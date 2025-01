Il sostegno alle politiche di Trump supera il sostegno allo stesso tycoon

Il New York Times ha pubblicato un articolo a firma del reporter Jeremy W. Peters e della redattrice di opinioni Ruth Igielnik, che hanno scritto le domande di un nuovo sondaggio, scoprendo che l'opinione pubblica americana è favorevole alle strategie del presidente eletto di deportare i migranti e di ridurre la presenza statunitense all'estero.

Gli analisti hanno intervistato, in collaborazione con Ipsos, 2.128 americani dal 2 al 10 gennaio, e, poi, hanno analizzato i risultati. Il margine di errore di campionamento tra tutti gli americani è di circa 2,6 punti percentuali. In teoria, ciò significa che i risultati dovrebbero riflettere le opinioni della popolazione complessiva la maggior parte delle volte, sebbene molte altre sfide creino ulteriori fonti di errore.

Molti americani, che non apprezzano il presidente eletto Donald J. Trump, condividono la sua "cupa valutazione dei problemi del Paese" e sostengono alcune delle sue indicazioni più controverse per risolverli.

Il 55% degli americani si esprime molto o in buona parte favorevolmente in merito al desiderio di vedere Trump dare seguito al suo programma più duro nell' affrontare l'immigrazione clandestina: deportare chiunque viva negli Stati Uniti senza autorizzazione. Gli americani sono più equamente divisi sul fatto che Trump debba applicare dazi su Paesi come la Cina e il Messico, cosa che ha promesso di fare per ridurre la dipendenza dai beni esteri. Tuttavia, il 46% afferma che il commercio con le nazioni straniere dovrebbe essere soggetto a tariffe più elevate.



Una grande maggioranza è favorevole agli sforzi per limitare rigorosamente il modo in cui i medici possono trattare i bambini in merito alla loro identità di genere, una questione che Trump e altri repubblicani hanno reso centrale nelle loro campagne per la carica. Il 71% ha affermato che a nessuno sotto i 18 anni dovrebbero essere prescritti farmaci od ormoni che bloccano la pubertà. Si prevede che la Corte Suprema emetterà una decisione sulla questione entro la fine dell'anno.



Il New York Times commenta sostenendo che "il sondaggio racconta la storia di un Paese che si sta chiudendo in se stesso, dove le persone sono molto più allineate con l'agenda "America First" di Trump rispetto al suo primo mandato".



Per una figura politica così divisiva (gli americani lo vedono in modo più negativo di qualsiasi altro presidente in procinto di entrare in carica negli ultimi 70 anni), il livello di sostegno alle sue idee è impressionante. La maggior parte degli americani afferma che gli Stati Uniti hanno ignorato gravi problemi in patria, mentre si sono invischiati in costosi conflitti all'estero, ha rilevato il sondaggio. La maggioranza ritiene che il governo stia inviando troppi soldi all'Ucraina. E molti stanno esprimendo una minore tolleranza nei confronti degli immigrati.



"Qualcosa deve accadere sull'immigrazione", ha affermato Jose Hernandez al NYT, 48 anni, di Atlanta, che lavora in una catena alberghiera su nuovi progetti. "Anch'io sono un immigrato dal Messico, ma ho aspettato 25 anni. Sono arrivato in questo paese legalmente". Ha aggiunto: "Non c'è alcun controllo sul sistema".

Il signor Hernandez ha detto di aver votato per Hillary Clinton nel 2016 e per il presidente Biden nel 2020 e si considera allineato con i democratici sulla giustizia sociale. Ma nel 2024, ha sostenuto Trump più come un voto "contro Kamala". Sebbene il signor Hernandez abbia detto di non voler vedere deportazioni di massa, ha descritto l'attuale situazione al confine come "insostenibile". "Stabiliamo regole e linee guida. Quando non segui quelle regole, è finita", ha detto.

La stragrande maggioranza degli americani, l'87%, sostiene l'espulsione degli immigrati clandestini con precedenti penali, che Trump ha affermato sarebbe una delle prime cose da fare. Quasi due terzi di tutti gli americani, tra cui il 54% degli ispanici e il 44% dei democratici, sostengono l'espulsione delle persone entrate illegalmente nel paese, durante gli ultimi quattro anni dell'amministrazione Biden, dopo che quest'ultima ha revocato molte delle restrizioni all'immigrazione imposte da Trump nel corso del suo primo mandato. In quel periodo, l'immigrazione legale e illegale ha raggiunto i livelli più alti nella storia degli Stati Uniti.



