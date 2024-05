Al via l’Innovation Management Forum

120 leader dell’innovazione delle principali aziende italiane si confronteranno sui temi legati all’AI e alle sue applicazioni. Dall’esito di queste dissertazioni, verrà redatto un Libro Bianco, un prezioso documento con cui supportare i percorsi istituzionali di definizione delle strategie nazionali per l’intelligenza artificiale.

Come vengono adottate, oggi, le intelligenze artificiali a supporto del business? Quali prospettive per il loro sviluppo nella grande industria italiana?

Saranno queste alcune delle domande al centro dell’edizione 2024 dell’Innovation Management Forum - spazio di dialogo tra le eccellenze nel management dell’innovazione e di collaborazione proattiva con le Istituzioni nello sviluppo delle politiche italiane per l’innovazione - che si terrà il 5 giugno al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. In questa quarta edizione, organizzata dal fondatore del progetto Flavio Ubezio, sono attesi ai tavoli di lavoro 120 leader dell’innovazione delle principali aziende italiane, grazie al cui contributo verrà redatto un Libro Bianco, un prezioso documento con cui supportare i percorsi istituzionali di definizione delle strategie nazionali per l’intelligenza artificiale.

“Nell’epoca in cui le organizzazioni si stanno interrogando su come adottare, in modo etico, le intelligenza artificiali, l’edizione 2024 del Forum rappresenta un momento centrale nell’agenda dei leader dell’innovazione della grande industria italiana per condividere i casi concreti e le prospettive di utilizzo delle intelligenze artificiali nelle proprie organizzazioni” dichiara Flavio Ubezio, ideatore e direttore scientifico dell'Innovation Management Forum e del Libro Bianco dell'Innovation Management.

L’evento è realizzato da Lapetre, boutique indipendente per l’eccellenza nel management dell’innovazione, in collaborazione con i partner tecnici Quantum Leap srl (società del Gruppo Engineering SPA), boutique di consulenza specializzata in trasferimento tecnologico e strategie per la proprietà intellettuale; Bureau Veritas Italia, pioniere nelle attestazioni di conformità dei Sistemi di gestione dell’Innovazione in base alla norma ISO 56002; Jacobacci & Partners, leader europeo nell’ambito della valorizzazione della proprietà intellettuale; Zucchetti, leader italiano nello sviluppo di software per l'impresa e di soluzioni per l'innovation management e Laborplay, spin-off dell'Università degli Studi di Firenze specializzato in strumenti game-based e gamification. L’evento è patrocinato da UNI Ente Italiano di Normazione e AIIM Associazione Italiana Innovation Manager.

Info: https://www.innovationmanagementforum.com/