Steve Jobs non abita più qui: vizi, virtù, contraddizioni della Silicon Valley

Steve Jobs non abita più qui

Molti luoghi del mondo sono macchine del tempo, quasi sempre rivolte al passato. Poi ce ne sono alcuni – pochissimi – che portano direttamente, se non al futuro, a quello che del futuro riusciamo a immaginare. Uno è la California di Michele Masneri. Non importa dove Masneri si aggiri, né con chi parli: che ascolti un autista di Uber descrivergli nei particolari la startup che lo renderà miliardario, registri le lagnanze dei vicini di casa di Mark Zuckerberg, tormentati dalle sue perenni ristrutturazioni di interni, esplori quanto sopravvive dell'un tempo gioioso ecosistema gay, o si faccia spiegare molto bene da Jonathan Franzen dove il pianeta dovrebbe andare per salvarsi, quella che Masneri scrive qui è una lunga, movimentata, esilarante prova provata di quanto ci avesse visto lungo Frank Lloyd Wright, quando sosteneva che tutto quanto sul pianeta non abbia un ancoraggio sufficientemente solido prima o poi comincerà a scivolare verso la California.

L’autore

Michele Masneri

Classe 1974, è nato a Brescia ma vive a Roma, proprio nel rione Monti in cui è ambientato il suo romanzo d’esordio. Ha lavorato ad Amburgo e a Parigi in organizzazioni internazionali. Scrive di economia, case, cultura, su Il Foglio, IL del Sole 24 Ore, Rivista Studio, Vogue Italia e Domus. Nel 2015 ha vinto il premio Forte dei Marmi per il giornalismo e il premio Spotorno nuovo giornalismo. È stato inviato per Il Foglio alla Silicon Valley.





Editore: Adelphi

Collana: La collana dei casi

Anno edizione: 2020

In commercio dal: 30 luglio 2020

Pagine: 300

Formato: Brossura

EAN: 9788845934643





LEGGI UN ESTRATTO DEL LIBRO SU AFFARITALIANI.IT:

Dayafter

«Prenda qualcosa di caldo, caro» dice una signora con capello candido, al Whole Foods di California Avenue, mentre mi servo un po’ di mashed potatoes il giorno dopo l’elezione di Trump del 2016. A casa, lo psicodramma. Avevo fatto questo esperimento sociologico, per un mese: vivere in un co-living, moderna declinazione della comune, ma qui di ragazzotti col sogno della startup, arrivati da tutto il mondo per giocarsela a San Francisco; dunque camerette minuscole a rischio agibilità vicino al Civic Center, due bagni per dieci persone, uno studentato fuori tempo massimo.

Nella Casa del Grande Fratello Startupparo oltre a me ci sono A., ventenne argentina molto simpatica, che studia diritto internazionale e sta tutto il tempo a parlare con la fidanzata che fa la dentista a Mar del Plata, e S., ventenne ingegnere di Stoccarda con una passione soprattutto turistica per la Silicon Valley: va a vedere tutti i quartier generali, di Facebook, di LinkedIn, di Twitter, non si perde un garage, di Steve Jobs, di Google, di HP, e fa le sue stories, soddisfattissimo (si capisce subito che uno dei business più fruttuosi qui non è la startup, ma il turismo della startup).

Il problema è che i tedeschi la mattina si svegliano prestissimo e cominciano a rosolare pezzi di carne e bacon generando una nube tossica tipo Dieselgate. Al secondo giorno scatta la solita alleanza tra PIGS, cioè paesi di vari Sud sgangherati ma con diete mediterranee da poveri ma belli, e con l’argentina spalanchiamo tutto e gli facciamo il cazziatone.

Con loro, e con gli altri, che disegnano, pitchano o sognano progetti per future app milionarie, insomma una meglio gioventù speranzosa e globale, andiamo a vedere lo spoglio elettorale al SoMa StrEat Food Park, una specie di Festa dell’Unità sotto un ponte in zona ex industriale che si sta naturalmente gentrificando a vista d'occhio. Dopo esserci sfamati con dei dumplings ai food trucks eravamo moderatamente ottimisti. Guardavamo le proiezioni della CNN su un maxischermo, con gli Stati che diventavano rossi e blu senza grandi apprensioni.

Certo, c’era stato il caso di Stephanie, ragazzona americana della Casa, partita nei giorni precedenti per tornare dai suoi a votare nel Midwest. Alla domanda col sorriso sulle labbra di noi startuppari de sinistra: «E quindi voti Trump?», aveva risposto seria: «Non so ancora», come facevano i democristiani una volta; a noi si era gelato il sangue, e lei però aveva spiegato che Hillary proprio no, quella «è una bugiarda».

Intanto, mentre il faccione di Trump con la boccuccia luminosa come spalmata di lucidalabbra cangiante appariva nelle schermate della CNN sotto il pannello altrettanto luminoso di una ditta di materassi – il materasso è il nuovo oggetto del desiderio, tutti investono in materassi, anche a rate –, nella nostra Festa dell’Unità californiana tutti facevamo «boooh», ma crescevano sia paura che umidità.

Qualcuno, pratico: andiamo a comprare della marijuana biologica (il giorno prima è passato il referendum). Ma i più seri aspettavano il ritorno di Stephanie, per capire. Altri presagi: a San Francisco, nei giorni precedenti, non c’è una macchina una che abbia uno sticker di Hillary appiccicato: brutto segno nel paese che utilizza l’adesivo automobilistico come medium di comunicazione preferenziale («Sono cattolico e voto», eccetera). Del resto qui è chiaramente considerata una pericolosa fascistona, e dunque tutti i parafanghi delle Prius rispettose dell’atmosfera sono per Sanders (ma il quartier generale di Hillary è accanto al concessionario Tesla, su Van Ness Avenue, arteriona che taglia in due la città, e fa un po’ impressione il suo faccione rifratto da quei cofani lucidi tipo auto di Topolino).

Wishful thinking: andiamo a veder vincere Hillary a mani basse. Però, venendo da ventenni italiani di vincitori improbabili e duraturi, ero meno fiducioso. Così poi qui, il giorno dopo, per loro, il dramma. Day after: città devastata e attonita. Gli startuppari ricevono messaggi dalle loro Alma Mater, e mamme, e parenti: «Oggi il rettorato, il servizio psicologico di facoltà, la palestra rimarranno aperti». È il 9 novembre 2016, Trump inopinatamente ha conquistato l’America, la California la prende come un'offesa personale, o un malanno stagionale: tutti cercano o offrono qualcosa di caldo. Su Van Ness, il quartier generale abbandonato, il faccione di Hillary in attesa d’essere rimosso è crollato a terra.