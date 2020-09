Trump, vita di un presidente contro tutti: il libro di Gennaro Sangiuliano

Trump, vita di un presidente contro tutti

Esce per la prestigiosa collana degli Oscar (330 pagine, 16 €), l’aggiornamento della biografia di “Trump, un presidente contro tutti”, scritta da Gennaro Sangiuliano e già pubblicata con successo di vendite nella collana le scie.

ozzo, incolto, arrogante, sessista, per la stragrande maggioranza dei commentatori Donald Trump è il concentrato del peggio e la sua presidenza deve finire. Non c’è dubbio che gli anni del primo mandato della presidenza Trump siano stati vissuti sulle montagne russe, almeno nella percezione filtrata dai grandi media americani e internazionali. Sin dal giorno della sua inattesa elezione, per alcuni un autentico shock, il tycoon newyorkese è stato ferocemente contrastato, messo spesso alla berlina, costretto ad uno stato di rissa permanente, condizione che il diretto interessato non disdegna.

Da una parte una rappresentazione di una Casa Bianca in preda al caos permanente, all’improvvisazione e all’inadeguatezza, al pressapochismo, dove il governo della superpotenza del pianeta sarebbe affidato a decisioni istintive e urlate, poco ragionate. Dall’altra, una realtà assolutamente diversa, che parla con i dati estremamente positivi dell’economia, segnati da una crescita costante, a livelli impensabili per un sistema produttivo maturo, disoccupazione quasi inesistente, i record degli indici di Wall Street, una riforma fiscale che ha stimolato gli investimenti, dinamismo. Un contesto a cui si aggiungono una serie di successi in politica internazionale: l’avvio della trattativa, sia pur altalenante con la Corea del Nord; l’uccisione del capo dell’Isis Al Baghdadi; l’aver costretto la Cina a trattare su relazioni commerciali più bilanciate ed eque; il riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele e la presentazione di un concreto piano di pace. In altre parole, da una parte le suggestioni del mainstream dall’altra i fatti.

La Pandemia ha fatto irruzione nell’anno del voto americano, difficile prevederne gli esiti, Trump che fino ad oggi poteva contare sulle buone performance dell’economia, si ritrova a dover combattere una battaglia inedita quanto insidiosa. Queste situazioni possono avvantaggiare chi governa perché, soprattutto in America, nelle fasi cruciali ci si stringe attorno al comandante in capo. Così fu per la prima rielezione di George W. Bush allora impegnato nella guerra globale ad Al Qaeda. Ma lo stesso Bush mise il campo repubblicano in enorme imbarazzo quando sottovalutò la crisi finanziaria dei subprime e il ciclone Katrina.

A metà aprile Trump apporrà la sua personale firma su 70 milioni di assegni spediti a casa di famiglie americane, sia su quello da 1.200 dollari, che quello da 2.400.

Il coronavirus giocherà un ruolo pesante nella campagna elettorale americana, in quale direzione è difficile dirlo. Trump a tratti è parso ondivago ma ha anche avuto il coraggio di dire cose che altri non hanno avuto in ossequio al politicamente corretto, che cioè «il virus è cinese». Il Capo di Stato Maggiore statunitense il generale Mark Milley, durante un incontro con i media ha detto che gli indizi sono per l’origine naturale del virus ma non è da escludere nulla, con riferimento all’ipotesi di un incidente di laboratorio. Teorie che non appartengono solo al mondo complottista che da sempre negli Usa sforna storie stravaganti ma che ha trovato sponda anche in un articolo del Washington Post a firma di Josh Rogin, nel quale si racconta dell’allarme lanciato dall’ambasciata Usa a Pechino proprio sull’Istituto di Virologia di Wuhan e sull’attività di laboratorio al suo interno.

I funzionari americani, dopo la visita, spedirono due cablogrammi a Washington, materiale classificato come riservato ma non top secret, secondo il quotidiano, comunicazioni che misero in evidenza i rischi legati alla sicurezza e le carenze del laboratorio, con riferimento agli esperimenti sui pipistrelli e alla trasmissione agli umani. Le argomentazioni si concentrano sull’attività di Shi Zhengli, responsabile delle ricerca a Wuhan. Guido Olimpio sul Corriere della Sera scrive: «I cablo trasmessi al Dipartimento di Stato segnalano l’inquietudine per i rischi che prende, osservazione già espressa da alcuni studiosi nel 2015. A loro giudizio alcune delle sue iniziative sono sul filo, possono finire male.

