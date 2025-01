Guerra Israele, finalmente la tregua a Gaza: annunciato il cessate il fuoco dalle 10.15 ora italiana

Guerra Israele, annunciato il cessate il fuoco a Gaza dalle 10.15

L'Ufficio del Premier israeliano annuncia l'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza a partire dalle 11.15 di questa mattina (le 10.15 in Italia) dopo aver confermato di aver ricevuto i nomi dei tre ostaggi, tre giovani donne, che saranno rilasciate nelle prossime ore. Le tre donne non dovrebbero essere rilasciate prima delle quattro di questo pomeriggio, scrivono i media israeliani.

Hamas diffonde i nomi degli ostaggi da liberare

Hamas ha reso noti i nomi degli ostaggi che rilascerà oggi: Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher.

Hamas consegna i nomi degli ostaggi da rilasciare: "Sono tre donne"

Hamas rende noto di aver inviato a Israele i nomi degli ostaggi da rilasciare oggi. Fonti israeliane, citate dall'emittente Kan, hanno confermato la consegna della lista ai mediatori, precisando che si tratta di tre donne.

Netanyahu: “Niente tregua senza i nomi degli ostaggi”. Hamas: "Lista consegnata"

Alle 8.30 (ora locale), l'ora fissata per l'entrata in vigore della prima fase dell'accordo su Gaza, Hamas non aveva ancora inviato l'elenco dei tre ostaggi che dovrebbero essere liberati oggi, come chiesto Benjamin Netanyahu.

Il Premier israeliano ha condizionato l'attuazione dell'accordo, quindi della tregua, alla consegna dell'elenco dei nomi dei tre ostaggi - tre donne secondo il Jerusalem Post- che, secondo i termini dell'intesa raggiunta con la mediazione di Qatar, Egitto e Stati Uniti, avrebbe dovuto essere consegnato 24 ore prima del rilascio, inizialmente atteso intorno alle 16.30.

Hamas, in un comunicato diffuso dopo le dichiarazioni di Netanyahu, cita "ragioni tecniche" per la mancata consegna dell'elenco. La lista, ha spiegato una fonte di Hamas a YNet, sarà consegnata solo dopo che sarà stata approvata dal leader del movimento, Muhammad Sinwar.