Ascolti tv, Celentano “molleggia” lo share. Replica flop. Vince Montalbano

Vittoria. Anche in replica. Persino contro Celentano. Rai1 vince e Canale5 si lecca le ferite. Quella tra Montalbano e Celentano è la sfida delle sfide, tra due titani. Il super commissario di Raiuno da una parte e il ragazzo della via Gluck dall'altra.

I dati parlano chiaro. Il commissario Montalbano incassa il 21.8% di share con 6.118.000 spettatori. Rock Economy – Adriano Celentano Live raccoglie davanti al video 2.223.000 spettatori con l’8.5% di share. Eppure quello del Molleggiato è un concerto show. Un vero evento indimenticabile, datato 2012, già mandato in onda in occasione degli 80 anni del cantante. Nemmeno un'Arena di Verona così gremita di gente riesce a mandare in alto lo share su Canale5. Ci pensa Montalbano con la sua indimenticabile Fiat Tipo, e i quei casi irrisolvibili, a tenere incollati alla tv gli italiani (ovviamente con gli ascolti che schizzano in alto).

Ma la sfida tra Rai1 e Canale5 diventa ancora più pepata perché entrambi i programmi sono in replica. La Rete guidata da Stefano Coletta con la fiction si dimostra ancora una volta imbattibile. Ed è per questo motivo, forse, che i dirigenti di viale Mazzini strizzano l’occhio da tempo alle serie tv: il vero asso nella manica dell'azienda.

Lo share “molleggia” e Celentano fa testa a testa persino con Report - in onda su su Rai3. La trasmissione d'inchiesta arriva all’8.6% di share. Poco più sotto c’è Nicola Porro, brillante come sempre. In prima serata su Rete4 con il suo Quarta Repubblca incassa un bel 7% di share. Un risultato che piace ai dirigenti di Cologno Monzese.