Roberto Vecchioni: Lezioni di volo e di atterraggio per la scuola e la vita

Lezioni di volo e di atterraggio

Raccontare storie, e lasciar parlare anche il silenzio. Pungolarsi, emozionarsi, cercare verità alternative. Perché una lezione sia davvero magica ci vuole qualcuno che sappia trasmettere il suo sapere e qualcuno che sappia ascoltarlo. Occorre volare, e poi atterrare, tutti insieme. Cosí, mentre lo specialissimo professore che abita queste pagine parla di Socrate o di Ulisse, viaggiando leggero nel tempo – dalla guerra di secessione a Fabrizio De André, dal Vangelo a Spoon River, da Saffo ad Alda Merini -, veniamo tutti trasportati in un altrove dove la cultura è qualcosa di vivo, di scintillante, che fa luce – da sempre e per sempre – sul nostro buio. Quindici racconti indimenticabili, quindici lezioni innamorate destinate a colpire il cuore e il cervello.

Ci si dava appuntamento in un parco, ci si metteva sparsi, chi in piedi, chi sdraiato e chi in braccio a qualcun altro, dopodiché s’iniziava. «Questo era il gioco, questa la sfida delle giornate di follia: aggirare l’ovvio, non ripetere il risaputo, bucare il tempo, aprire strade, sondare il possibile, il parallelo, l’alternativo. Poteva durare anche a lungo questo aggrovigliarsi di nuvole e mondi, ma si atterrava, prima o poi si atterrava sempre».

La scuola di Roberto Vecchioni prima di tutto è un luogo in cui s’insegna senza impartire lezioni. I ragazzi hanno coraggio, desideri, paure, e una sete dentro che non si spegne mai. Sono irrequieti, protervi, insicuri: in una parola veri. Si chiamano come i più celebri pittori della storia, ma sono solo esseri umani in cerca di se stessi. E il professore, quel Roberto Vecchioni che insegnava negli anni Ottanta in uno storico liceo milanese, è colto, originale, ma soprattutto appassionato, sempre disposto a quell’incantesimo che balena diverso ogni giorno. Che parli della morte di Socrate, del viaggio di Ulisse o di un verso di una poetessa contemporanea, i suoi occhi brillano e la voce va su e giù come un canto.

Dietro, c’è il sentimento di chi è cresciuto tra le parole e sa che, con quelle stesse parole, i suoi ragazzi affronteranno la vita. Se è vero che solo quel che si vede con la coda dell’occhio può toccarci nel profondo, come scriveva E. M. Forster, Roberto Vecchioni con queste Lezioni di volo e di atterraggio ci offre esattamente quel che si vede con la coda dell’occhio: un’altra, potentissima, forma di verità.

L’autore

Roberto Vecchioni





È uno dei padri storici della canzone d'autore in Italia. È stato professore di greco e latino per molti anni, attualmente insegna Forme di poesia in musica all'Università di Pavia. Per Einaudi ha pubblicato Viaggi del tempo immobile (1996), Le parole non le portano le cicogne (2000), Parole e canzoni (2002), Il libraio di Selinunte (2004 e, con una nuova prefazione in forma di racconto, 2007), Diario di un gatto con gli stivali (2006), Scacco a Dio (2009 e 2011), Il mercante di luce (2014), La vita che si ama. Storie di felicità (2016) e Lezioni di volo e di atterraggio (2020). Per Frassinelli è uscito il libro di poesie Di sogni e d'amore (2007). Nel 2011 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone «Chiamami ancora amore».

Editore: Einaudi

Collana: I coralli

Anno edizione: 2020

In commercio dal: 27 ottobre 2020

Pagine: 208

Formato: Brossura

EAN: 9788806248093

LEGGI UN ESTRATTO DEL LIBRO SU AFFARITALIANI.IT*:





Atterraggio

Lui è pazzo, ne abbiamo le prove. Ce ne siamo resi conto quasi subito.

Lui non insegna: conversa d’infiniti mondi e progressivi come se discutesse di regole del Monopoli e di come cambiarle.

C’è e non c’è. È qui, ma è anche fuori che batte sui vetri delle finestre per entrare.

Insegna come se le cose che ci dice le sapessimo già e dovessimo solo ricordarle.

