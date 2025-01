Sangiuliano show, l'ex ministro torna in tv e confonde Tocqueville con Montesquieu: la gaffe fa il giro della rete

Gennaro Sangiuliano, ex ministro, è finito al centro di una polemica durante la sua partecipazione a "Piazza Pulita" su La7. Nel corso del dibattito, ha dichiarato: "Tocqueville parla di spirito delle leggi," subito corretto dalla politologa Nadia Urbinati: "Quello è Montesquieu." L'errore non è passato inosservato e ha scatenato una pioggia di commenti ironici sui social, dove gli utenti hanno sottolineato la gaffe. Sangiuliano ha successivamente precisato su X (ex Twitter) che anche Tocqueville ha parlato di spirito della legge, ma le critiche e il dibattito continuano. Un episodio che dimostra come anche piccoli errori possano diventare terreno fertile per il sarcasmo e le polemiche online.