Ascolti tv, “Di nuovo qui”: la d’Urso riaccende i motori per la nuova stagione

Foto in camerino, che è la sua seconda casa. Al via le prove generali per il ritorno in diretta con Pomeriggio5, Domenica Live e Live non è la d'Urso. La regina degli ascolti di Cologno Monzese riaccende i motori dopo poche settimane di vacanza, trascorse in giro per l’Italia.

“Di nuovo qui”, scrive Barbara d’Urso sui social dove ha documentato la vacanza di questi ultime settimane: sembra che sia stata, oltre al mare, in un agriturismo immerso nel verde con piscina. I follower sui social hanno potuto ammirare un bikini mozzafiato e le sue forme super sexy.

Intanto, mancano pochi giorno alla prima diretta. Pomeriggio5 tornerà il 7 settembre e ai piani alti del Biscione già si parla di un’edizione entusiasmante dove non mancheranno cronaca, approfondimenti e gossip (solitamente posizionato nel blocco televisivo a partire dalle 18). Quest'anno, Alberto Matano (da solo alla conduzione de La vita in diretta dopo la rottura con la Cuccarini) dovrà faticare il doppio: Barbarella s’impone sempre con ascolti stellari durante tutta la stagione televisiva, lasciando pochi scarti di share ai competitors.

Ma per la d’Urso la seconda data in rosso sul calendario è il 13 settembre. Inizierà “Domenica Live” e poi “Live non è la d’Urso”: lo show che inaugura la terza edizione e che si è diventato leader tra i talk della domenica sera (picchi di share che superano il 22% e oltre 11 milioni di interazioni in Rete, dove il popolo di Twitter si scatena fino a tarda notte).

Il conto alla rovescia è iniziato. Trema la concorrenza: la d’Urso è pronta a far salire lo share alle stelle, lasciando poche briciole ai competitors. Come sempre.