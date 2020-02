Bertazzo (Atlantia): ci sono stati degli errori, però adesso guardiamo avanti

Atlantia, capogruppo di Autostrade per l’Italia, tende la mano al governo: “senza negare gli errori del passato, ha dichiarato l’ad Carlo Bertazzo, ora "è il momento di guardare al futuro". Aspi è disposta a riscrivere in modo condiviso l'articolo 9 della convenzione del 2007, che riconosceva indennizzi per 23 miliardi, e di avere le stesse regole di altre società concessionarie come Terna. Quindi apertura al confronto. "La priorità - dichiara Bertazzo- è condividere un progetto di ammodernamento e investimento che prolunghi la vita utile della rete, per preservare un'infrastruttura essenziale per il Paese".

In un’intervista al Corriere della Sera Bertazzo ricorda che nel piano industriale di Aspi presentato lo scorso mese c'è "un forte incremento degli investimenti per il rinnovamento e le manutenzioni" per poter "ricostruire un rapporto di fiducia con le istituzioni e i cittadini". Perché, continua, l'azienda ha "il dovere di garantire autostrade sicure". L'obiettivo è quello di rendere allo Stato nel 2038, quando scadrà la concessione "una rete di qualità, moderna e potenziata". Parlando di numeri, Bertazzo spiega che "gli investimenti sono stati aumentati dal 40%, da 10,4 a 14,5 miliardi di euro fino al 2038. In quell'anno la spesa per la manutenzione della rete passerà da oltre 200 a 370 milioni di euro all'anno: 7 miliardi in totale di cui oltre due entro il 2023".

L'ad di Atlantia sottolinea poi l'incertezza sulle regole contenuta nel decreto "milleproroghe". Questo, secondo Bertazzo, "a detta delle agenzie di rating ha causato i nostri declassamenti a BB meno". Regole che coinvolgono anche la sicurezza. Nell'intervista al quotidiano di Via Solferino, Bertazzo spiega che non ci sono, attualmente, standard univoci sulla sicurezza per quanto riguarda il territorio italiano: "Il settore ha bisogno che il regolatore fornisca standard di sicurezza precisi e misurabili, ad esempio su gallerie e viadotti". Sui quali, ricorda Bertazzo, sono stati destinati 70 milioni per la verifica statica di 550 tunnel della rete di Aspi. Ma purtroppo "non ci sono criteri nazionali da seguire. Abbiamo dovuto seguire le linee guida del governo francese".

L’amministratore delegato di Atlantia ricorda infine che, con la revoca, ci sarebbe "un default da dieci miliardi, con una forte perdita per le famiglie italiane che detengono 750 miliardi di euro di un'obbligazione retail", ma anche per Cdp e per la Banca Europea di Investimenti "che hanno 2 miliardi di euro", senza contare che anche Atlantia subirebbe un forte contraccolpo, garantendo cinque di questi dieci miliardi, vedendo quindi coinvolte altre controllate del gruppo come Aeroporti di Roma, Telepass e il gestore spagnolo Abertis.