Musk ha fatto il saluto nazista sul palco? Lo choc delle commentatrici della Cnn

Elon Musk e il saluto nazista. Le due versioni su quel gesto

Nel giorno dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, scoppia il caso Elon Musk. Il patron di Tesla nel suo discorso di benvenuto avrebbe infatti fatto il saluto nazista. Prima il miliardario si è battuto il pugno sul petto e poi ha alzato il braccio con la mano tesa. Questo gesto è stato interpretato in diversi modi. Le commentatrici della Cnn non hanno nascosto lo choc di fronte al gesto di Elon Musk, ma non osavano descriverlo: "Lo abbiamo mostrato, i telespettatori sono abbastanza intelligenti da capire". "A Elon non piacciono gli estremisti!", ha commentato poco dopo su X Andrea Stroppa, l’uomo - riporta Il Corriere della Sera - considerato da tutti il referente italiano del miliardario, dopo la diffusione di un video che ritrae l’uomo più ricco del mondo, proprietario di X e di Tesla, salutare la folla nella Capitol One Arena con un gesto che ha tutta l’apparenza di un saluto romano.

"Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, - ha spiegato il suo fedelissimo Stroppa - è semplicemente Elon, che è autistico, che esprime i suoi sentimenti dicendo "voglio darti il mio cuore". Durante il secondo discorso, quello per i suoi sostenitori riuniti nel centro-visitatori del Campidoglio, - prosegue Il Corriere - Trump ha fatto qualche battuta su Melania, ringraziandola perché nonostante il male ai piedi lo ha accompagnato fino all’elicottero con cui ha preso il volo Biden.

"Caro, i miei piedi mi stanno uccidendo", gli avrebbe detto, secondo il racconto del presidente. Ma poi avrebbe aggiunto: "Ti amo tanto" e "in un modo o nell’altro ce la faremo". La first lady da sotto il cappello, scuoteva la testa, sorridendo. Il cappello a falda larga indossato anche a tavola da Melania nel giorno dell’insediamento del marito ieri ha calamitato l’attenzione. Il copricapo a tesa piatta che impediva di cogliere il suo sguardo ha scatenato ironie e sarcasmi. Il suo look è diventato virale sui social.