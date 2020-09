Ad ottobre è ora di mettere la testa a posto

“Sulla nostra testa ci sono tra i 90.000 e i 120.000 follicoli- spiega il prof Fabio Caviggioli, direttore scientifico delle cliniche di medicina e Chirurgia estetica Juneco con sedi a Milano City Life e Roma Est- il ciclo di vita del capello all’interno del follicolo si suddivide in fasi di crescita, quietanza e caduta, che si susseguono a rotazione nel corso di tutta la nostra vita. Tale ciclo di vita risulta molto sensibile alle variazioni ormonali, sia negli uomini che nelle donne, oltre a fattori climatici ed ambientali. L’autunno porta con sé anche il tema legato alla caduta dei capelli un fenomeno che colpisce sia uomini che donne, principalmente a causa del cambio climatico che accelera la perdita dei capelli.'

Una soluzione di medicina estetica efficace come alleata per una chioma morbida e sana è l’Hair Filler: Dr Cyj è l’Hair filler per i capelli, un trattamento ideale per una biorivitalizzazione dei capelli. Micro-iniezioni a base di un cocktail di acido ialuronico utilizzato come veicolo di una serie di peptidi biomimetici. L’ormone principale che determina la velocità del ciclo di crescita del capello, o il ciclo di caduta, è il testosterone. È la genetica, poi, a determinare quanto i follicoli del capello siano sensibili al testosterone. Le microiniezioni vengono eseguite senza anestesia, in maniera localizzata, e agiscono mimando la funzione degli ormoni che sono fondamentali per la salute del bulbo, garantendo un equilibrio alla struttura del follicolo e prevenendo la caduta del capello. I Peptidi Biomimetici, uniti all’acido ialuronico contrastano lo stress ossidativo e migliorano le condizioni della struttura del bulbo, hanno un alto potere rigenerante capace di rivitalizzare un capello asfittico e opaco, indebolito da raggi solari, acqua salata ed in preparazione dell'autunno che favorisce l’indebolimento della chioma. Il trattamento ha una durata di 15 minuti al massimo e va ripetuto 3 o 4 volte a distanza di una settimana. Un trattamento privo di effetti collaterali.

Un altro trattamento di medicina estetica innovativo per il rinfoltimento dei capelli è la tecnica PRP (metodica di medicina rigenerativa, basata sulle proprietà dei fattori di crescita presenti nel nostro sangue in grado di stimolare l’attività delle cellule staminali dei bulbi piliferi).

'Oltre al trattamento Dr Cyj,- prosegue il prof Caviggioli- è possibile effettuare un’innovativa tecnologia nel trattamento dell’ alopecia androgenetica e areata e come coadiuvante nei processi rigenerativi dei tessuti di viso collo, decolletè e dorso mani. Si tratta di una tecnologia in grado di creare PRP (plasma ricco di piastrine) ad altissime concentrazioni e minime impurità'.

'L’innovativa procedura utilizzata in Juneco è il PRP Cpunt –ha confermato il prof. Fabio Caviggioli - è un’inedita metodica a circuito chiuso, brevettata, per la preparazione di PRP autologo mediante lettore ottico. Questa metodica consente di ottenere un concentrato con un numero altissimo di piastrine e privo di altre componenti, che rendono il trattamento molto più efficace del PRP classicamente ottenuto con il prelievo da provetta. Il capello per stare bene deve crescere, riposarsi e cadere. Numerosi casi di calvizie sono dovuti per esempio ad una fase di “addormentamento” delle cellule staminali contenute nei follicoli piliferi. I fattori di crescita contenuti all'interno delle piastrine, tra i molteplici effetti, riescono a regolamentare questi cicli e migliorare la vitalità dei bulbi piliferi.'

'I capelli sono sani quando l’organismo viene alimentato in maniera equilibrata con micronutrienti- spiega la dott.ssa Federica Almondo Specialista in Scienza dell'Alimentazione e co-fondatrice del Centro Blue Zone di Milano- le proteine sono fondamentali. Il pesce come salmone sgombro e il pesce azzurro in generale contengono acidi grassi Omega 3 fondamentale per il microcircolo, la produzione di cheratina sostanza assai preziosa per lucentezza e morbidezza. La cheratina è infatti una proteina costituita da aminoacidi, vitamine ed oligoelementi, presente negli animali e nell’uomo. La cheratina rappresenta il principale costituente di peli, capelli ed unghie e può essere compromessa da fattori esterni o da fattori endogeni. Frutta secca e semi come noci e semi di lino sono ricchi di acidi grassi essenziali, migliorano l’aspetto della pelle, dei capelli e delle unghie. Le uova sono ricche di ferro e biotina sostanze che migliorano l’ossigenazione dei follicoli. Anche lo zinco contenuto nei molluschi è un prezioso alleato della chioma. Questo minerale, infatti, previene la caduta dei capelli e ne stimola la crescita. Anche i cereali integrali sono ricchi di zinco e ferro. La vitamina La vitamina C stimola la produzione di cheratina, ed è presente in agrumi, peperoni, cavoletti di Bruxelles, broccoli. Gli spinaci contengono una coppia di sostanze importanti per la bellezza dei capelli : la vitamina E ed il ferro, così come alleati della chioma sono zucca e carote, perché ricche di vitamina A e Betacarotene. I funghi Shitake sono ricchi di componenti che proteggono il nostro DNA dai danni ossidativi.

Se la cheratina o lo zolfo non sono presenti in quantità sufficienti, i capelli diventano più porosi e assorbono maggiormente gli inquinanti presenti nell’ambiente, come le polveri sottili. Al tempo stesso, questa porosità fa sì che la chioma sia più esposta alla rottura e all’effetto crespo. «Per favorire la naturale produzione di cheratina dura da parte dell’organismo sono d’aiuto integratori a base di cistina, arginina, metionina e biotina. Inoltre, cosmetici che contengono zolfo preservano il benessere della capigliatura» conferma la dottoressa Elisabetta Sorbellini, specialista in dermatologia e consulente del laboratorio HMAP di Giuliani.