Webvolution, Ledizioni: come internet, social e digitale ci hanno cambiati

Webvolution, come la Rete ci ha cambiato (e perché ci cambierà ancora)

L'avvento di Internet e l'ingresso degli strumenti di socialità digitale nella nostra quotidianità hanno cambiato profondamente le radici del nostro vivere sociale, portando con sé un cambiamento che è, al contempo, una profonda evoluzione e una dirompente rivoluzione... una vera e propria Webvolution. Accanto ad aspetti noti e a elementi familiari, tuttavia, per ciascun utente nascono e si moltiplicano interrogativi e domande a cui non sempre è semplice trovare risposta. Il Dark Web è davvero così pericoloso? E come è possibile accedervi? Perché e in che modo la nostra vita digitale viene tracciata? Cos'è l'internet degli oggetti e perché ha già cambiato il mondo? Attraverso un approccio basato sulla ricerca sul campo e sull'analisi di casi concreti, l'autore prova a fornire risposta a questi e a molti altri quesiti per mostrare come, grazie a un giusto bilanciamento di prudenza, conoscenza e fiducia, sia possibile percorrere la strada digitale, non solo evitando insidie e pericoli, ma cogliendo le incredibili opportunità che ci propone.

L’autore

Fiorenzo Pilla

Classe 1972, Functional Analysis Manager in SIA S.p.A., ha da tempo esteso la propria attività di studio e di ricerca all'evoluzione della socialità via Web. Autore di lo Digitale, Social Family e Manuale per difendersi dalla post-verità, è stato fondatore dei contenitori Web ''Pagine Digitali" e ''Nuove Conversazioni" ed è contributor di Web magazine dedicati all'editoria elettronica.





Editore: Ledizioni

Collana: Tecnologia e società

Data di pubblicazione: ottobre 2020

EAN: 9788855262156

ISBN: 8855262157

Pagine: 223

Formato: brossura





Prefazione

Di Francesco Grillo

Cosa è il DEEP WEB? Ed in cosa si differenzia dall’area del Web che invece chiamiamo DARK? Come ricostruire la linea sottile che separa l’utilizzo illegale dalle tecnologie, dagli strumenti che si pongono, invece, il nobile obiettivo di proteggere la segretezza delle nostre informazioni personali o professionali? Come faccio, in fin dei conti, a distinguere i “buoni” dai “cattivi” in quello che è – lo dimostra fragorosamente la vicenda Covid-19 che qualcuno ha definito la “prima guerra mondiale dell’ERA INTERNET” – il terreno di incontro e di scontro che deciderà il futuro? Webvolution fornisce risposte chiare e, per questa ragione, è sicuramente un libro assai utile. Fiorenzo Pilla fornisce una spiegazione didascalica, pulita, equilibrata di molti dei fenomeni – intricati – che stanno cambiando il mondo. O che perlomeno stanno modificando profondamente i rapporti tra persone. Le tecnologie – termine anche questo troppo ampio – ci hanno, infatti, messo ad un bivio. Siamo come sospesi tra i salti di produttività e benessere che l’accesso a enormi quantità di informazioni rendono possibile; e la possibile violazione di alcuni dei più elementari diritti umani come la riservatezza delle informazioni. Siamo sospesi tra i sogni e gli incubi che il Web riesce a generare. Ed è utile un libro che ci aiuta a capire meglio cosa c’è in gioco e fa chiarezza tra sigle, concetti, prodotti, applicazioni che usiamo senza capirne bene il senso. In fondo, il problema nel problema che questo ventunesimo secolo ci propone, è di tipo cognitivo. E semantico. Siamo come persi in un turbinio di concetti che, spesso, sono resi complessi da un’iperspecializzazione che ha frammentato la conoscenza e i linguaggi in tanti micro domini. Ma anche dall’interesse di chi gestisce certe complessità a rendere opaci certi meccanismi. In questo senso il lavoro di Fiorenzo è un contributo intellettuale importante. Che per la sua chiarezza si rivolge ad un pubblico ampio di managers, studenti, ricercatori, giornalisti. Ma anche un esercizio di democrazia che mira a coinvolgere in un dibattito essenziale anche quelli che sono dalla parte sbagliata del digital divide: dalle persone anziane con poca dimestichezza con certe applicazioni, sino agli adolescenti che di applicazioni vivono senza essere pienamente consapevoli di come esse stanno modificando il modo in cui facciamo amicizia e sviluppiamo conoscenza. Particolarmente utile ho trovato il lavoro che fa Fiorenzo nel distinguere l’identità (e la reputazione) digitale e quella fisica. Sono molti gli individui – anche con elevata visibilità e dotati di competenze sofisticate – che fanno l’errore di non considerare come i due concetti siano separati e che, ormai, una persona non può più ignorare che la prima può rovinare (o migliorare) la seconda. Utile anche il richiamo costante a non sottovalutare i rischi che ci sono dietro servizi che appaiono gratuiti e l’accesso al pericolo più grande: la mercificazione di noi stessi, di ciò che più ci appartiene. Per tutti questi motivi, credo che il libro di Fiorenzo meriti interesse e successo. E, probabilmente, un seguito da scrivere insieme. Il punto dove arriva Fiorenzo è quello dove comincia una riflessione sul futuro della democrazia, della famiglia, del nostro stesso stare insieme. Di sistemi economici nei quali, paradossalmente, l’ipercompetizione e l’innovazione può uccidere se stessa creando monopoli. Fiorenzo lo dice. Internet non è solo uno strumento. Sta cambiando il nostro modo di pensare e parlare. Siamo all’inizio del più grande balzo della Storia. Spetta a visionari come Fiorenzo continuare a ragionare su come questo balzo avvenga nella direzione giusta. In fondo questa riflessione è, di gran lunga, la più importante dei prossimi anni.