"Una risicata maggioranza - sostiene sempre il New York Times - il 56%, ha affermato di credere che gli immigrati rafforzino il paese. Circa il 41% è d'accordo con l'affermazione "gli immigrati oggi sono un peso per il nostro paese". Tale sentimento si è attenuato nell'ultimo decennio, secondo diversi sondaggi pubblici, ma ora sembra essere in aumento".



La popolazione clandestina era di 11 milioni di persone nel 2022, secondo le ultime stime del governo. I demografi concordano sul fatto che il numero attuale sia più alto, tra 13 e 14 milioni. Gli americani sono anche desiderosi di vedere il loro paese meno invischiato negli affari mondiali. Alla domanda se fosse meglio per gli Stati Uniti essere attivi negli affari mondiali o, invece, concentrarsi meno sui problemi all'estero e prestare maggiore attenzione alle questioni interne, secondo il sondaggio, il 60% degli americani preferisce un minore impegno all'estero. Nel 2019, una quota minore di americani ha espresso il desiderio di ritirarsi, dividendosi all'incirca a metà sulla questione, secondo il Pew Research Center.

Il paese rimane profondamente diviso su Trump, ha rilevato il sondaggio Ipsos-NYT, nonostante le sue "affermazioni gonfiate" di aver vinto con "un mandato potente e senza precedenti". Circa la stessa percentuale di persone ha dichiarato al Times di essere preoccupata o pessimista per i prossimi quattro anni rispetto a quella esaltata o ottimista. Il suo indice di gradimento, secondo una media dei sondaggi del sito web FiveThirtyEight, si è attestato di recente appena al di sotto del 50%, che corrisponde, comunque, alla sua quota di voto popolare nel novembre 2024. Il sondaggio ha inoltre rilevato che Trump non avrebbe il sostegno della maggioranza per eliminare la garanzia costituzionale della cittadinanza per chiunque sia nato su suolo americano.



Il sondaggio ha anche rivelato che gli americani hanno una stima estremamente bassa del loro governo, molto più bassa rispetto all'era del Watergate. "La maggioranza di tutte le razze, i sessi e gli schieramenti politici afferma che il sistema politico è corrotto e che l'economia lavora contro di loro, in un pessimismo che rispecchia parte della retorica più cupa di Trump", afferma il più importante giornale del mondo, storicamente di area Dem.

Due terzi degli americani affermano che il sistema economico favorisce ingiustamente i ricchi. Gli intervistati hanno rispecchiato il pessimo umore del paese. "Così tanti funzionari eletti hanno il servizio dei loro elettori in fondo alla scala", ha affermato Tarra Williams, 49 anni, responsabile della conformità a Mooresville, Carolina del Nord, che ha dichiarato di aver votato per la vicepresidente Kamala Harris.



La signora Williams ha affermato al NYT di non fidarsi dei repubblicani, dei democratici o del governo federale. "L'intero paese è in modalità dissonanza cognitiva automatica", ha affermato. "Abbiamo bisogno di un cambiamento completo del governo".



La promessa del signor Trump di fare un lavoro migliore nella gestione dell'inflazione e dell'economia ha convinto molti elettori. Più americani si aspettano che le politiche di Trump aiuteranno l'economia. Anche tra i democratici, circa un terzo afferma che aiuterà l'economia o, almeno, non farà molta differenza.

"Che ci piaccia o no, Trump non ha iniziato nessuna guerra importante", ha detto Tim Malsbary, 56 anni, un infermiere di Cincinnati, che ha detto di aver votato per Trump in queste elezioni, ma che si considera un democratico. "Il Partito Democratico mi ha molto amareggiato", ha aggiunto.

"Sebbene la questione dei diritti per le persone gay e transgender sia molto in basso nella lista delle priorità della maggior parte degli americani (solo il 4% l'ha citata come una delle questioni più importanti), i repubblicani vi si sono concentrati molto. E Trump, che ha pubblicato annunci accattivanti che attaccavano Harris come una radicale sulla questione, sembra essere in sintonia con il sentire comune.



Il sondaggio ha rilevato, ad esempio, che solo il 18% degli americani ritiene che le atlete transgender (quelle nate maschi) dovrebbero essere autorizzate a competere negli sport femminili. Quasi l'80% afferma che non dovrebbero. Trump ha già agito di conseguenza. Tuttavia, per quanto molti americani trovino Trump un personaggio divisivo, alcuni si astengono dal giudicare. E affermano che, come minimo, una presidenza Trump sarà diversa: "Non sarà lo status quo".