Altri dubbi investono un secondo laboratorio sempre a Wuhan. I medesimi rilievi emersi, pochi giorni fa, da un altro pezzo del Washington Post. David Ignatius, giornalista e commentatore con buoni agganci, sembra indicare uno scenario e, in qualche modo, una via d’uscita a Pechino: tutto potrebbe essere nato per un errore del personale dei laboratori, dunque un incidente, con la successiva contaminazione. E correda la tesi con molti riferimenti alle presunte imprudenze e alla mancanza di contromisure efficaci per evitare disastri come quello avvenuto».

Il professor Luc Montaigner, premio Nobel per la Medica nel 2008, ha dichiarato ai microfoni del podcast francese, specializzato in questioni di medicina, “Pouquoir doctor”, che «la Sars-CoV-2 è un virus che è stato lavorato e rilasciato accidentalmente da un laboratorio di Wuhan, specializzato per la ricerca sui coronavirus, nell’ultimo trimestre del 2019». Affermazioni da verificare ma che vengono da uno scienziato autorevole. Alla domanda se fosse una teoria complottista, il professore Montagnier ha risposto: «il complottista è colui che nasconde la verità».

Gli anni recenti sono stati segnati da veri e propri «padroni del pensiero contemporaneo», caste di potere tecnocratiche e culturali, strutturate secondo lo schema delle peggiori oligarchie, burocrazie del potere che hanno esercitato una pedagogia quotidiana e impongono una visione univoca della realtà. Queste élite hanno decretato la «morte della nazione» che è soprattutto la «morte della Patria»; e hanno impresso una direzione di marcia senza accettare alcuna dialettica.

La triade dei sostenitori di Trump, «white trash», spazzatura bianca, «redneck», terroni, «hillbilly», montanari, come li chiamano i loro benpensanti detrattori, forse, non è mossa solo dalla decadenza economica ma probabilmente anche dalla minaccia alla loro identità e da un anelito di libertà. «Le élite di Boston e New York che sostengono la creazione di un welfare state in stile europeo – scrivono John Micklethwait e Adrian Woolridge – in The Right Nation: Conservative Power in America – e credono di avere una buona chance di civilizzare quelli che qualcuno di loro chiama yahoos». «Ma questi yahoos (bruti, ignoranti) come dimostra anche il ciclo elettorale a cui abbiamo assistito, tendono ad opporsi all’idea di essere domati».

Solo a novembre scopriremo chi si avvantaggerà di questo contesto.

L’autore

Gennaro Sangiuliano

Nato a Napoli nel 1962, giornalista e scrittore, è direttore del Tg2. Già vicedirettore di «Libero» e del Tg1, ha pubblicato diversi libri di storia contemporanea.





Editore: Mondadori

Collana: Oscar storia

Data di pubblicazione: settembre 2020

EAN: 9788804730170

ISBN: 880473017X

Pagine: 336

Formato: brossura





LEGGI UN ESTRATTO DEL LIBRO SU AFFARITALIANI.IT:

Introduzione

Quando, il 16 giugno 2015, il «palazzinaro» Donald Trump scende da una delle lussuose e dorate scale mobili della Trump Tower e raggiunge il podio, in un ambiente che sembra più congeniale al lancio di una nuova linea cosmetica di creme che all’annuncio della candidatura a presidente degli Stati Uniti, i media mainstream liquidano l’evento come l’ennesima trovata dell’eccentrico tycoon, che da anni fa del suo nome un brand commerciale e quindi è alla continua ricerca di pubblicità. Non prendono neanche vagamente in considerazione la possibilità di una sua vittoria.

Eppure, sta per iniziare un’incredibile cavalcata elettorale che lo porterà alla Casa Bianca. Il primo atteggiamento è di sufficienza e derisione. Poi, man mano che il fenomeno Trump si rivela numericamente consistente il tono cambia, si fa aggressivo, spesso denigratorio. Il columnist del «New York Times» Frank Bruni lo definisce il Berlusconi americano, dimenticando che nella recente storia delle elezioni presidenziali c’è già stato un precedente, quello del miliardario texano Ross Perot.

