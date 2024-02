Agricoltura, Alemanno: "A Verona incontro con la protesta dei trattori"

“Domani vicino a Verona, una delle capitali agricole del nostro paese, mi confronterò con i rappresentanti della protesta dei trattori che dal Nord Europa sta dilagando anche in tutta Italia.

Alle ore 12 presso la Fiera di S. Biagio, nel Comune di Bovolone in provincia di Verona, incontrerò “Azione rurale” e altri comitati promotori della protesta per individuare risposte da dare agli agricoltori messi in crisi dai vincoli economici e dal Green Deal dell’Unione europea.

𝗜 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝗿𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗱’𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗶 da conseguenze catastrofiche per la nostra economia, per la nostra alimentazione e per il nostro territorio che derivano dalle folli scelte dell’Unione Europea” così ha dichiarato Gianni Alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza ed ex-ministro dell’Agricoltura.