Ascolti tv, Can Yaman fa sorridere gli ascolti. Boom per la prima puntata

Daydreamer fa volare gli ascolti di Canale5. E il bellissimo Can Yaman, turco di origini, fa schizzare in alto lo share. Che tocca il 20.65% nel pomeriggio con un risultato assurdo. Oltre ad essere attore, Can è anche un avvocato.

Sembra, però, che non abbia mai praticato lasciando spazio nella sua vita alla recitazione e alla moda. Del resto è un ragazzo da capogiro: tutte le donne vorrebbero farsi difendere da un avvocato sex symbol. In Italia è venuto tre volte nell’ultimo anno: a Napoli, per una vacanza lampo, poi a Roma per C’è posta per te e a Milano per il serale di Live (con ascolti record).

Ora che Daydreamer ha “riaperto i battenti” Mediaset è al settimo cielo con una vera e propria bomba di adrenalina per gli ascolti.