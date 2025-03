Agricoltura È. Mirco Carloni, Presidente Commissione Agricoltura: "Urge rimettere al centro del dibattito gli agricoltori"

"Il nostro obiettivo è rimuovere gli ostacoli che frenano le attività delle nostre imprese. Con questo Governo finalmente si rimette l'accento del dibattito sulla politica agricola. In passato la maggior parte delle risorse erano finalizzate a ridurre lo sforzo produttivo facendo passare l'agricoltore per un nemico dell'ambiente. Abbiamo rimesso al centro la logica di un Paese che sa quanto vale il settore agricolo. Lo abbiamo fatto attraverso numerosi interventi come quello sulla legge per i giovani agricoltori ribaltando il paradigma che ci imponevano in Europa. L'aria è cambiata e bisogna imporre al sistema regolatorio una svolta culturale. Il dibattito deve vedere come protagonisti i nostri produttori che ci rendono orgogliosi. La migliore tecnologia per l'agricoltura è quella per cui alla sera si ritorna a casa a dormire". Lo ha dichiarato Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati intervenuto alla manifestazione Agricoltura È, in corso a Roma.