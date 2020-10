Al Bano e Loredana Lecciso marito e moglie? Adesso non ci sono più dubbi

I (pochi) nostalgici della coppia Al Bano e Romina Power debbono rassegnarsi. Quella storia d'amore che ha fatto sognare l'Italia è finita. Si volta pagina. Ormai da quasi 20 anni Carrisi è legato alla Lecciso: dalla loro storia sono nati Jasmine e Bido. Punto. E a capo.

Adesso, dopo decine di frasi che rivelano tutta la verità, il Leone di Cellino (che non ha mai amato il gossip) torna sull'argomento stuzzicato in un'intervista sul settimanale Oggi.

«Io e Loredana siamo sposati mentalmente. Quando hai un “matrimonio di mente”, a cosa ti servono le carte, i timbri? Certo, potrei cambiare idea, ma poi dovrei convincere a Loredana a sposarmi. Anche lei è contraria alle nozze», dice Carrisi al settimanle Oggi. Insomma, non servono carte bollate e firme per suggellare per sempre quell'amore che sta facendo vivere ad Al Bano una vita serena e piena di soddisfazioni.

La Lecciso, da tempo ormai, vive nelle grandi Tenute alle porte di Brindsi: in pratica il quartier generale di Carrisi. Sui social non mancano foto insieme ad Al Bano, da mesi in perfetta forma fisica dopo la dieta Lemme (questo particolare ce lo svela proprio il famoso farmacista della tv). E Loredana è pronta a coccolarlo ogni giorno. Sempre di più. Non ci sono mezze verità: i fatti li racconta Carrisi in persona. Si tratta di un matrimonio di mente, più chiaro di così?