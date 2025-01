E' di Sperlonga il 500esimo sindaco della Lega, Davide Bordoni,”Benvenuto ad Armando Cusani”

Già presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani, sindaco di Sperlonga, passa con la Lega.

“La Lega del Lazio, con l’ingresso del primo cittadino di Sperlonga Armando Cusani, festeggia il 500esimo sindaco del partito in tutta Italia. Gli amministratori locali rappresentano uno zoccolo duro ben consolidato per una squadra che continua a crescere ovunque. Da sempre sono la nostra forza e per me è un onore accogliere, insieme al vice segretario federale e sottosegretario di Stato Claudio Durigon, l’ennesimo sindaco che ha scelto di continuare il suo impegno politico con la Lega. Saremo ancora più incisivi, forti e rappresentativi in una regione e in una provincia in cui il nostro partito è centrale grazie ad una classe dirigente che ha saputo farsi interprete delle nostre comunità. Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro ad Armando, persona di grande esperienza riconosciuta in tutta la provincia dove ha già ricoperto il ruolo di presidente. Sono certo che insieme faremo grandi cose”.

"Con Cusani siamo a 500 sindaci"

Lo dichiara il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni, a margine della conferenza stampa in cui Armando Cusani ha ufficializzato il suo ingresso nella Lega, diventando il 500esimo sindaco del partito in tutta Italia.