Ascolti Tv, Mediaset strizza l’occhio alla coppia Cucuzza-Volpe per il daytime

Il mattino ha l’oro in bocca. Anche per gli ascolti tv. E a Cologno Monzese si vocifera che si possa assistere ad una nuova manovra televisiva estiva. In piena emergenza Coronavirus. Il Biscione, infatti, come vi abbiamo già anticipato alcune settimane fa, è pronto a schierare due fuoriclasse per garantire la fascia informativa e d’intrattenimento del mattino a partire da giugno.

Michele Cucuzza e Adriana Volpe sarebbero già pronti. Mediaset pure, visto che dovrà fare i conti con un’estate ricca di ascolti poiché il Covid19 ha stravolto le abitudini degli italiani. Parliamo di due conduttori “navigati” (come si dice in gergo) e il loro contratto sarebbe già in dirittura d’arrivo negli uffici di Cologno. Ma si sa: in queste settimane si parla di “fanta-tv” e le spifferate corrono alla velocità della luce. Una dopo l’altra. I diretti interessati restano in religioso silenzio.

Le manovre Mediaset sembrerebbero chiare: già durante l’estate potrebbe arrivare la super coppia Cucuzza-Volpe, che abbiamo ammirato e amato al Grande Fratello vip. Un vero stravolgimento del palinsesto a cui Mediaset starebbe lavorando per un motivo preciso: fronteggiare l’emergenza televisiva che, in tempi di Coronavirus, ha stravolto i palinsesti costringendo gli autori ad attingere alle repliche di alcuni programmi sospesi da giorni.

Informazione pura. Non solo intrattenimento estivo. Così, per il progetto di Mediaset Cucuzza e la Volpe cascano a pennello. E su di loro, da settimane, i piani alti del Biscione starebbero puntando seriamente non solo per l’edizione estiva, ma anche per quella che partirà da settembre.

Potrebbe essere una doccia ghiacciata per la coppia Panicucci-Vecchi, che nella stagione televisiva quasi terminata non ha brillato per gli ascolti. Mattino5 è stato sorpassato puntualmente - come avvenie da anni - dal daytime di Rai1 con Eleonora Daniele (fortissima con le sue inchieste, cronaca, intrattenimento e grandi interviste).

Intanto, l'arrivo della coppia Volpe -Cucuzza (al posto di Vecchi e Panicucci) potrebbe essere un bel boccone per i telespettatori. Che riscoprirebbero l’amato giornalista dagli occhi blu, uno dei primi ai tempi de “La vita in diretta” a ballare in studio durante i collegamenti musicali con Gianfranco Agus. Con lui, ovviamente, dovrebbe esserci la solare Adriana. Il suo sorriso e la sua classe ha accompagnato il daytime di Rai2 quando era al fianco di Magalli.

Se tutto dovesse andare a buon fine, l'incognita Panicucci resterebbe una spada di Damocle per la prossima stagione televisiva. Se la Volpe dovesse posizionarsi durante l'estate con Cucuzza in quella fascia cosa accadrebbe a settembre? Un nuovo avvicendamento o si continuerà la sperimentazione estiva? Mistero. Nessuno ne parla. Per adesso.

Tra poche settimane si dovrà mettere mano ai palinsesti Mediaset. E c’è anche un’altra novità che anima i dirigenti Mediaset: l’addio di Claudio Brachino, ex ragazzo prodigio del giornalismo diventato proprio a Cologno Monzese direttore, dove era arrivato come praticante quando aveva poco più di venti anni. Ha fatto di tutto a Mediaset: scuola con Fede, direzione di programmi di punta. Poi lo stop. Improvviso. Ha lasciato una poltrona molto ambita. E si dice che a Cologno molti stiano sgomitando per sedere lì, al posto di Brachino. Ci arrivano spifferate. Vi racconteremo tutto.