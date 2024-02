Agricoltura, Alemanno: "Siamo pronti a salire sui trattori"

“La Regione Calabria deve dare risposte agli agricoltori cosentini, che attraverso un gruppo spontaneo mi hanno scritto per evidenziare le loro necessità come produttori. Oltre alle richieste, che accumunano tutti gli agricoltori italiani, di ridurre il costo del gasolio agricolo e di aumentare la stagione venatoria per abbattere la fauna selvatica che devasta le colture, ci sono delle richieste specifiche per l’Altopiano Silano. In particolare la richiesta, ormai vecchia di mezzo secolo, di realizzare nuovi invasi per uso irriguo per utilizzare l’abbondante quantitativo d’acqua che oggi viene disperso dall’altopiano. Per realizzare questi invasi sono disponibili i fondi del PNRR, ma mancano i progetti e i professionisti necessari a costruire queste fondamentali opere idrauliche. Se la Regione non darà urgenti risposte, il Movimento Indipendenza è pronto a salire sui trattori insieme agli agricoltori per sfilare davanti ai palazzi degli assessorati e del consiglio regionale” Così ha dichiarato l’on. Gianni alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza!