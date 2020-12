Amici, Federica Gentile di RTL1025 ha una sorpresa per due allievi

Una sorpresa da restare senza fiato. Stavolta tocca a due concorrenti di Amici, giovanissimi, restare per qualche minuto senza parole appena arrivano le radio nella consueta puntata del sabato pomeriggio.

Andiamo per grado. Per Leonardo, cantante barese e Sangiovanni, potrebbe iniziare un nuovo percorso. Il primo dice addio ai baffi con un look totalmente diverso (che piace), il secondo si gode la good news annunciata da Federica Gentile, che rappresenta RTL1025 ed è anche direttrice di Radio Zeta (la radio punto di riferimento per tutti i giovani, appunto la generazione futuro).



Leonardo canta il brano prodotto da Michele Canova. Si tratta di un pezzo molto moderno. La Gentile lo ascolta con attenzione e prende la parola. “Senza baffi tutta la vita, ottima scelta. Il pezzo è bello”, dice ad Amici. “Ci piace, sicuramente è in linea con la programmazione di RTL102.5. Non ti do nessuna certezza per l’immediato, ma se ci vedremo nelle prossime settimane chissà”, continua la Gentile. Una bella notizia per il cantante barese, che potrebbe presto tornare alla ribalta su un network che conta (primo in Italia). Il ragazzo apprezza tantissimo le parole di Federica.

Poi è il turno di Sangiovanni (il più giovane di Amici2020). Il suo brano “Gucci Bag” convince a tal punto la Gentile (direttrice di Radio Zeta) che arriva la notizia bomba. “Per RTL102.5 sicuramente è prematuro. Ma sei in perfettamente in target, a casa tua, con Radio Zeta. Ma ti dico ancora di più: alle 16.50 il tuo pezzo sarà trasmesso da radio Zeta”. Una sorpresa bellissima anche per Sangiovanni. I concorrenti di Amici restano senza parole.

