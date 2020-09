Ordine Forense e iter disciplinare: le funzioni di chi accerta la violazione

Il libro è un manuale ragionato di procedura disciplinare contenente le regole e i principi dell'autodichìa della categoria forense, la natura del procedimento e i riferimenti normativi delle disposizioni ordinamentali e regolamentari, a partire dalla Legge istitutiva degli Ordini Forensi del 1874, fino all'Ordinamento Professionale del 2012 introduttivo dei Consigli Distrettuali di Disciplina e la loro organizzazione e funzioni, la loro autonomia e indipendenza di giudizio, in riferimento al Codice Deontologico Forense del 31.1.2014 (G. U. Serie Generale 16.10.214, n. 241.

Il testo indica gli organi e le funzioni dei soggetti cui è demandato l'accertamento delle violazioni disciplinari; la “pratica” procedimentale; la potestà disciplinare; percorre l'esercizio delle attività istruttorie sommarie e formali sulle notizie di rilevanza disciplinare; il dibattimento, le garanzie difensive e l'intervento dei difensori; la composizione e le attribuzioni delle Sezioni giudicanti; i criteri fondamentali delle decisioni delle Sezioni decidenti; i tempi e modi delle impugnazioni; la sospensione cautelare; i rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare; la prescrizione dell'azione disciplinare.

In copertina: Honorè Dumier, Due avvocati in conversazione, olio su tavola, 1856, Stiftung Smmlung E.G.Buhrle, Zurigo



E' il primo testo che tratta in maniera organica e sistematica il procedimento disciplinare dinanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina, del quale si stanno dotando Consigli degli Ordini degli Avvocati e Scuole Forensi; il nuovo ruolo sociale delineato per l'Avvocato nella Legge sull'Ordinamento del 31.12.2012, n. 247 richiede ai professionisti legali, oltre alla qualità ed effettività delle prestazioni per la difesa dei diritti, e quindi, del diritto, comportamenti eticamente corretti, la cui “sorveglianza” è affidata agli Ordini territoriali e nazionale, ma l'accertamento delle violazioni è riservato, in esclusiva ai Consigli Distrettuali di Disciplina, con valutazione autonoma e indipendente.

Il manuale è composto come un commentario a un Codice di Procedura Civile o di Procedura Penale ed è composto di dodici capitoli nei quali, dopo una introduzione storico-normativa sulla precedente legislazione, e i riferimenti della legislazione attuale sulla elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali (uno per ogni Distretto di Corte di Appello), sono descritti le composizioni e i compiti delle Sezioni, alle quali sono assegnate le funzioni deliberanti e giudicanti per l'esercizio della potestà disciplinare, ispirate al sistema tendenzialmente accusatorio del processo penale; l'iniziativa disciplinare; le fasi istruttorie pre-procedimentali (di natura “sommaria”) e procedimentale (di carattere “formale”) dopo l'approvazione del capo di incolpazione; la chiusura della istruttoria; la fase dibattimentale, con la citazione a giudizio disciplinare e il diritto alla prova e al contraddittorio dell'incolpato, l'esercizio dell'attività difensiva, con l'assicurazione delle connesse garanzie per quanto compatibili e possibili in considerazione della natura amministrativa del procedimento, la discussione finale, con l'intervento del Pubblico Ministero e le funzioni decisorie (e l'obbligo di motivazione) della Sezione decidente.





La trattazione prosiegue con le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari (di natura amministrativa) dinanzi al Consiglio Nazionale Forense e il ricorso per Cassazione avverso le sentenza del secondo grado (di carattere giurisdizionale); con la fase della esecuzione delle decisioni esecutive, di competenza dei Consigli dell'Ordine; i tre ultimi capitoli sono dedicati rispettivamente al procedimento di sospensione cautelare; ai rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare e alla prescrizione dell'azione disciplinare.

Precedenti pubblicazioni di AUGUSTO CONTE: in questa Collana sono pubblicati ORDINAMENTI GIURIDICI E SISTEMI DELLE PENE nei territori italiani preunitari; IL SISTEMA DELLE PROVE PENALI negli Ordinamenti Italiani – dalla tortura alla prova scientifica; con Domenico Maria Conte, Avvocato del Foro di Brindisi, ETOPEA FORENSE – Ragionamenti sull'avvocatura e itinerari di scienza del dovere; UMANESIMO DELLA LEGGE – Apparati giuridici, storici, letterari. Precedenti pubblicazioni: Istituzioni giudiziarie di Ceglie Messapica; Toghe Cegliesi, Onore con pistola; Avvocati e Giuristi Illustri Salentini dal XVI al XX secolo (coautore).