Acciaio: volano prezzi in scia quote import Ue

Continua ad aggravarsi la tensione nel mercato siderurgico italiano. Stando a quanto riportano fonti di mercato, le acciaierie europee stanno quotando ai centri servizio un prezzo complessivo dell'acciaio inox 304 a 4300 euro la tonnellata pari a un rincaro di 300 euro la tonnellata rispetto alla fine di agosto. "Le quote all'import imposte da Bruxelles stanno creando enorme tensione nella filiera", spiega un operatore che aggiunge come: il governo cinese sia in procinto di togliere le misure antidumping sull'acciaio proveniente da Indonesia, Corea del Sud, Giappone ed Unione Europea".

Si tratta di una misura finalizzata a sostenere la domanda interna dopo aver ridotto la produzione a causa dell'inquinamento. "In pratica, la Cina e' pronta ad importare materia prima, mentre noi mettiamo barriere all'import. Il prezzi sono destinati a esplodere nei prossimi mesi", aggiunge il trader.