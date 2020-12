Presepe, una tradizione italiana simbolo di unione ben oltre il Natale

L'anno del presepe

Il Natale 2020 è stato più sobrio del solito, rispettando un maggior distanziamento sociale per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid19, ma è comunque possibile riscoprire il valore dei piccoli riti domestici che riempiono di senso e contenuto le festività.

Tirare fuori i pupi dalle scatole, sistemare il muschio raccolto in campagna e messo ad essiccare con cura, e le lucine per ricreare l’atmosfera di un tempo remoto nella storia, mescolata a quello dell’infanzia. L’inaugurazione, insindacabilmente, l’8 dicembre, lo smontaggio il 2 febbraio. Quanti ricordano i riti che accompagnavano l’allestimento del presepe? A quanti di noi, ripensandoci, balza alla mente la figura di un nonno indaffarato tra statuine, colla e carta di giornale? Quanti ancora portano avanti questa tradizione?

Il giornalista e scrittore Raffaele Gorgoni torna a emozionarci con un libro a metà tra mémoire, saggio storico e di costume, che scava nei ricordi di famiglia per riportare alla luce i dettagli di un mondo lontano, forse scomparso. Attraverso il rito del presepe, che si protraeva ininterrottamente per l’intero arco dell’anno, accediamo alle labirintiche stanze di una dimora del Sud Italia in cui mamme e sorelle, cugini, nonni, zii, il gineceo delle amiche animano la quotidianità di una tipica famiglia allargata, tra convivi rituali, la puntuale organizzazione della casa e il sacro rispetto delle feste.

L'autore

Raffaele Gorgoni





Nato a Bari nel 1950, è giornalista, documentarista e scrittore. Si è occupato di criminalità organizzata e migrazioni. Ha realizzato per la Rai reportage in numerosi paesi dell’area mediterranea.Ha svolto attività pubblicistica per Franco Angeli, «Futuribili. Rivista di studi sul futuro e di previsione sociale» e «Limes. Rivista italiana di geopolitica».Tra le sue pubblicazioni più recenti, Lettere da una Taranta (2017) e Cinque Variazioni su Lo Scriba di Càsole (2019).

Editore: Kurumuny

Collana: Fuori collana

Anno edizione: 2020

In commercio dal: 3 dicembre 2020

Pagine: 84

EAN: 9788885863798

LEGGI UN ESTRATTO DEL LIBRO SU AFFARITALIANI.IT:





L'anno del presepe

L’Anno del Presepe è il tempo per celebrarlo tra l’Immacolata e la Candelora, secondo la tradizione, e il tempo per disfarlo e ricostruirlo dalla Candelora all’Immacolata. Un tempo fluido, costellato da eventi più che segnato per date puntuative.

Sarà stato il 1958. Forse il 1959 o addirittura l’anno dopo. Non riesco a fissare l’anno d’inizio del mio addestramento al presepe. Forse perché L’Anno del Presepe non è un anno, una data ma un tempo indeterminato, un clima, un’atmosfera, uno scorrere dei mesi e delle stagioni segnato da ricorrenze non precise. Il Natale appunto che rendeva presente il presepe dall’otto dicembre al due febbraio; il Carnevale che non si capiva mai quando cominciava ma finiva di un mercoledì con quella misteriosa faccenda delle ceneri e da lì cominciava la Quaresima e, man mano che si avvicinava la Pasqua, si scandivano la Domenica delle Palme e i Sepolcri.

A quel punto era già primavera. Ancora un poco e si sarebbe entrati nel tempo del grano e nella furia dell’estate punteggiata di raccolte di mandorle, di noci, di fichi e al primo fresco serale già era tempo di vendemmia e di cotogne e l’ultimo grappolo tagliato e l’ultima cotogna colta coincideva con le prime ulive ma già l’agrumeto si colorava delle arance e dei mandarini che avremmo raccolto per Santa Lucia.

Ogni tempo era segnato più per sapori che per date. Le ciliegie sapevano d’inizio estate e i fichi d’India d’inizio autunno. Le noci se erano fresche si era alla fine di giugno. Secche a fine agosto. Anche i tempi familiari erano senza date. Dopo Natale, prima dei Santi, dopo i Morti. Certi eventi necessariamente dovevano avvenire dopo Pasqua e comunque mai di Quaresima. Altri eventi turbinosi segnavano il tempo, quando nell’imminenza della Pasqua una furia sembrava prendere il gineceo casalingo che con l’ausilio di altre donne sconosciute si dava a spostare mobili, spazzare e lavare ovunque, spazzolare tendaggi, aprire armadi, sciorinare al sole biancheria e lenzuola.

Le pulizie di Pasqua coincidevano con la visita del parroco che spargeva l’acqua santa in tutte le stanze tirate a lucido, intascava l’obolo della nonna e affidava al chierichetto il paniere con i primi fioroni. 9 In questo ruotare agricolo-religioso il tempo non aveva date precise, burocrazie da calendario. Giusto il fatto che il primo ottobre cominciava la scuola ma non proprio perché il primo ottobre toccava a certe classi e il due a certe altre e il tre ad altre ancora e talvolta si arrivava al cinque o al sei ottobre.

