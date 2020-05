Ascolti tv, Barbara d’Urso vola e il suo Pomeriggio5 fa numeri da capogiro

Il pomeriggio Mediaset vola. Sempre più in alto. Barbara d’Urso agguanta un altro risultato incredibile. Il suo Pomeriggio5 sfiora il 17% di share con oltre 2 milioni di spettatori e picchi altissimi. Volano anche le interazioni sui social: Twitter, Instagram schizzano in alto con migliaia di condivisioni, strizzando l'occhio alla regina di Cologno Monzese. Il competitor si arrende: La Vita Diretta, in onda su Rai1, con 1.784.000 spettatori si ferma al 14.5% (la presentazione, addirittura, registra il 12.3%).

Ancora una vota a Cologno Monzese si brinda. La curva degli ascolti di Barbara d’Urso, che sia Live o Pomeriggio5, lascia poco spazio alla concorrenza. Che si lecca le ferite. E anche a fine stagione televisiva, Barbarella insegue scoop a colpi di share. Il suo Pomeriggio mette la quinta e sorpassa tutti.

In questi mesi difficilissimi, dove l'Italia si è rinchiusa in casa per il Coronavirus, la d'Urso ha tenuto compagnia agli italiani con esperti in collegamento, storie e tutorial che anche sui social sono stati preziosissimi in un momento complesso. Che pian piano ci stiamo lasciando alle spalle.