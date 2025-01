Biden, dispetto a Trump: grazia preventiva per Fauci, Milley e Commissione che indagò su assalto al Congresso

Grazia preventiva a Fauci, Milley e Commissione che indagò sull'assalto al Congresso. L'ultimo dispetto di Biden a Trump

"La nostra nazione si affida ogni giorno a pubblici ufficiali dedicati e altruisti, sono la linfa della nostra democrazia. Ma in modo allarmante, i pubblici ufficiali sono oggetto di minacce e intimidazioni per aver svolto in modo fedele il proprio dovere".

Così Joe Biden in una dichiarazione annuncia di aver concesso, nelle ultime ore del suo mandato, una grazia preventiva per l'ex capo di Stato Maggiore, generale Mark Milley, al dottor Anthony Fauci, ex responsabile della risposta della Casa Bianca al Covid, e ai membri e lo staff della commissione della Camera che ha indagato sull'assalto al Congresso, con un chiaro riferimento al rischio di azioni penali nei loro confronti da parte di Donald Trump e della nuova amministrazione.

"In alcuni casi alcuni sono stati minacciati di incriminazioni penali - aggiunge il presidente uscente riferendosi alle persone a cui ha concesso la grazia - questi servitori pubblici hanno servito la nostra nazione con onore e distinzione e non si meritano di essere target di ingiustificate e politicamente motivate persecuzioni giudiziarie".

"Le misure di grazia non devono essere erroneamente intesa come un riconoscimento di comportamenti sbagliati né essere intesa come un'ammissione di colpa - conclude Biden - la nostra nazione deve a questi servitori dello Stato un debito di gratitudine per il loro impegno senza sosta per il nostro Paese".