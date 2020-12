Al Bano al settimo cielo con la Lecciso, spunta la riconferma su Rai1?

Al Bano è felicissimo. Il lavoro va a gonfie vele, ma soprattutto l'amore gli sorride. E lo dice senza ombra di dubbio a Verissimo, dove riavvolge il nastro degli ultimi mesi. "Loredana è una compagna meravigliosa", racconta alla Toffanin. Il triangolo di Cellino perde un lato. Definitivamente. "Con Romina? Siamo fratello e sorella", precisa Carrisi. Che ha ritrovato con la Lecciso quel feeling, forse mai perso negli ultimi vent'anni.

Ma per il Leone di Cellino sullo sfondo c'è il successo a The voice senior con sua figlia Jasmine (nata dalla relazione con Loredana Lecciso), che si è affacciata ufficialmente al mondo delle televisione dopo l'uscita del suo primo singolo la scorsa estate. Ora nel quartier generale della Rai, in viale Mazzini, si vocifera di una riconferma per tutti i coach: I Carrisi, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè (che ha trionfato con Erminio Sinni). Pare, sempre da rumors, che le maestranze si siano già messe al lavoro per il bis. Che potrebbe andare in onda nell'autunno 2021.