Rozzo, incolto, arrogante, sessista, per la stragrande maggioranza dei commentatori, Trump è il concentrato del peggio. Eppure, per certi versi, è proprio lui a interpretare meglio di chiunque altro l’essenza del sogno americano. Nato nel Queens, il più popolato dei boroughs di New York, da padre di origine tedesca e madre scozzese, ha saputo costruire un impero economico che la rivista «Forbes» stima in quattro miliardi di dollari e che spazia dall’immobiliare ai casinò di Atlantic City, agli alberghi di Las Vegas e ad alcuni format televisivi di successo, a cominciare dal reality show «The Apprentice».

Trump è certamente un personaggio complesso, un Giano bifronte. Non proprio un esempio di stile, si dirà. Eppure, nella sua biografia si possono rintracciare elementi sorprendenti che non sono stati quasi mai raccontati, forse perché non coerenti rispetto all’abito che gli era stato cucito addosso. Adolescente indisciplinato, quasi un teppista, Donald ha poi studiato, in maniera proficua, da primo della classe, alla NYMA (New York Military Academy), uno dei più rigorosi licei militari americani, e ha frequentato la Wharton School dell’Università della Pennsylvania, un ateneo fortemente orientato agli studi economici e ritenuto fra i migliori al mondo in questo ambito.

Con un fiuto animalesco per gli affari, si rivela spregiudicato, ai limiti delle regole, ma capace di portare a termine progetti ambiziosi; diciottenne, mentre nei weekend i coetanei si divertono, lui passa ore a scorrere i bollettini delle aste immobiliari, opziona l’acquisto con una piccola caparra e poi rivende immediatamente, realizzando cospicui surplus. In cuor suo si è preparato almeno per trent’anni all’appuntamento con la politica, ha scritto libri, alcuni dei quali hanno venduto centinaia di migliaia di copie. Vincerà le elezioni facendo l’esatto contrario di quello che impongono i vademecum del politicamente corretto, che sempre di più condizionano le nostre vite.

Mentre i candidati erano alla ricerca del sostegno dell’establishment, lui massacrava i poteri forti, dicendo le cose che le donne e gli uomini della strada pensano ma non hanno la possibilità di dire. Ogni tentativo di spiegare l’ascesa politica di Donald Trump con le lenti convenzionali e le vecchie categorie, insomma, è destinato a essere insufficiente.

Solo un racconto meticoloso e rigoroso, scevro di inutili pregiudizi, aderente alla verità e impietoso nel racconto dei fatti, può farci comprendere perché Trump sia diventato presidente degli Stati Uniti d’America. I media, tutti impregnati della moral righteousness, un’autocelebrata superiorità morale, e quasi tutti proni nel racconto delle virtù di Hillary Clinton, non sono stati capaci di intuire quello che stava accadendo. Hanno ristretto il loro campo di azione alla visuale delle élite di Manhattan e San Francisco, dimenticando che l’America è molto più vasta e problematica.

L’ex presidente Bill Clinton, anche lui personaggio empatico, che, paradossalmente, ha tratti simili a quelli di Trump, all’inizio della cavalcata dichiara: «Attenti a sottovalutare uno come Donald Trump». Il colorito regista Michael Moore, un anti-trumpista non sospettabile della minima simpatia, dice: «L’elezione di Trump sarà il più grande vaffanculo della storia umana. Sarà lui a vincere». Sulla rivista «Rolling Stone» spiega che l’élite americana è così distante dai problemi da non capire la realtà: «Conosco molta gente in Michigan che intende votare Trump anche se non concorda con lui. Donald Trump è venuto al “Detroit Economic Club” e, davanti ai capi della Ford Motor, ha detto che se intendono chiudere le fabbriche di Detroit e trasferirle in Messico, lui è pronto a imporre una tariffa del 35 per cento su quelle auto da reimportare e quindi nessuno le avrebbe comprate.

È stata una cosa impressionante, nessun politico, democratico o repubblicano, ha mai sfidato così i dirigenti». A New York, nel quartier generale alla Trump Tower, uno dei consulenti di Donald scrive su una lavagna: «Lasciate che Trump faccia il Trump». Che significa: lasciategli fare le sue gaffe, non provate a imbrigliarlo nelle reti di una comunicazione fredda e ipocrita.

E così è stato. Per mesi, ha beneficiato della pubblicità gratuita che TV e social network gli garantivano con i loro continui attacchi, tenendo i riflettori sempre accesi su di lui, mentre Hillary Clinton, per non dire degli altri candidati repubblicani, restava nell’ombra, gettando al vento milioni di dollari in aridi spot elettorali.