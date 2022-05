Banca Mediolanum sostiene da 20 anni il Giro d'Italia

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Il Giro d’Italia 2022 è partito il 6 maggio da Budapest e si concluderà oggi a Verona. Per l'occasione Banca Mediolanum ha organizzato, proprio a Verona, “Un giro nel Giro”, dedicato a clienti e appassionati ciclisti, per vivere con loro l’emozione del percorso anticipando la gara di qualche ora. Per il ventesimo anno sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, Banca Mediolanum ha progettato l’ultima pedalata amatoriale insieme ai fuoriclasse e agli storici testimonial Gianni Motta, Maurizio Fondriest, Paolo Bettini e Alessandro Ballan.

Ma il Giro d'Italia è anche l'occasione per la Banca di offrire assistenza e supporto: infatti Fondazione Mediolanum Onlus ha deciso di impegnarsi insieme ad Associazione VIDAS, Fondazione ANT Italia Onlus e LILT Associazione Provinciale Milano Monza Brianza APS con la raccolta fondi “Uno di famiglia”, con l'obiettivo di offrire gratuitamente un servizio di reperibilità telefonica h24, assistenza medica e cure palliative domiciliari alle famiglie con minori affetti da malattie gravi o incurabili. Con il contributo verranno aiutati 224 bambini gravemente malati, in tutta Italia.