Ci porta fuori.

Dove? Generalmente al Parco Sempione. «Si va» è il segnale. Si arriva e ci si mette sparsi, chi in piedi, chi sdraiato, chi in braccio a qualcun altro, il più lontano possibile da biciclette, mamme con le carrozzine, coppie in calore e fumatori solitari. A volte arriva un cerchio di plastica e poi il cane e poi il padrone.

Si partiva da una parola a caso, ad esempio «stella», e poi in un gioco di libere associazioni, un domino inaspettato, passaggio dopo passaggio si andava a sbattere sempre lì, nell’arte, nella letteratura, nel pensiero laterale. Era lui a trascinarci dove voleva. E quando ci arrivava era come se ci prendesse le carte di mano e le rimischiasse, le girasse sul prato e diventassero, da francesi che erano, napoletane.

Lui le chiamava «giornate di follia».

Quando cominciò questo andazzo, anni fa, era tutto un guazzabuglio e un recitar a soggetto, ma nel tempo le carte si mise a prepararle prima, dandoci indizi di dove saremmo andati a cacciarci. Capimmo il gioco, diventammo invincibili: no, non nel senso di battere qualcuno a qualcosa. Invincibili a stravolgere le idee preconfezionate, le opinioni comuni, a farcire la storia e il pensiero umano di possibilità parallele, ci passavamo l’un l’altro un gomitolo non da sciogliere ma da aggrovigliare: smontavamo per rimontare da un’altra parte in altra forma, fili invisibili ci portavano altrove, come se il reale fosse solo una delle possibilità e il fantastico altrettanto rea- le, parallelo all’infinito, forse.

Non era poi ’sto gran figo.

Con gli oggetti ci sapeva fare poco. Tra lui e gli oggetti c’era un conflitto aperto, non erano mai dove credeva che fossero e si stupiva che cadessero. Diceva una frase e non ricordava di averla detta, in realtà dimenticava tutto, parole e cose: accendini, sigari, registri, portafoglio. E bisognava rincorrerlo.

Il primo giorno arrivò con un mazzo di fiori. Pensavamo che fossero per noi. Erano per sua moglie, ci disse, glieli aveva comprati alle sette perché all’uscita da scuola i fiorai erano chiusi.

Aveva la mania di scrivere canzoni, lo scoprimmo subito. Ma non erano vere e proprie canzoni, erano litanie senza capo né coda di cui non fregava niente a nessuno. Né a lui fregava qualcosa che non gliene fregasse agli altri.

Poi diventò quasi famoso, con la storia di un soldato, di un cavallo e della morte. Se l’era andata a cercare tra la Bibbia, Le mille e una notte e i nativi americani, se l’era tirata da intellettuale. Lui voleva parlare dell’ineluttabilità del destino, ci disse, ma la presero tutti come una filastrocca per bambini. Vendette uno sproposito. Fu un trauma: «Un caso sfortunato, non si ripeterà più». E infatti ripiombò subito nel buio del- la disattenzione generale, felice di non essere capito.

L’ultima ora del sabato chiudeva baracca e burattini e ci chiedeva, serissimo, di pronosticare partite e di giocare la schedina di classe. Non per vincere, era chiaro, con tutti i 2 che ci faceva metter su. Era un suo coraggioso endorsement all’improbabile, all’impossibile. Mica si parte per arrivare. Attardarsi, fermarsi ai bar, nelle librerie, entrare in negozi dove non comprerai niente, fare crocchio, perdere tempo, che poi non perdi niente perché il tempo non esiste. E infatti all’ingresso in aula dovevamo consegnare gli orologi.

Una volta arrivò in ritardo con una donna nuda in macchina. Lui scese trafelato, lei ripartì. Noi non c’eravamo ancora, è una storia che si tramanda da generazioni. Doveva essere andata più o meno così, dicevano i più informati: lei è sull’uscio a salutarlo, le si chiude la porta alle spalle, non può più rientrare. Lui deve correre a scuola. Per non lasciarla nuda sul pianerottolo la carica in macchina, le mette addosso il gilet arancione, parte, arriva, smonta, si affida all’invisibilità, dimenticandosi che ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale.

*Estratto disponibile per la libera consultazione sul sito dell’editore www.einaudi.it