtà sempre inconsapevole? Oppure una ragazzetta viziata e incosciente, che non capì mai il mondo che aveva intorno?

Gli storici, spesso più preoccupati di dare la loro versione sulla fine dell’Ancien Régime che di ricostruire una realtà storica, l’hanno sempre incasellata in una di queste ristrette categorie. Nelle lettere che per una ventina d’anni Maria Antonietta inviò al conte di Mercy, diplomatico austriaco e suo caro amico, mai pubblicate fino a oggi, possiamo finalmente sentir risuonare la sua voce, il suo pensiero, le sue paure, i suoi dubbi, le sue idee politiche. Da queste lettere, a volte scritte in fretta, a volte cancellate, a volte strappate, emerge una giovane donna di insospettabile spessore, capace di capire e intuire molto più di quanto si potrebbe pensare.

Maria Antonietta

Maria Antonia Giuseppa Giovanna d’Asburgo-Lorena, penultima dei sedici figli della grande Maria Teresa d’Austria e di Francesco I di Lorena, aveva 15 anni quando, nella primavera del 1770, lasciò l’Austria per andare a nozze con l’introverso Luigi Capeto, erede al trono di Francia. Fu regina consorte di Francia e Navarra dal 10 maggio 1774 al 1 ottobre 1791, e regina dei Francesi dal 1 ottobre 1791 al 21 settembre 1792, come moglie di Luigi XVI. Protagonista della Rivoluzione francese, morì ghigliottinata in Place de la Concorde a Parigi il 16 ottobre 1793.

Catriona Seth

Studiosa britannica di letteratura francese e storia delle idee, specialista del Settecento, membro della British Academy e dell’Académie Royale de Belgique, dal 2015 è professore di letteratura francese all'Università di Oxford.

Vent’anni di scambi

I biglietti e le lettere che presentiamo hanno tutti in comune il fatto di essere inviati da Maria Antonietta al conte di MercyArgenteau. Questo fattore unificante copre delle variazioni fra il centinaio di elementi che compone la serie. La prima, che salta agli occhi, è la loro lunghezza. Passiamo da qualche parola a diverse pagine. Questa differenza si spiega in primis con le circostanze della composizione e il tenore dei messaggi.

Gli scambi danno modo di far luce sull’organizzazione della giornata a corte. Si «cena» (noi diremmo piuttosto si pranza) tardi, poiché non ci si alza da tavola prima delle tre e mezzo o delle quattro del pomeriggio. Veniamo a sapere qualcosa di più sulle occupazioni degli uni e degli altri, come per esempio il progetto di visita al Petit Trianon organizzato per l’arciduca Ferdinando o gli spettacoli pubblici e privati dei circoli reali.

Come spesso si nota nelle corrispondenze personali dell’epoca, la salute costituisce un tema centrale, che si tratti di un’indigestione passeggera del Delfino, di una febbre terzana della piccola Madame Royale o dei disturbi cronici dell’ambasciatore. Abbiamo accesso a una Maria Antonietta privata, durante l’Ancien Régime, e i suoi bigliettini evocanti gli svaghi, le conversazioni estemporanee, l’acquisto o la spedizione di un regalo, dei messaggi giunti dall’estero… sono come il rovescio delle festività pubbliche, il profilo perduto di una principessa.

Le condizioni di invio variano nel corso degli anni, così come la natura delle missive trasmesse al ministro austriaco. Maria Antonietta, nella corte, si sforza di rendersi utile al rappresentante della sua terra natale. La Delfina fa uso di bei fogli su cui non figurano occasionalmente che una riga o due. Si tratta di organizzare un appuntamento oppure di aggirare i circuiti ufficiali e dare a Mercy un vantaggio tenendolo al corrente delle ultime notizie: egli è a Versailles per i ricevimenti degli ambasciatori, ma al di fuori di questi incontri la sua presenza rischia di suscitare pettegolezzi e sospetti di intrigo.

I biglietti si situano nei momenti in cui il diplomatico è lontano dal palazzo. I messaggi confidenziali, senza firma, secondo l’uso nelle corrispondenze private dell’epoca, e non datati, sono spesso redatti su minuscoli pezzi di carta vergata e infilati in buste altrettanto piccole. La materialità parla da sola: questi foglietti coi loro resti di sigillo in ceralacca nera o rossa e la scrittura frettolosa, queste buste ridotte - le loro dimensioni variano ma possono essere di circa 81 x 53 millimetri - dicono la discrezione, l’urgenza.

Destinati a essere consegnati subito, recano talvolta semplicemente indicata l’ora. Possono essere nascosti nell’incavo della mano e passati furtivamente a un messaggero - una cameriera o un familiare per esempio - poi al destinatario stesso. Se si tratta di evitare che si sparli nei corridoi di Versailles, tenere segreti gli scambi diventa ben più importante quando la famiglia reale si trova a Parigi.