L’Anno del Presepe quindi è indeterminato perché non è un anno. È un’età della vita tra l’infanzia e l’adolescenza di cui si ha nebulosa ma anche, a tratti, vivida memoria. Tempo che inevitabilmente era uno spazio tra le case, le strade, la campagna. Luoghi nei quali era possibile vivere e al tempo stesso accogliere. Le case accoglievano amici e parenti nelle ricorrenze ma anche nella quotidianità. Le strade accoglievano i passanti, i venditori ambulanti, gli artigiani che spostavano oltre la soglia delle botteghe alcuni lavori. La campagna accoglieva lavoratori stabili, temporanei e il transito dei pastori. Abitare non era una funzione tecnica ma una maniera importante di essere al mondo per la semplice ragione che tempi e luoghi erano ricchezza di simboli condivisi.

Tempi e luoghi per il lavoro, per riposare, per chiacchierare, per desinare, per intrecciare relazioni d’amicizia e d’amore. Era un idillio? No. Anche il dissidio, l’inimicizia, il rancore avevano luogo e tempo ma stemperati dalla condivisione, attutiti da antiche sapienze, temperati dalla saggezza dei più anziani. Sarebbe banale ascrivere L’Anno del Presepe a un culto del passato. Di contro rammemorarlo potrebbe dare consistenza a un presente nel quale alberga qualche vuoto di troppo. Fare memoria dunque come biografia di un rito, di una cerimonia che è biografia di noi stessi.

Ho una tale sfiducia nel futuro che faccio progetti solo per il passato.

Ennio Flaiano

Inclino in tempi di pandemia a prendere molto sul serio Ennio Flaiano. L’età mi ha consentito di vivere al tempo dell’Atomica, un incubo-non incubo perché l’azzeramento del mondo appariva talmente incredibile da esorcizzare la paura. Nella mia città addirittura c’era un negozio di stoffe che, per stralunata iperbole, si chiamava La Bomba Atomica. Denominazione che non incuteva nessun timore, essendo il negozio in genere affollato di clientela soprattutto femminile.

Da ragazzino non avevo idea di chi fosse Raymond Aron. Pur ignorando il motto del filosofo francese Pace impossibile, guerra improbabile, mi sembrava un pericolo assai remoto che ai russi o agli americani venisse in mente di premere il pulsante definitivo. La guerra infatti era fredda anche se con la crisi di Cuba sembrò a un passo dal diventare tanto incandescente che nessuno ne avrebbe più avuto memoria. Di contro l’età della pandemia riducendo le speranze di futuro… (è solo la prima? Sopravviverò? Come sarà la prossima?) induce a progettare solo per il passato, l’unico ambito sul quale è possibile esercitare una certa sovranità.

Talché accade di abbandonarsi alla reminiscenza, ai ricordi, a una qualche reverie, persino alle fantasticherie di Una giovinezza più o meno inventata. Motore di ogni ricordanza è la nostalgia, termine coniato dalla fusione di nostos, il ritorno e algos, il dolore, nella tesi di laurea in medicina che Johannes Hofer discusse nel 1688 presso l’università di Basilea.

Nella sua Dissertatio medica de nostalgia Hofer descrive dettagliatamente la sindrome dalla quale erano affetti alcuni mercenari svizzeri impegnati in campagne militari, per lungo tempo lontani da casa. Questi venivano presi da un doloroso desiderio di ritorno al proprio focolare del quale parlavano diffusamente tra loro fino a commuoversi. Fatto straordinario per dei rudi uomini d’arme.

La nostalgia è sentimento che ha nutrito infinite pagine di filosofi, poeti, romanzieri, sociologi, antropologi e via elencando. Musil, Starobinski, Leopardi, Trakl, Mann e ancor più il Benjamin di Infanzia berlinese. Ciascuno di noi ha nel suo repertorio la madeleine di una qualche tante Léonie, una Combray, un ermo colle e tante, tantissime buone cose di pessimo gusto.

Certo, tutto questo va depurato dall’ingombrante vagheggiamento del buon tempo andato e ancora dal più stucchevole degli incroci, quello tra la laudatio temporis acti e la deprecatio temporis. …Progetti solo per il passato è riandare per luoghi, persone, atmosfere, relazioni, grandi arcipelaghi di oggetti, di gesti, di saperi, per non dire delle vere e proprie allucinazioni olfattive, tattili, del gusto, dell’udito che possono cogliere all’improvviso e casualmente.

Accade allora che ci si fermi un attimo nella speranza di trattenere quel tempo immaginario, di ritagliare una pausa nella corsa delle ore. Ci si accorge così di possedere un ritmo interiore che ci appare più lento dell’epoca in cui siamo destinati a vivere. Un orologio che non luccica sul display del cellulare ma uno scorrere lieve di rintocchi delle ore e dei quarti dalle campane di una chiesa non lontana dalla nostra casa di un tempo.