A Destra è ora di abbandonare gli slogan e aprire a un'alleanza coi musulmani

Sui quotidiani nazionali, come sui periodici non si è scritto nulla su di un fatto strano e alquanto singolare: da qualche anno il terrorismo di matrice islamica è passato di moda, non vi sono più ragazzi che per la causa di Dio si fanno esplodere tra la gente in Europa o sparano e assaltano qualcuno, ovviamente dimenticando carta d’Identità o passaporto per dare un'indicazione corretta agli investigatori? E’ finito il terrore. Nel mentre abbiamo avuto qualcosa di più preoccupante che ha fermato tutta l’Europa: il covid. Qualcuno simpaticamente ha sostenuto che forse il covid ha decimato gli attentatori.

La stima della popolazione musulmana residente in Italia al 1 gennaio 2021 è di 2.753.000 unità, 66 mila unità in più rispetto al 2020 (+ 2,5%) e 129 mila in più rispetto al 2018 (+ 5%). Tale aumento è determinato soprattutto dal numero di bambini nati da genitori musulmani nel triennio 2018-2020 (circa 75 mila, nelle stime sull’appartenenza religiosa la religione dei nuovi nati viene ascritta a quella dei propri genitori), oltre che dall’arrivo di nuovi migranti che hanno ottenuto il permesso di soggiorno.

I musulmani in Italia sarebbero quindi il 4,7% della popolazione totale. La ripartizione di genere dei musulmani in Italia è: 60% uomini e 40% donne.

Come si può ben comprendere non solo sono in aumento come numero totale ma lo sono anche per numero di cittadini. Già questo significativo dato dovrebbe fare ragionare su alcuni punti: essendo cittadini italiani hanno gli stessi diritti di tutti gli italiani, diritti che spesso non vengono garantiti e su cui la sinistra gioca senza mai nella sostanza intervenire nei loro confronti. Qui inizia il paradosso in cui viviamo: la sinistra promotrice di disvalori che portano all’iper-individualismo, alla confusione tra sessi, alle difficoltà di creazione di una identità e quindi in sostanza al caos sociale ed emotivo, ha il sostegno delle diverse comunità musulmane che in realtà si oppongono a una società come quella presentata dai progressisti.

Perché succede questo?